Más de 25 mujeres líderes de distintos sectores son parte de la nueva campaña en contra de la violencia de género

“Vivimos en una sociedad que aún no comprende en su totalidad las formas en que la violencia de género se manifiesta más allá de los golpes. La violencia económica, las microagresiones, el control y el silenciamiento son formas igualmente devastadoras y urgentes de atender. Con esta campaña, queremos que la gente se ponga las gafas violetas para ver esas realidades que están frente a nosotros pero que muchas veces no queremos o no sabemos reconocer”, expresó Lenna Ramírez Cintrón, directora ejecutiva de la Casa Protegida Julia de Burgos, a través de declaraciones escritas.