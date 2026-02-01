Jóvenes puertorriqueños encuentran en el Camino de Santiago una ruta hacia su futuro

A paso firme, un grupo de jóvenes puertorriqueños descubrió el año pasado que caminar puede ser una forma de aprender, no solo sobre historia o geografía, sino sobre ellos mismos. Resulta que ellos, al igual que otros estudiantes de alto rendimiento académico y limitados recursos económicos de España y Estados Unidos, participaron de un programa de la Fundación International Studies (FIS), que los llevó a experimentar el Camino de Santiago, en Galicia, España.

La FIS es una organización sin fines de lucro, fundada en 2007 por la universidad The College for International Studies (CIS), cuyo objetivo principal, por su parte, ha sido convertirse en una institución de referencia para impartir enseñanzas del sistema educativo norteamericano en España.

“La universidad se creó con la intención de ser un puente que simbolice la unión entre culturas, evocando la educación como la gran esperanza de las nuevas generaciones”, indicó a El Nuevo Día la Dra. María Díaz de la Cebosa, presidenta de CIS y de FIS. “Es un puente entre Estados Unidos y España para hacer posible que ambos países se conozcan a través de una experiencia educativa y cultural que el estudiante lleve luego en su esencia”.

La FIS surge para complementar esa labor académica con proyectos de impacto social, cultural y humano. Uno de los más emblemáticos es, sin duda, el programa juvenil del “Camino de Santiago”. Este programa se nutre en parte del proyecto “Go American”, una iniciativa educativa en España que ofrece formación en inglés y cultura estadounidense a adolescentes en situación económica desfavorecida. Al finalizar los dos años de clases, algunos de esos jóvenes reciben como premio la oportunidad de recorrer el Camino de Santiago.

Con el tiempo, al proyecto se sumaron jóvenes de Miami, Nueva York y, más recientemente, de Puerto Rico, creando un grupo diverso que camina unido por las rutas gallegas.

Puerto Rico dice presente

El año pasado, cuatro estudiantes puertorriqueños y un monitor viajaron a España para vivir esta experiencia. La participación fue posible gracias al apoyo de auspiciadores que creyeron desde el inicio en el potencial de los jóvenes de la isla. Díaz de la Cebosa explicó que la participación de los jóvenes surgió gracias al apoyo espontáneo y de corazón de personas que, tras años siguiendo el proyecto, decidieron auspiciar los gastos para que los puertorriqueños pudieran asistir.

Este apoyo creció cuando otras personas de la isla también comenzaron a apostar por ampliar la participación para el próximo año, reconociendo el talento y la calidad de los jóvenes puertorriqueños. De cara a 2026, el objetivo es claro: que más estudiantes puertorriqueños puedan sumarse al programa y formar parte del recorrido que, durante 12 días, combina caminatas, convivencia, actividades educativas y reflexión personal.

“Sin duda, existe un antes y un después en la vida de estos chicos, ya que recorren algo más de 120 kilómetros hasta Santiago y reciben la ‘Compostela’, que es el certificado que acredita su sacrificio”, añadió la empresaria, quien viajará la semana próxima a la isla, luego de pasar antes por Miami. “El año pasado participaron jóvenes de Nueva York, Puerto Rico y Miami, junto a los de España, donde se creó una burbuja especial en la que esa integración les cambió la vida”.

A lo largo del Camino, los jóvenes no solo avanzan kilómetros; también desarrollan habilidades esenciales para su futuro, aprenden a trabajar en equipo, a manejar el cansancio, a comunicarse con personas de otras culturas y a enfrentarse a situaciones de estrés con resiliencia.

“Hay testimonios increíbles. Por ejemplo, un joven del Miami Dade College que fue en 2024 y luego se unió al ejército en Nueva York, nos escribió diciendo que ha podido superar sus desafíos actuales gracias a la inspiración y disciplina que aprendió en el día a día del Camino”, explicó Díaz de la Cebosa. “Al recibir ese ‘feedback’, te das cuenta del potencial y la magia que tiene esta experiencia. Porque en cada etapa, en cada conversación y en cada esfuerzo compartido van construyendo una confianza que muchos de estos adolescentes no sabían que tenían”.

La importancia del apoyo económico

Hacer posible este viaje implica una inversión considerable que incluye pasajes, alojamiento, comidas, traslados, seguros y acompañamiento profesional. Razón por la cual la Fundación busca activamente apoyo económico para que otros jóvenes puedan vivir la experiencia. Es por eso que el jueves, 5 de febrero de 2026, a partir de las 7:30 p.m., se llevará a cabo un evento en Casa de España, donde están invitados potenciales auspiciadores, donantes y colaboradores, tanto de la empresa privada como del Gobierno. Allí, la doctora Díaz de la Cebosa, junto a los jóvenes participantes del programa del año pasado, presentará el documental “Camino de Santiago”, de 20 minutos de duración, y hablará de sus experiencias.

