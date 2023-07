En estos días, a tan solo un mes del comienzo de clases en las escuelas, la compra de uniformes, libros y artículos escolares son parte del ritual anual de los padres. Una fecha que muchos estudiantes esperan con ilusión y muchas expectativas. Y no es para menos. Con el inicio del curso escolar comienza un año de aprendizaje académico, de actividades y encuentros con otros estudiantes, experiencias que aportan al crecimiento de cualquier niña o niño.

Pero conforme pasa el tiempo y los maestros conocen mejor a sus estudiantes, también puede ser el momento en que comienzan a identificar señales y comportamientos que pueden alertar de posibles dificultades. Una de ellas es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad o TDAH (ADHD por sus siglas en inglés), una condición que hace que sea muy difícil para los niños concentrarse, quedarse quietos, seguir instrucciones y controlar el comportamiento impulsivo.

Hoy, que se celebra el Día Internacional del Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad, conversamos con la doctora María C. Vélez Pastrana, psicóloga clínica y catedrática asociada del programa de Psicología Clínica de la Universidad Albizu, sobre los retos que enfrentan niños y niñas con esta condición y lo que se debe tener en cuenta para que salgan adelante en la escuela.

“Es un trastorno del neurodesarrollo, de la manera en que se desarrolla el cerebro y el sistema nervioso. El TDAH es una condición que surge en las etapas tempranas del desarrollo (infancia) y afecta el desarrollo emocional, cognitivo, conductual y social de personas de todos los géneros a través del ciclo de vida, desde la infancia hasta la edad adulta, impactando el funcionamiento y causando discapacidad”, explica la doctora Vélez, mientras indica que está asociado a factores genéticos y ambientales.

Se caracteriza, además, por un patrón persistente de problemas de atención, hiperactividad e impulsividad, que exceden lo esperado para la etapa del desarrollo de la persona. “Afecta el desarrollo emocional y cognoscitivo, conductual y social de la persona”, agrega la psicóloga clínica, quien aclara que, aunque inicia en la niñez, puede afectar en todas las edades a través de su ciclo de vida. “Es una condición que, si bien comienza en la niñez, en un porciento de los casos, los síntomas se mantienen hasta la edad adulta”.

Si el déficit de atención no es tratado, los niños tienen un mayor riesgo de desarrollar ansiedad y depresión, lo que agrava aún más el impacto negativo en la salud mental. (Archivo)

En Puerto Rico, según la doctora Vélez, algunos estudios han encontrado que la prevalencia del trastorno en niños es de 7.5 a 8% (en muestras de comunidad). Mientras que los que reciben servicios de salud mental, según muestras de las clínicas “que son referidos y reciben tratamiento”, es de 26.2%. “La prevalencia mundial en niños es cerca de 5 a 6% de la población (5.0 a 7.1% en muestras de comunidad).

Pero la psicóloga resalta que es un mito decir que hay una “epidemia” o “aumento” de TDAH en la población infantil. “No, los estudios científicos no demuestran que haya un aumento de la prevalencia en los últimos 30 años. Diferencias en prevalencia a través de estudios reflejan más bien diferencias metodológicas; no hay diferencias por países ni a través del tiempo, no hay una epidemia de TDAH”, enfatiza la psicóloga, al tiempo que indica que la prevalencia mundial en adultos es de aproximadamente 4% en adultos, según muestras de comunidad.

“Dos estudios nuestros (de la Universidad Albizu y Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico) en adultos confinados en la isla encontraron que el 17% -de una muestra de 500 hombres- cumplían los criterios de diagnóstico TDAH. En otro estudio, el 32% de 1,179 hombres y mujeres confinados/as presentaba algunos síntomas significativos”, agrega.

¿Cómo identificar el TDAH?

Según la doctora Vélez, el diagnóstico lo debe hacer un profesional de la salud mental, como un psicólogo clínico o psiquiatra “que tenga conocimiento y experiencia trabajando con el TDAH”.

“Es un diagnóstico clínico, es decir, que requiere una entrevista con la persona (y sus padres, si es un menor), la toma de un historial psicosocial y de salud extenso y que puede incluir información colateral (de padres, maestros, cónyuges, otras personas que conozcan bien al evaluado). El profesional podría utilizar cuestionarios, listas de cotejo y pruebas de desempeño para recopilar información en el proceso de evaluación”, explica la catedrática e investigadora.

Parte de esa evaluación es determinar si el niño o adulto tiene problemas para prestar atención, controlar conductas impulsivas o ser demasiado activo, entre otros síntomas o señales.

Cabe aclarar que, aunque el TDAH no tiene cura, es un trastorno que se puede controlar eficazmente y algunos síntomas pueden mejorar a medida que el niño va creciendo, señala la doctora Vélez, tras indicar que no se conoce una “causa”, “los estudios científicos resaltan la importancia de los factores genéticos y factores neurológicos”.

