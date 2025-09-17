Expertos: la edad no lo es todo al decidir si un niño está listo para quedarse solo en casa

La escuela ha vuelto a abrir sus puertas, trayendo consigo nuevas rutinas y nuevos hitos para los estudiantes.

Para algunos, este es el año en que se les permite ir a casa a una casa vacía en lugar de a un programa extraescolar o a una guardería. Es una decisión a la que se enfrentan muchos padres cuyos trabajos u otras obligaciones les impiden volver a casa hasta mucho después de la hora de salida de la escuela.

Dado que el cuidado después de la escuela suele ser caro y difícil de encontrar, los padres tienen motivos para fomentar la independencia. Pero, ¿cómo pueden estar seguros de que su hijo está preparado para llegar a casa por su cuenta, aunque solo sea durante una o dos horas?

Un puñado de estados han fijado edades mínimas. La ley de Maryland, por ejemplo, tipifica como delito dejar a un niño menor de 8 años sin supervisión.

Pero la mayoría de los estados lo dejan en manos de los padres y tutores. Los expertos dicen que entre los 11 y los 13 años puede ser un buen punto de partida, pero subrayan que en la ecuación hay algo más que la edad. Y dicen que lo que es adecuado para un niño puede no serlo para otro, incluso dentro de una familia.

“No es un problema que sirva para todos. Y realmente hay que tomarlo y entender el panorama general”, dijo Jaesha Quarrels, directora de servicios de cuidado infantil de Oklahoma Human Services. “La supervisión inadecuada es un factor clave en muchas lesiones infantiles prevenibles y casos de negligencia”.

Esto es lo que dicen los expertos que hay que tener en cuenta a la hora de decidir si un niño está preparado para quedarse solo en casa:

Considere la madurez y las habilidades además de la edad

La Academia Americana de Pediatría dice que la mayoría de los niños no están preparados para manejar emergencias hasta los 11 o 12 años, por lo que la organización generalmente recomienda la supervisión estructurada hasta entonces.

Pero no es tan sencillo.

Los padres a menudo quieren una respuesta específica sobre la edad que deben tener sus hijos, pero la edad es solo uno de los factores a considerar, dijo Brian Tessmer, director de tratamiento y operaciones de Family Resources, una agencia sin fines de lucro en Pittsburgh, Pennsylvania.

“Realmente animamos a los padres a que consideren muchos otros factores porque los niños, obviamente, maduran a diferentes ritmos”.

Como mínimo, los niños deben poder recitar su nombre completo, dirección, número de teléfono y el nombre de un padre, tutor u otro contacto de emergencia. También deben saber cómo contactar a esa persona, aconsejan los expertos.

Otras cosas a considerar son si un niño puede seguir las reglas, manejar las rutinas y mantenerse ocupado con la tarea, los juguetes o los dispositivos electrónicos.

¿Pueden marcar el teléfono? ¿Prepararse un refrigerio? ¿Saben dónde están las vendas si necesitan una? ¿Qué pasa si hay una advertencia de tornado, si huelen algo quemándose o si se dispara un detector de monóxido de carbono? ¿Saben cómo y cuándo marcar el 911?

Pueden hacerlo. ¿Quieren hacerlo?

Incluso tener todo ese conocimiento no significa que un niño esté listo para bajarse del autobús escolar en una casa desocupada, dijeron los expertos. En un momento de gran ansiedad para los niños estadounidenses, también hay que considerar la preparación emocional.

“A menudo, como padres, porque es conveniente, estamos ocupados, tenemos cosas que tenemos que hacer, simplemente los dejamos solos”, dijo Quarrels. “Pero tenemos que considerar cómo se siente el niño. ¿Tienen confianza? ¿Pueden manejar la soledad, el miedo o el aburrimiento?”

La comunicación es clave, dijo Tessmer.

“Es una gran oportunidad para explicarle al niño que este es un hito al que nos acercamos como familia, y estamos explorando esta oportunidad porque sentimos que estás llegando a un punto en el que estás listo para este tipo de confianza. Tenemos confianza en ti”, dijo.

Un niño que se queda solo en casa no debe tener dudas sobre lo que se le permite hacer, y aún más importante, lo que no se le permite hacer, dijeron los expertos.

Las estufas y los hornos deben estar prohibidos, así como los fósforos, las velas y los encendedores. Se debe indicar a los niños que permanezcan adentro, que no abran la puerta a nadie a menos que se les haya dicho con anticipación, y que nunca revelen que están solos en las redes sociales, aplicaciones de juegos o a las personas que llaman.

“Asegúrese de que las reglas de su casa sean visibles y se revisen con frecuencia”, dijo Quarrels, quien recomendó tener a mano refrigerios o comidas preenvasadas.

Practique, comience lentamente y aproveche la tecnología

Para reducir aún más la ansiedad, Quarrels recomienda representar escenarios como manejar un timbre y marcar el 911.

Y comience poco a poco, dijo. Los padres pueden probar las aguas dejando a un niño adentro mientras están en el patio trasero o dando un paseo por la cuadra, dijo.

Los teléfonos inteligentes y la disponibilidad de sistemas de seguridad para el hogar que permiten el monitoreo y la comunicación en tiempo real también pueden tranquilizar a los niños y a los padres.