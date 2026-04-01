Los 5k, 10k y otras distancias para correr en abril
De norte a sur, y de este a oeste, los ciudadanos tienen opciones mes a mes para correr o caminar distancias y superar su propia meta
1 de abril de 2026 - 11:10 PM
A seguir ganando kilómetros de distancia en eventos de carreras pedestres, que abarcan el norte, sur, este y oeste de Puerto Rico. Existen variadas opciones mes a mes para correr o caminar distancias y superar tu propia meta.
Fecha: sábado, 11 de abril de 2026
Hora: 6:00 a.m.
Salida: Balneario El Escambrón, San Juan
Evento de Kilómetros de Cambio en beneficio de albergues de violencia de énero.
Fecha: sábado, 11 de abril de 2026
Hora: 6:30 a.m.
Salida: Parque Agroturístico de Dorado
Fecha: domingp, 11 de abril de 2026
Hora: 4:00 p.m.
Salida: Marginal de la carretera PR-2, kilómetro 143.6, frente a la escuela MASIS.
Además, se hará una carrera para niños en diversas categorías, a lo largo de la marginal de la carretera PR-2, desde el kilómetro 142.8 hasta 143.2, hasta la llegada que será en la escuela.
Inscripción: MyRaceResult
Fecha: domingo, 12 de abril de 2026
Hora: 7:00 a.m.
Salida: Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, Hato Rey
La celebración de su tradicional 5K en recordación al agrimensor Eugenio ‘Geño’ Rojas Nater. Este año se incorporará por primera vez una categoría de Sillas de Ruedas (masculino y femenino).
Fecha: domingo, 12 de abril de 2026
Hora: 6:00 a.m.
Salida: Balneario de Punta Salinas, Toa Baja
Fecha: domingo, 12 de abril de 2026
Hora: 6:30 a.m.
Salida: Barrio Jájome, Cayey
Fecha: domingo, 12 de abril de 2026
Hora: 5:00 p. m.
Salida: Casa Club Gladiadores, Ceiba
En beneficio de los pacientes de cáncer de este pueblo.
Fecha: domingo, 12 de abril de 2026
Hora: 5:00 p. m.
Salida: Escuela Eugenio Guerra Cruz, Salinas
Fecha: sábado, 18 de abril de 2026
Hora: 6:00 a.m.
Salida: Paseo de las Artes, Caguas
Fecha: sábado, 18 de abril de 2026
Hora: 7:00 a.m.
Salida: Parroquia Santísimo Sacramento , Playa de Ponce
Fecha: sábado, 18 de abril de 2026
Hora: 4:30 p.m.
Salida: Plaza Pública de Cayey
Fecha: sábado, 18 de abril de 2026
Hora: 5:30 p.m.
Salida: Parque del Norte, Hatillo
Fecha: domingo, 19 de abril de 2026
Hora: 6:30 a.m.
Salida: Colegio Católico Notre Dame, Caguas
Fecha: domingo, 19 de abril de 2026
Hora: 7:00 a.m.
Salida: Puente Atirantado, Naranjito
Fecha: domingo, 19 de abril de 2026
Hora: 5:30 p.m.
Salida: San Juan
Fecha: domingo, 19 de abril de 2026
Hora: 6:00 a.m.
Salida: San Juan
Fecha: sábado, 25 de abril de 2026
Hora: 7:00 a.m.
Salida: Hacienda Santa Rosa, Jayuya
Fecha: sábado, 25 de abril de 2026
Hora: 7:00 a.m.
Salida: Plaza San Agustín, Balneario El Escambrón, San Juan
Fecha: domingo, 26 de abril de 2026
Hora: 6:00 a.m.
Salida: Plaza Rafael Cordero, Caguas
Fecha:domingo, 26 de abril de 2026
Hora: 6:30 a.m.
Salida: Frente a playa Rompeolas, Aguadilla
Fecha: domingo, 26 de abril de 2026
Hora: 4:30 p.m.
Salida: Estadio Ramón Cabañas, Ave. Rolando Cabanas, Utuado
Fecha: domingo, 26 de abril de 2026
Hora: 7:00 a.m.
Salida: Coliseo Dr. Juan A. Sánchez Acevedo, Moca
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: