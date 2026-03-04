Aprende a manejar las conversaciones con los niños sobre la guerra, los conflictos y otros acontecimientos traumáticos

El más reciente conflicto en Oriente Medio se está desarrollando con rapidez y es profundamente complejo, lo que puede dificultar que los niños den sentido a los acontecimientos que ven desarrollarse en las redes sociales, oyen discutir ansiosamente a los adultos o viven en la vida real. Los expertos afirman que la exposición a la guerra, aunque sea indirecta, puede afectar a la forma de pensar, sentir y comportarse de los niños.

Los psicólogos infantiles y los expertos en desarrollo afirman que hablar de ello puede ayudar.

“A veces los adultos piensan que si no hablan de algo que es difícil, es que no existe. Pero sabemos que esa no es la realidad en la vida de los niños”, afirma Rebecca Smith, responsable mundial de protección infantil de Save the Children, organización internacional de ayuda y defensa. “Ignorar o evitar el tema de los conflictos puede hacer que los niños se sientan perdidos, solos y asustados. ... Es esencial mantener conversaciones abiertas y sinceras con los niños para ayudarles a procesar lo que está ocurriendo”.

A continuación se ofrecen sugerencias para mantener conversaciones con los niños sobre la guerra y sus repercusiones.

Un espacio seguro, escucha y valida sentimientos

Los expertos recomiendan empezar por lo que el niño pueda saber sobre lo que está ocurriendo en Ucrania, Gaza, Irán, Israel, Sudán u otras partes del mundo antes de intentar abordar cualquier sentimiento de miedo, tristeza, ira o ansiedad.

Puede que algunos niños no sepan que la lucha se ha intensificado entre Estados Unidos e Israel, por un lado, e Irán y sus representantes, por otro. Otros niños pueden ser más conscientes de lo que sus familias creen y reprimir sus emociones. Los niños que visitan o viven en países de Oriente Medio directamente afectados habrán visto armas iluminando el cielo y puede que conozcan a personas muertas o que han tenido que abandonar sus hogares.

“Para algunos niños en los que los misiles son ahora visibles en los cielos, esto puede ser una experiencia totalmente nueva y aterradora”, dijo Smith. “Cuando ocurren sucesos como éste, alteran la sensación de seguridad del niño y de su familia. Lo que antes parecía estable y seguro puede sentirse de repente incierto”.

Según los expertos, para ayudar a los niños a superar sus emociones, los adultos en quienes confían también deben cuidarse a sí mismos. Según la Red Nacional de Estrés Traumático Infantil, los adultos que comparten sus propios sentimientos con los niños pueden tener la oportunidad de transmitir sus creencias y valores personales sobre cómo tratar a los demás. La clave es no suponer lo que los niños pueden estar pensando o sintiendo.

Si los niños no quieren hablar o no están preparados, los expertos sugieren que los adultos sean pacientes y les digan que pueden contar con ellos.

“Es necesario respetar la capacidad del niño para negarse a comunicarse, su capacidad para no hablar o no contar algo. Porque pueden tener sus propios sentimientos, sus propios estados, que tal vez no quieran compartir”, dijo en ucraniano la psicóloga infantil Nataliia Sosnovenko. Sosnovenko trabaja con Voces de los Niños, una organización ucraniana que proporciona apoyo psicológico y documenta las experiencias de los niños en el país durante los años de guerra con Rusia.

Algunos niños pueden compartir lo que han visto u oído, cómo se sienten o hacer preguntas cuando se les da la oportunidad. Según los expertos, es entonces cuando los adultos deben validar sus sentimientos y abordar lo que está ocurriendo con sinceridad, teniendo en cuenta su edad y nivel de madurez.

Deja que su edad guíe la conversación

La Asociación Americana de Psicología (APA, en inglés) recomienda dar a los niños información básica y adecuada a su edad sobre la guerra y los conflictos, y abordar cualquier imagen, titular o conversación perturbadora a la que hayan estado expuestos sin entrar en detalles que puedan causarles ansiedad innecesaria. Pero, en última instancia, son los padres quienes mejor conocen a sus hijos, dicen los expertos.

Las familias que tienen seres queridos en la región tal vez necesiten tomarse un tiempo adicional para hablar de la seguridad de sus parientes y amigos, y de la dificultad de la incertidumbre. Es posible que las propias familias de la región necesiten disponer de un plan sobre qué hacer en caso de separación. Los expertos de Save the Children recomiendan simplificarlo y ponerlo en práctica con calma.

Dependiendo de su edad, algunos niños pueden entender la idea de que dos países están luchando. Pero los niños pequeños que viven en el extranjero pueden no ser capaces de distinguir entre lo que ven en las pantallas y lo que está sucediendo cerca. Para los niños de Estados Unidos, la guerra de Irán puede parecer mucho más cercana de lo que es si ven con frecuencia imágenes en la televisión o en las redes sociales, lo que significa que pueden necesitar más garantías de que están a salvo del peligro.

Según la APA, es probable que los niños mayores comprendan mejor la guerra y sus consecuencias, lo que significa que pueden estar más preocupados y plantearse más preguntas. Los adultos pueden considerar la posibilidad de centrarse en lo que está bajo su control y dar a los niños cierta capacidad de acción, como apoyar los esfuerzos humanitarios, mantenerse informados y hacer frente a la desinformación.

UNICEF, el organismo de las Naciones Unidas que proporciona ayuda humanitaria y apoyo a largo plazo a los niños de todo el mundo, afirma que está bien no tener todas las respuestas.

En el Líbano, algunas familias han buscado refugio desde el sábado en el edificio de ladrillo de una escuela. Nora Ingdal, Directora de Save the Children en el Líbano, dice que los niños se plantean varias preguntas sobre el motivo del conflicto y cuándo volverán las cosas a la normalidad.

“Esta hija se aferraba a su madre, la miraba y le preguntaba: ‘Mamá, ¿por qué se pelean? ¿Por qué nos atacan? La madre me mira, pero no tiene respuesta. Luego preguntaba: “¿Cuándo vamos a volver a casa? De nuevo, la madre me miró”, cuenta Ingdal. “Le dije: ‘Está bien que digas que no lo sabes, que no puedes garantizar nada, pero yo estoy aquí contigo’”.

Limite la exposición innecesaria

Aunque algunos organismos mundiales afirman que los niños deben ser conscientes de lo que ocurre en el mundo, los expertos afirman que los adultos siguen teniendo la responsabilidad de mantener a salvo a los más jóvenes y limitar la exposición innecesaria.

Se recomienda a los padres que presten atención a la exposición de sus hijos a las noticias. Cuanto más pequeño sea el niño, menor debe ser la exposición, según la National Child Traumatic Stress Network.

Algunos organismos recomiendan apagar las noticias por completo o limitar las conversaciones sobre acontecimientos angustiosos con otros adultos si los niños pueden oírlas. Otros recomiendan aprovechar la oportunidad para educar a los niños sobre la importancia de las noticias, comprender dónde encontrar hechos precisos y cómo identificar cuándo algo no es cierto o engaña.

Save the Children afirma que los cuidadores pueden modelar un comportamiento digital responsable, animar a los niños a no difundir información dañina o gráfica y recordarles que se lo piensen dos veces antes de compartir contenidos que puedan ser inexactos o emocionalmente desencadenantes.

Es importante que los cuidadores de niños que viven en zonas de conflicto recuerden que algunos niños no conocen un tiempo anterior a la guerra y no tienen la capacidad de desconectar de lo que ocurre a su alrededor, dijo Sosnovenko. Ahí es donde la ayuda profesional puede apoyar las conversaciones y la educación.