15 de octubre de 2025
79°nubes dispersas
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

¿Mal olor en los zapatos? Así puedes eliminarlo de forma natural y permanente

Existen algunos de los remedios caseros para quitar el mal olor de tu calzado

15 de octubre de 2025 - 11:10 PM

Es importante mencionar que, para evitar olores incómodos en tu calzado de forma consecutiva o diaria, debes tener una higiene diaria de tus pies para que estos consejos puedan lograr con éxito su objetivo. (Shutterstock)
Por La Nación Argentina / GDA
Uno de los problemas más comunes -y vergonzosos- que se puede experimentar en el día a día es el mal olor en el calzado. Aunque el incómodo olor puede provenir de los zapatos húmedos, también suele deberse a una mala higiene de los pies.

Ante ello, aquí te traemos los mejores consejos para eliminar de forma permanente y natural el mal olor de tus zapatos.

Es importante mencionar que, para evitar olores incómodos en tu calzado de forma consecutiva o diaria, debes tener una higiene diaria de tus pies para que estos consejos puedan lograr con éxito su objetivo.

Además, por otro lado, evita usar tus zapatos todos los días: opta por ventilarlos al menos 24 horas antes de volver a usarlos.

Aunque el incómodo olor puede provenir de los zapatos húmedos, también suele deberse a una mala higiene de los pies.Debes tener una higiene diaria de tus pies para que estos consejos puedan lograr con éxito su objetivo.Exposición al sol: Coloca los zapatos al sol durante unas horas para que se sequen completamente. El sol ayuda a eliminar la humedad y tiene propiedades desinfectantes. Saca las plantillas para que se sequen por separado.
1 / 11 | Remedios caseros para quitar el mal olor de tus zapatos. Aunque el incómodo olor puede provenir de los zapatos húmedos, también suele deberse a una mala higiene de los pies. - Shutterstock

La siguiente lista de elementos es para eliminar el mal olor rápidamente, así como para los olores fuertes que son difíciles de quitar.

  • Bicarbonato de sodio: Mezclar ¼ de taza de bicarbonato de sodio, ¼ de taza de polvo de hornear y ½ taza de maicena. Coloca la mezcla en unamedia de algodón y mételo en el zapato, dejándolo actuar durante toda la noche.
  • Jabón en barra: Mete una barra de jabón en cada zapato, durante toda la noche, esto ayudará a destruir las bacterias y el olor que producen.
  • Hojas de té secas: Colocar hojas de té secas dentro de los zapatos durante la noche esto ayuda a absorber la humedad y neutralizar los olores.
  • Hierbas aromáticas: Colocar hierbas aromáticas como lavanda, menta, romero o salvia dentro de los zapatos.
  • Pieles de cítricos: Introduce cáscaras de limón, naranja o mandarina dentro de los zapatos durante toda la noche.
  • Aceites esenciales: Aplica unas gotas de aceite esencial de árbol de té, clavo o madera de cedro en las plantillas de los zapatos. Estos aceites tienen propiedades antibacterianas y antifúngicas. Puedes hacerlo dos veces por semana.
  • Exposición al sol: Coloca los zapatos al sol durante unas horas para que se sequen completamente. El sol ayuda a eliminar la humedad y tiene propiedades desinfectantes. Saca las plantillas para que se sequen por separado.
