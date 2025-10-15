¿Mal olor en los zapatos? Así puedes eliminarlo de forma natural y permanente

Uno de los problemas más comunes -y vergonzosos- que se puede experimentar en el día a día es el mal olor en el calzado. Aunque el incómodo olor puede provenir de los zapatos húmedos, también suele deberse a una mala higiene de los pies.

Ante ello, aquí te traemos los mejores consejos para eliminar de forma permanente y natural el mal olor de tus zapatos.

Es importante mencionar que, para evitar olores incómodos en tu calzado de forma consecutiva o diaria, debes tener una higiene diaria de tus pies para que estos consejos puedan lograr con éxito su objetivo.

Además, por otro lado, evita usar tus zapatos todos los días: opta por ventilarlos al menos 24 horas antes de volver a usarlos.

1 / 11 | Remedios caseros para quitar el mal olor de tus zapatos. Aunque el incómodo olor puede provenir de los zapatos húmedos, también suele deberse a una mala higiene de los pies. - Shutterstock 1 / 11 Remedios caseros para quitar el mal olor de tus zapatos Aunque el incómodo olor puede provenir de los zapatos húmedos, también suele deberse a una mala higiene de los pies. Shutterstock Compartir

La siguiente lista de elementos es para eliminar el mal olor rápidamente, así como para los olores fuertes que son difíciles de quitar.