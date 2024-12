Cómo enseñarle a los niños el verdadero significado de la Navidad, más allá de los regalos

Resulta difícil hacer alusión a la Navidad y no pensar en qué vamos a regalar, más allá del verdadero significado que tiene esta época, en la que además se insta a dejar una huella en aquellos menos afortunados o que sufren necesidades.

Esta práctica, expertos aseguran que se debe comenzar a fomentar desde bien temprano en el desarrollo de los niños, que es un periodo donde van a recibir regalos, pero al mismo tiempo dejarles saber que hay otros tipos de regalo que no necesariamente son tangibles, como un objeto.

“El regalo es nosotros poder transmitir cuidado a una persona, proveer alimento a una persona, así como amor y cuidado. Este reconocimiento son parte de esos regalos. No podemos dejar pasar que la Navidad está influenciada mucho por lo que es el mercadeo. Por lo tanto, esto tiene que comenzar a trabajarse desde muy temprano en la etapa del desarrollo y modelarle la conducta a ellos de cómo, qué más es un regalo en Navidad, más allá de un objeto que ellos quieran adquirir o desean, por si acaso, que les interesa”, explicó a El Nuevo Día la doctora Elisa Lebrón, psicóloga escolar y parte de la facultad de la Univesidad Albizu, quien ofrece algunos consejos que se pueden ir implementando poco a poco.

PUBLICIDAD

Algunos consejos, según la etapa de desarrollo

Durante los 2 a 5 años

No complacer en todo lo que pidan: Durante los 2 a 5 años es una etapa en la que quizás los niños ya comienzan a explicar lo que desean, como un muñeco de cierta marca o personaje en particular, al estar siendo influenciados por lo que ven, es lo que consumen. Por lo tanto, cuando llega la Navidad y mencionan sus peticiones, es momento en que se tiene que manifestar que “no todo lo que tú desees se te puede regalar o se te puede dar”. Así que, “de esto que tú deseas, escoge dos que tú realmente tienes muchas ganas de tener”, se sugiere decirle al niño. De ese modo, papá o mamá le están dando el ejemplo de que, aunque uno pueda desear muchas cosas, no necesariamente la voy a tener todas.

Durante los 2 a 5 años es una etapa en la que quizás los niños ya comienzan a explicar lo que desean, como un muñeco de cierta marca o personaje en particular, al estar siendo influenciados por lo que ven, es lo que consumen. Por lo tanto, cuando llega la Navidad y mencionan sus peticiones, es momento en que se tiene que manifestar que “no todo lo que tú desees se te puede regalar o se te puede dar”. Así que, “de esto que tú deseas, escoge dos que tú realmente tienes muchas ganas de tener”, se sugiere decirle al niño. De ese modo, papá o mamá le están dando el ejemplo de que, aunque uno pueda desear muchas cosas, no necesariamente la voy a tener todas. Crearles balance: Otro regalo que los padres pueden instar es a incluir en la lista, es ayudar a una persona que no tenga hogar como, por ejemplo: llevarles comida en una fecha navideña en la que sabes que que quizás esa persona no tiene con quién compartir. Que esto sea parte de esa lista, más allá de ese objeto que ellos quieran tener. “En esa lista de Navidad nos podemos sentar con ellos a crearla, y vamos a implementar y fomentar que ellos tienen que también decir algo que no necesariamente sea un juguete, que sea para ayudar. Desde un abrazo, un beso a un ser querido o hasta una muestra de cariño como una tarjetita creada por el menor. Vamos a hacer unos dibujos y vamos a llevárselos a abuela que vive en un pueblo lejos del de nosotros. Esos son ejemplos que le podemos dar a los niños.

Otro regalo que los padres pueden instar es a incluir en la lista, es ayudar a una persona que no tenga hogar como, por ejemplo: llevarles comida en una fecha navideña en la que sabes que que quizás esa persona no tiene con quién compartir. Que esto sea parte de esa lista, más allá de ese objeto que ellos quieran tener. “En esa lista de Navidad nos podemos sentar con ellos a crearla, y vamos a implementar y fomentar que ellos tienen que también decir algo que no necesariamente sea un juguete, que sea para ayudar. Desde un abrazo, un beso a un ser querido o hasta una muestra de cariño como una tarjetita creada por el menor. Vamos a hacer unos dibujos y vamos a llevárselos a abuela que vive en un pueblo lejos del de nosotros. Esos son ejemplos que le podemos dar a los niños. Fomentar que Navidad es dar: Explicarles que, si ya tiene unos juguetes, cuáles de todos esos juguetes ya no utiliza, y que se le puede donar a otro niño. De esa manera se les fomenta que aunque tiene unos deseos, también puede dar algo que antes le gustaba mucho porque ya no lo usa. “De ese modo le estamos haciendo algo bien balanceado. Estamos fomentando el que, ‘yo te estoy dando un objeto que tú quieres’, pero también yo te estoy enseñando a dar cosas que te van a causar sentirte bien. En cambio recibes un gracias. ¡Y qué bien se siente es recibir las gracias! Es mucho más que recibir regalos”, amplió.

Adolescentes o niños un poco más grandes

Esta etapa conlleva otros retos, pues experimentan una presión social de lo que ellos tienen que recibir en Navidad, pero es el momento de enseñarles y hacerles entender que esta época tiene un significado más allá de recibir.

