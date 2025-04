Terapia: ¿cuánto tiempo hay que ir al psicólogo para ver resultados?

Sesión de por medio le volvía a sacar el tema: ‘Silvi, ¿cuándo me voy a empezar a sentir mejor?’ y ahí ella por trigésima vez me decía que tuviera paciencia, que todos los procesos terapéuticos son distintos para cada persona. Me cayó como un balde de agua fría; ahí me di cuenta de que no iba a ser tan simple como yo pensaba”, revela a La Nación (Argentina) Sofía, una ingeniera.