NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Estados Unidos utiliza por primera vez misiles de precisión de largo alcance en la guerra contra Irán

El Ejército había anunciado en abril de 2025 las primeras pruebas de los PrSM

4 de marzo de 2026 - 1:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las Fuerzas Armadas estadounidenses usaron por primera vez en la historia los nuevos misiles de ataque de precisión (PrSM, en inglés) de largo alcance, en la guerra contra Irán, reveló este miércoles el Mando Central de los Estados Unidos (CENTCOM). (U.S. Central Command)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Miami- Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos usaron por primera vez en la historia los nuevos misiles de ataque de precisión (PrSM, en inglés) de largo alcance, en la guerra contra Irán, reveló este miércoles el Mando Central de los Estados Unidos (CENTCOM).

RELACIONADAS

El organismo militar, con sede en Florida, destacó que este es el debut “histórico” de los PrSM en un combate", lo que ocurrió “durante la Operación ‘Furia Épica’, lo que proporcionó una capacidad inigualable de impacto profundo”, según una publicación en sus redes sociales con un video de los ataques.

“No podría estar más orgulloso de nuestros hombres y mujeres en uniforme, que aprovecharon la innovación para crearle problemas al enemigo”, declaró el comandante del CETCOM, almirante Brad Cooper.

El Ejército de Estados Unidos había anunciado en abril de 2025 las primeras pruebas de los PrSM, que considera la “nueva generación” de misiles de precisión de largo alcance para “atacar, neutralizar, suprimir y destruir objetivos”.

Este sistema reemplaza al Sistema Táctico de Misiles del Ejército con “mayor alcance y letalidad”, según expuso entonces.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, había adelantado este miércoles que comenzarían a usar bombas de gravedad de precisión, de las que tienen un arsenal “casi ilimitado”, cuatro días después del inicio de la guerra contra Irán, que Washington “está ganando contundentemente”, según afirmó en una conferencia.

Hegseth aseveró que la Operación ‘Furia Épica’ iniciada el sábado, en la que murió el líder supremo iraní, Alí Jameneí, ha desplegado “el doble de poder aéreo” que la campaña en Irak en 2003 y tiene una intensidad siete veces mayor que los bombardeos a instalaciones nucleares iraníes, en junio de 2025.

En tanto, el jefe del Estado Mayor, general Dan Caine, informó de que el Comando Central estadounidense ha pasado ya “de grandes grupos de ataques deliberados con municiones de largo alcance, lanzadas desde fuera del alcance de fuego del enemigo, a realizar ahora ataques de precisión desde dentro, directamente sobre Irán”.

En la operación ya han muerto Jameneí, parte de su cúpula militar y otros cientos de personas, así como seis soldados estadounidenses por la respuesta iraní.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha prometido que la ofensiva de Estados Unidos contra Irán continuará varias semanas hasta destruir todo su programa de misiles, su Marina y sus capacidades nucleares, y ha advertido de que aún no han lanzado la “gran oleada” de ataques, que podría llegar “muy pronto”.

Estados UnidosEjército de Estados Unidos Armas nuclearesIrán
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