De hecho, explica que el TDAH es el más “hereditario” de los trastornos psiquiátricos y está asociado a diferencias en la estructura, desarrollo y funcionamiento del cerebro. Además, explica que se trata de un problema de salud crónico que comienza en la niñez y los síntomas persisten hasta la adultez en un 65% de los casos.

“Es uno de los problemas de salud mental más comunes entre los niños y frecuentemente viene acompañado de otros trastornos llamados ‘externalizantes’, como el trastorno de conducta y trastorno oposicional desafiante en la niñez. Causa problemas en el funcionamiento a lo largo del ciclo de la vida y conlleva discapacidad significativa en el funcionamiento personal, social, académico y laboral”, detalla la psicóloga, mientras advierte que se trata de un trastorno que puede conllevar un mayor riesgo de consecuencias adversas.

Entre ellas, menciona aumento en mortalidad por causas no naturales, riesgo de accidentes serios, mayor riesgo de problemas de uso de sustancias, mayores tasas de problemas con la ley, más probabilidad de problemas de salud mental, dificultades académicas, laborales y en relaciones interpersonales, de pareja y maritales, entre otras consecuencias.

Según los CDC, hay muchas opciones de tratamiento para esta condición y “los padres deben trabajar estrechamente con todas las personas involucradas en la vida del niño”, como los proveedores de atención médica, terapeutas, maestros, entrenadores y otros miembros de la familia.

“Aprovechar todos los recursos disponibles ayudará a los padres a guiar a su hijo para que logre el éxito”, señala la agencia federal en su página, donde también destaca que la primera línea de tratamiento es la terapia conductual, además de la capacitación de los padres. En términos de los medicamentos, se indica que son “una opción que puede ayudar a controlar algunos problemas de conducta”.

Pero hay varios tipos de medicamentos aprobados por la FDA para tratar el TDAH en niños. Entre ellos, los estimulantes y los no estimulantes. Pero enfatizan que los medicamentos pueden afectar a cada niño de manera diferente. “Un niño puede responder bien a un medicamento, pero no a otro. Quizás sea necesario que el médico pruebe diferentes medicamentos y dosis, por lo que es importante que los padres trabajen en conjunto con el médico de su hijo para encontrar el medicamento que mejor funcione para el niño”.

Algunas señales

Entre los síntomas más comunes del TDAH, los CDC señalan que las personas con TDAH muestran los siguientes:

♦ Un patrón persistente de falta de atención que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo. Por ejemplo, se distraen con facilidad y a menudo no cumplen las instrucciones y tampoco logra completar las actividades escolares, las tareas del hogar o las responsabilidades del lugar de trabajo.

♦ Hiperactividad /impulsividad: Son muy impacientes, hacen comentarios inapropiados, muestran sus emociones sin reparos y actuar sin tener en cuenta las consecuencias. Además, tienen dificultad para esperar por cosas que quieren o para esperar su turno en los juegos; interrumpen con frecuencia conversaciones o las actividades de los demás “y hay indicios claros de que interfieren con el funcionamiento social, escolar y laboral, o que reducen su calidad de vida”.

Más información

Si desea comunicarse con la Universidad Albizu sobre este tema, puede acceder a su página web: www.albizu.edu. Para la Clínica Albizu puedes llamar al (787) 725-6500 ext. 1575 y 1210. A continuaci;on, algunos recursos en español que ofrece la doctora María C. Vélez Pastrana donde puedes conseguir información confiable sobre TDAH:

♦ Academia Americana de Pediatría de Estados Unidos (AAP): https://www.healthychildren.org/Spanish/health-issues/conditions/adhd/Paginas/default.aspx

♦ Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC): https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/adhd/

♦ Institutos Nacionales de Salud (NIMH): https://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/adhd-listing

♦ Biblioteca Nacional de Medicina (NLM, Medline Plus): https://medlineplus.gov/spanish/attentiondeficithyperactivitydisorder.html

♦ CHADD (organización de pacientes con TDAH en Estados Unidos): https://chadd.org/understanding-adhd/recursos-en-espanol/

♦ Fundación INGADA, España: https://www.fundacioningada.net/

♦ Dónde buscar ayuda profesional para el TDAH: Directorio Asociación Americana de Psicología (APA) - buscar profesionales en PR: https://locator.apa.org/

♦ Directorio CHADD: https://chadd.org/professional-directory/

OTROS RECURSOS (en inglés):

Para los más curiosos y científicos, la doctora la doctora María C. Vélez Pastrana, recomienda:

♦ Federación Mundial de TDAH (ADHD World Federation), donde ofrecen resúmenes de hallazgos científicos recientes: https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2021.01.022

♦ El TDAH y las adicciones (en inglés): https://www.adhdandsubstanceabuse.org/index.html

♦ ADHD Coaches Organization: http://www.adhdcoaches.org/

♦ International Coach Federation: www.coachfederation.org

♦ CHADD Directory of Professionals, Products & Services: https://chadd.org/professional-directory/