“Puede ser un reto porque ya ellos tienen sus gustos mucho más marcados y una expectativa mucho más alta porque realmente están influenciados por lo que se consume en el comercio. También, hacen selección de juguetes más caros, como consolas, tabletas electrónicas, etc.”, orientó.

Dentro de los recursos de los padres y de eso que quiere el adolescente, que escojan en su lista de regalos, algo que les beneficie, ayude en su crecimiento y desarrollo.

Reflexionar sobre el valor de ese objeto que se les va a regalar, más allá de la marca o del precio que tiene.

Escojan alguna actividad que sea para ayudar a personas que lo necesiten y reciban esa bendición y agradecimiento de esas personas.

Dar de lo que tienen y ya no utilicen.

Impacto positivo

De acuero con la doctora Lebrón, los regalos no tangibles en la Navidad tienen un impacto muy positivo si lo vamos inculcando porque la persona va a ir desarrollando lo que es la empatía, la solidaridad y tiene la flexibilidad también de entender que no tienen que tener unas expectativas de recibir siempre. Por tanto, exhorta a inculcar como tradiciones, la empatía y generosidad. Se necesita promover esa sensibilidad, como un aspecto también importante en la Navidad.

“Pueden sentir la gratificación en ayudar a alguien, en ofrecer su atención y su amor hacia otra persona; ser la persona que da y se convierte recíproco al sentir esa satisfacción personal. Se crea un balance en lo que es dar y recibir, más en esta época navideña, pero que se puede generalizar en otros aspectos, fechas importantes o en el diario vivir de ellos. Así que se destaca esa oportunidad de reforzar esas conductas positivas que queremos para que ellos aumenten y generalicen en su desarrollo en diferentes experiencias que van a tener”, resaltó.

PUBLICIDAD

Una práctica de todo el año

Los niños cuando tienen exceso de juguetes, en este caso si lo relacionamos con la Navidad, pierden el interés en los juguetes porque la atención está demasiado dividida. Para esto, la psicóloga recomienda hablar con el niño acerca de que se acerca el periodo de Navidad y llegan muchos regalos nuevos, además de preguntarles, ‘¿qué podemos sacar de lo que ya tú nos usas para nosotros podérselo regalar a otro niño?’.

“Es un muy buen momento para hacer ese ejercicio y fomentarles a ellos de que también pueden hacer que un niño reciba un regalo, que a mí me causó mucha emoción y ese niño también lo tendrá. Es una práctica que se puede hacer y lo importante es que no tiene que ser una práctica condicionada. No pude ser “si tú no sacas tus juguetes, tú no vas a recibir juguetes”. La Navidad no puede ser vista como un proceso disciplinario, sino como una época de mucha ilusión donde ellos van a recibir cosas que desean y les gustan, pero también ellos van a dar. Sugiero llevarlo como un proceso bien orgánico y natural de parte de ellos”, informó la doctora Lebrón.

Para esto también especifica que hay que tener un balance, pues hay niños que tienen un apego bien grande a ciertos juguetes, por lo que hay que respetarlos.

“Todavía no están listos para salir de esos juguetes porque son la posesión más preciada que ellos tienen por su etapa de desarrollo y tenemos que entenderlo. Quitárselos podría causarle mucha angustia. Por lo tanto, pregúntale, ‘¿qué de lo que ya tú no usas, puedes darle a otro niño?’. Si tú como padre o cuidador entiendes que hay otras cositas que todavía no las usa, pero el menor no lo está señalando, preséntaselo y pregúntale qué opina de ese juguete. Si responde, ‘yo lo quiero conmigo’, todavía no está listo. Lo podemos ir preparando para eso para más adelante donarlo”, agregó.

PUBLICIDAD

Maneja la desilusión al no recibir lo que anhela

La situación económica de cada hogar es diferente, y bajo un escenario en el que el niño no pueda reibir lo que tanto deseaba, es normal que puedan sentir algo de frustración o desilusión. Lo mismo ocurre cuando solicitan un artículo que, por la gran demanda, se haya agotado o no se pueda conseguir en la fecha esperada.

“Si la familia no puede costearlo, de ahí sale la importancia de fomentarles que dentro de la ilusión de que sí hay una figura imaginaria, que va a traer esos juguetes, pero que dentro de lo que el niño quiere hay que recordarles que se trata de una lista de cosas que desea, pero que no necesariamente todo lo deseado lo va a recibir”, explicó la psicóloga escolar.

Al mismo tiempo, aseguró que ese momento es oportuno para fomentar la gratitud por lo recibido, independientemente del valor material. Ante las emociones de desilusión que experimente el niño, exhortó a reconocerle la emoción, dejarle el espacio de que se manifieste y luego pasar a que ellos puedan entender.

“El niño puede sentir desilusión y tenemos que dejar que el niño la sienta. Sin embargo, luego de que el niño siente esa desilusión, démosle el espacio y la apertura para hablar y manifestar su sentir. Una respuesta puede ser, ‘entiendo que estás desilusionado porque no recibiste eso que tanto te gustaba, quizás en este momento no se pudo conseguir eso y no te lo pudieron traer, pero vamos a ver qué sí recibiste. Vamos a ver que eso que tienes, qué puedes hacer con eso. Enséñame y dime, porque tú también pediste esto que se te trajo”, ejemplificó.

Sobre la adquisición de regalos