Como preámbulo a la celebración del Día Nacional del Perro -que se celebrará el 26 de agosto-, United for a Cause Foundation (UCF) y Caribbean Cinemas, anuncian en un comunicado de prensa que han unido esfuerzos para lanzar la iniciativa “Plato Lleno” con el fin de recoger la mayor cantidad de comida para perros y gatos. El objetivo es aliviar la carga a 11 organizaciones dedicadas al bienestar animal en Puerto Rico. El recogido de comida se realizará el sábado 19 y domingo 20 de agosto, de 11:00 a.m. a las 5:00 p.m. en los predios de las siguientes salas cines:

♦ Huellitas Piratas – Aguadilla Mall

♦ We Love Satos – Ponce Town Center

♦ ACOPLA – Plaza Rio Hondo (Bayamón)

♦ Santuario Canitas – Céntrico (Guayama)

♦ Alianza Pro-Rescate de Animales – Plaza Guaynabo

♦ Santuario Lázaro – Las Catalinas Shopping Center (Caguas)

♦ Save a Sato – Plaza Escorial (Carolina)

♦ Saving Paws By Lady – Punta del Este (Fajardo)

♦ Santuario San Francisco de Asís (SASFA) – Western Plaza (Mayagüez)

♦ Tikoso – Paseo del Plata Shopping Center (Dorado)

♦ Rescatistas de Rio Piedras – The Outlets at Montehiedra (San Juan)

“Actualmente existen más de 500,000 animales abandonados a su suerte en las calles del país. Estas organizaciones hacen un esfuerzo titánico para rescatarlos y mantenerlos hasta conseguirles un hogar permanente. La necesidad de alimentos y servicios veterinarios es enorme. Ayudar es tan fácil como llevar un saquito de comida de perro o gato a los centros de acopio en las 11 salas de cines participantes. Aquellos que no puedan llegar, pueden enviar su donativo vía ATH Móvil a la organización de su preferencia.” comentó en un comunicado de prensa Dana Capó, presidenta de UCF.

“Para nosotros fue un SÍ tan pronto UCF nos propuso la iniciativa. Muchos de nuestros empleados y clientes son ‘animal lovers’ y poder contribuir con estas organizaciones nos llena el corazón. Ahora, vamos a llenarle los platos de comida que tantos lo necesitan” expresó por su parte Mayra Ramírez, directora de Mercadeo de Caribbean Cinemas.

United for a Cause Foundation es una organización sin fines de lucro creada bajo las leyes de Puerto Rico en el 2014, cuyo propósito principal es fomentar actos de caridad apoyando a diversas causas, en especial brindar apoyo a organizaciones de bienestar animal a través de la creación de programas y eventos. Su misión es unir a las personas, crear conciencia de la falta de compasión y provocar que los actos de bondad se conviertan en una modalidad.

Para más información, visita las páginas de United for a Cause Foundation en Facebook e Instagram.