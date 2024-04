La mejor edad para tener hijos según la ciencia: esto es lo que dicen los expertos

En ese contexto, muchas mujeres se preguntan cuál es la mejor edad para tener hijos . Si bien no hay una respuesta correcta, porque todo depende de las expectativas de cada una, los factores sociales y económicos que la rodean y la perspectiva que le da a la maternidad dentro de su vida son cuestiones a tener en cuenta.

Otra de las que consultadas sobre el tema en el artículo publicado por la BBC fue Sophia Walker, líder del Partido de la Igualdad de las Mujeres de Reino Unido. “Creo que nunca hay un buen momento para tener hijos porque como sociedad no valoramos el cuidado de otras personas ni a las personas que se hacen cargo de los otros. No lo valoramos ni a los 20, ni a los 30 ni a los 40 años”, opinó. A su vez, acotó: “Para las mujeres hay barreras estructurales que hacen que tener hijos sea una decisión muy muy difícil. Yo pensaba que tenía muchas opciones y después tuve hijos y descubrí que no era así, todo se volvió mucho peor. Fue extraordinario. Y ninguno de los hombres con los que trabajo parece experimentar la paternidad de la misma manera”.