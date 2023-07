Llegó el verano y, con la calurosa temporada, también llega el tiempo de vacaciones, de unos días de ocio para compartir con familia y amistades, salir de la rutina diaria y disfrutar de un muy merecido descanso. Precisamente, por eso, también tendemos a relajarnos y nos autoengañamos pensando que olvidarnos por unos días de seguir un estilo de vida saludable no hace falta porque “una vez al año no hace daño”.

Es cuando no tenemos en cuenta si la alimentación es balanceada, consumimos más alcohol que de costumbre, no dormimos lo suficiente y dejamos de hacer ejercicio físico, entre otras actividades saludables que normalmente tenemos durante el año. Por eso no es extraño que luego de las vacaciones muchos necesiten unos días adicionales para restablecerse de todos los excesos.

Pero ser conscientes de esos riesgos y mantener una rutina saludable en esos días de ocio, no quiere decir que no disfrutes ni te des algunos gustos, como una copita de champán, una comida más calórica o pasar unos días sin alzar pesas como lo hacías normalmente.

Para ayudarte a que pases tus días libres de la mejor forma posible y no tengas mayores remordimientos, aumento de peso, problemas de la piel debido al exceso de sol sin protección, entre muchas otras dolencias, consultamos con dos profesionales de la salud para obtener algunos consejos de autocuidado para que puedas disfrutar de unas vacaciones saludables y sin mucho que lamentar.

“El reto mayor que se tiene durante las vacaciones es seguir la disciplina necesaria para controlar las enfermedades o condiciones de salud crónicas que se tienen y que son las que más se afectan cuando nos damos permiso para transgresiones porque ‘estoy de vacaciones’”, advierte la especialista en medicina interna y bariatría, Anibelle Altieri. Menciona, por ejemplo, dolencias como la diabetes, hipertensión, hiperlipidemia (colesterol alto), enfermedad renal y condiciones cardíacas, como las que más se afectan o se exacerban durante las vacaciones. Al igual que las personas que necesitan dietas especiales, como las que se requieren después de una cirugía bariátrica o los que llevan una dieta renal o debido a la diabetes.

No obstante, la internista reconoce que, en muchas ocasiones, tratar de continuar con un régimen de alimentación específico va a estar fuera del control de la persona, pero enfatiza en que el estilo de vida en general no tiene porqué cambiar cuando te vas de vacaciones. “Todavía tienes la capacidad para hacer elecciones correctas entre las opciones presentes. Deberás ejercer un balance y unos preparativos entre tus hábitos usuales y los cambios que te encuentres”, recomienda la doctora Altieri.

En eso coincide la dietista licenciada Roxanna Tosca, quien cree que aun estando de vacaciones “todo se puede integrar”. “Claro, no vas a sacar una hora para ir al gimnasio, aunque lo puedes hacer. Pero hay muchas alternativas que se pueden incorporar”, agrega la también instructora de ejercicios en grupo, quien en su cuenta de Instagram publica rutinas de ejercicios que se pueden hacer en cualquier lugar.

Por eso, agrega la doctora Altieri, se aconseja planificar anticipadamente la manera que has de continuar tu régimen “tomando en cuenta el sitio donde estarás, la posibilidad de conseguir las comidas que acostumbras, maneras de hacer ejercicio y llevando la ropa adecuada y tenis”. En ese sentido, la internista cree que una de las ventajas de viajar es que, normalmente, implica caminar mucho, lo que “es el ejercicio más económico usando equipo que tienes, las piernas”.

“Aquellos que llevan un sistema de pérdida de peso deben seguir con el mismo, llevando meriendas saludables, barras de proteína, batidas, nueces y escoger frutas en vez de dulces y frituras para ‘picar’. Los productos de proteína que acostumbran a usar le pueden ayudar no solo en los aeropuertos y aviones, sino para usarlos como desayuno en ocasiones y como meriendas en las excursiones. En la mayoría de los hoteles le podrán incluir la dieta especial que lleva, habiendo hecho los arreglos con anticipación”, propone la doctora Altieri, mientras resalta que el alcohol es un producto cuya ingesta es frecuentemente aumentada durante las vacaciones, cuando “no hay que conducir”.

La actividad física diaria mientras estás de vacaciones en un destino cumple dos obejtivos, puedes conocer el lugar, a la vez que te ejercitas.

“Muchas veces el exceso lleva a situaciones fuera de control que traen problemas y echan a perder los buenos ratos. Es también causa de descontrol en condiciones crónicas de salud”, advierte la internista.

