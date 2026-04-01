Estilos de vidaNutrición y ejercicios
Los 5k, 10k y otras distancias para correr en abril

De norte a sur, y de este a oeste, los ciudadanos tienen opciones mes a mes para correr o caminar distancias y superar su propia meta

1 de abril de 2026 - 11:10 PM

Se llevará a cabo la quinta edición MASIS 5k en Añasco. (Suministrada)
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

A seguir ganando kilómetros de distancia en eventos de carreras pedestres, que abarcan el norte, sur, este y oeste de Puerto Rico. Existen variadas opciones mes a mes para correr o caminar distancias y superar tu propia meta.

5k Que Tus Pasos Cuenten

Fecha: sábado, 11 de abril de 2026

Hora: 6:00 a.m.

Salida: Balneario El Escambrón, San Juan

Inscripción: MiCarreraPR

Evento de Kilómetros de Cambio en beneficio de albergues de violencia de énero.

10k Hunger 2026

Fecha: sábado, 11 de abril de 2026

Hora: 6:30 a.m.

Salida: Parque Agroturístico de Dorado

Inscripción: MiCarreraPR

5k “Corre o Camina” por MASIS

Fecha: domingp, 11 de abril de 2026

Hora: 4:00 p.m.

Salida: Marginal de la carretera PR-2, kilómetro 143.6, frente a la escuela MASIS.

Además, se hará una carrera para niños en diversas categorías, a lo largo de la marginal de la carretera PR-2, desde el kilómetro 142.8 hasta 143.2, hasta la llegada que será en la escuela.

Inscripción: MyRaceResult

5K del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico

Fecha: domingo, 12 de abril de 2026

Hora: 7:00 a.m.

Salida: Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, Hato Rey

Inscripción: Eventivate

La celebración de su tradicional 5K en recordación al agrimensor Eugenio ‘Geño’ Rojas Nater. Este año se incorporará por primera vez una categoría de Sillas de Ruedas (masculino y femenino).

3k y 5k Walk, Run N’ Roll de Paralyze Veterans of America

Fecha: domingo, 12 de abril de 2026

Hora: 6:00 a.m.

Salida: Balneario de Punta Salinas, Toa Baja

Inscripción: MiCarreraPR

5k, 10k y 16k Carrera de Jájome

Fecha: domingo, 12 de abril de 2026

Hora: 6:30 a.m.

Salida: Barrio Jájome, Cayey

Inscripción: MiCarreraPR

5k Gladiadores contra el Cáncer

Fecha: domingo, 12 de abril de 2026

Hora: 5:00 p. m.

Salida: Casa Club Gladiadores, Ceiba

Inscripción: MiCarreraPR

En beneficio de los pacientes de cáncer de este pueblo.

5k Glow Run 2026

Fecha: domingo, 12 de abril de 2026

Hora: 5:00 p. m.

Salida: Escuela Eugenio Guerra Cruz, Salinas

Inscripción: MiCarreraPR

5k de Sanidad Interior

Fecha: sábado, 18 de abril de 2026

Hora: 6:00 a.m.

Salida: Paseo de las Artes, Caguas

Inscripción: MiCarreraPR

5k Corre o Camínalo con Fe y no con Miedo

Fecha: sábado, 18 de abril de 2026

Hora: 7:00 a.m.

Salida: Parroquia Santísimo Sacramento , Playa de Ponce

Inscripción: MiCarreraPR

5k La Taberna de Don

Fecha: sábado, 18 de abril de 2026

Hora: 4:30 p.m.

Salida: Plaza Pública de Cayey

Inscripción: MiCarreraPR

5k Dynasty 2026

Fecha: sábado, 18 de abril de 2026

Hora: 5:30 p.m.

Salida: Parque del Norte, Hatillo

Inscripción: MiCarreraPR

5k Notre Dame 2026

Fecha: domingo, 19 de abril de 2026

Hora: 6:30 a.m.

Salida: Colegio Católico Notre Dame, Caguas

Inscripción: MiCarreraPR

InspirARTE 5k

Fecha: domingo, 19 de abril de 2026

Hora: 7:00 a.m.

Salida: Puente Atirantado, Naranjito

Inscripción: MiCarreraPR

5k Altamesa 2026

Fecha: domingo, 19 de abril de 2026

Hora: 5:30 p.m.

Salida: San Juan

Inscripción: MiCarreraPR

10K “Corre, Camina y Mueve tus Manos” del Colegio San Gabriel

Fecha: domingo, 19 de abril de 2026

Hora: 6:00 a.m.

Salida: San Juan

Inscripción: Eventivate

5K Trail Siempre Saludable PR 2026

Fecha: sábado, 25 de abril de 2026

Hora: 7:00 a.m.

Salida: Hacienda Santa Rosa, Jayuya

Inscripción: MiCarreraPR

5k Ponte en los Zapatos de Nuestra Niñez

Fecha: sábado, 25 de abril de 2026

Hora: 7:00 a.m.

Salida: Plaza San Agustín, Balneario El Escambrón, San Juan

Inscripción: MiCarreraPR

5k Iglesia Casa del Gozo

Fecha: domingo, 26 de abril de 2026

Hora: 6:00 a.m.

Salida: Plaza Rafael Cordero, Caguas

Inscripción: MiCarreraPR

5k Picorelli Colegio de Abogados 2026

Fecha:domingo, 26 de abril de 2026

Hora: 6:30 a.m.

Salida: Frente a playa Rompeolas, Aguadilla

Inscripción: MiCarreraPR

Guatibiri del Otoao 10k

Fecha: domingo, 26 de abril de 2026

Hora: 4:30 p.m.

Salida: Estadio Ramón Cabañas, Ave. Rolando Cabanas, Utuado

Inscripción: Eventivate

5K Elixys RunFest

Fecha: domingo, 26 de abril de 2026

Hora: 7:00 a.m.

Salida: Coliseo Dr. Juan A. Sánchez Acevedo, Moca

Inscripción: Eventivate