Tampoco se puede olvidar el cuidado que se debe tener con la exposición al sol, no solo en playas y sitios al aire libre, sino al ir de excursión, señala la especialista, tras mencionar que se debe tener en cuenta que el calentamiento global ha aumentado y no solo es el calor, sino la facilidad de daño a la piel por los rayos ultravioletas del sol.

“Se conoce el aumento en casos cáncer de piel, habiéndose reconocido el melanoma como más frecuente que en tiempos anteriores. Se deben proteger nos solo los jóvenes y adultos, sino los niños y bebés, utilizando las camisas que bloquean los rayos ultravioletas y utilizando bloqueador solar constantemente. Aunque se esté ‘en la sombra’ se debe estar consciente de usarlo. El exceso de sol que se toma durante la juventud se verá reflejado durante la madurez en forma de arrugas y cáncer de piel”, advierte la doctora Altieri, al resaltar que tener disciplina “evitará que al regresar de tus ansiadas vacaciones desarrolles complicaciones médicas que echen a perder los momentos felices que tuviste”.

Disfrutar sin menoscabar la salud

Todos sabemos la importancia de tomar unas vacaciones y de los efectos beneficiosos que tiene sobre la salud. Pero, de la misma forma, no hacerlo puede ser la causa de problemas de salud, como insomnio, depresión, ansiedad y “quemazón” o “burn out”.

De ahí la importancia de tener un periodo de desconexión del trabajo o de las actividades que realizas normalmente para despejar la mente y descansar. De hecho, se ha demostrado que el cambio de rutina disminuye la liberación de cortisol, responsable del estrés, y aumenta el de dopamina, que mejora el estado de ánimo.

Para la dietista Roxanna Tosca, todo es cuestión de planificar y adaptarse a lo que puedes hacer para mantener un estilo de vida.

“Puedes estar de vacaciones en Europa, pero en esos viajes se camina mucho y ese es un buen ejercicio. Los hoteles y los cruceros siempre tienen gimnasios. Son alternativas. Te puedes llevar una rutina (de ejercicios) en una aplicación de tu teléfono o seguir a alguien que las publique en las redes sociales. Yo misma pongo rutinas semanales en mi Instagram sin costo alguno”, propone Tosca, quien dice que para muchas de esas rutinas no hace falta equipo y tampoco necesitas mucho tiempo. “Son cinco ejercicios con cinco rondas de peso corporal que puedes hacer en el mismo hotel. También puedes hacer otras rutinas cortas que puedes hacer en la piscina”.

De la misma forma, recuerda que en los viajes siempre hay excursiones en las que es necesario caminar, un ejercicio excelente que haces mientras disfrutas del entorno. “Es una actividad física que siempre está incluida. La otra parte es hacer una buena selección de alimentos al momento de comer, mantenerse bien hidratado y no confundir sed con hambre”.

Otro punto importante que se debe tener en cuenta cuando te vas de viaje, indica la doctora Altieri, es llevar los medicamentos que necesitas si ya padeces de una condición de salud crónica.

Otras recomendaciones

La dietista e instructora de ejercicios Roxanna Tosca ofrece unas recomendaciones adicionales para puedas disfrutar tus vacaciones, pero sin menoscabar tu salud o exacerbar alguna condición:

♦ Para asegurarte que consumes suficiente agua, se recomienda que te tomes en onzas la mitad de tu peso corporal. “Si pesas 200 libras, te debes tomar 100 onzas de agua o un mínimo de lo equivalente a cuatro botellas de 16 onzas de agua”.

♦ Al comer, tratar de buscar alternativas en las que te enfoques en proteínas, ensaladas y vegetales. Tampoco debes saltarte las comidas ya esto te ayudará a llegar con menos hambre a la siguiente comida.

♦ Aumenta el consumo de frutas y verduras. Aportan muchas vitaminas y minerales, imprescindibles para el buen funcionamiento del organismo.

♦ No abuses de postres, bebidas alcohólicas, refrescos y comida rápida. “Si un día se te pasa la mano en eso, al otro día trata de hacer más ejercicio o ve a una excursión en la que tengas que caminar más”.

♦ No abandones el ejercicio físico. Trata de hacerlo en las horas de menos calor, ya sea a primera hora de la mañana o a última de la tarde.

♦ Protege tu piel. Elige un protector solar adecuado a tu tipo de piel y aplícalo media hora antes de exponerte al sol; no olvides reaplicarlo cada dos horas, especialmente después del baño. También puedes protegerte utilizando gafas y gorras o sombreros.

♦ Duerme lo suficiente. Intenta mantener un patrón de sueño saludable, idealmente entre siete y horas.