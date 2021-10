Su éxito es rotundo. Hace apenas unos días, se informó que la serie “The Squid Game” es el estreno más visto en la historia de Netflix con 111 millones de espectadores.

El furor causado por la popular serie surcoreana ha llevado a que niños y niñas quieran ver de qué se trata “El juego del calamar”, como se titula en español. La propaganda ha despertado la curiosidad en ellos: desde los memes, lo llamativa que es la portada con la palabra “juego” y el uso de figuras geométricas, lo que también pudiera llegar a confundirlos. Esto, sin dejar de lado el interés generado por la ola coreana, que sigue ganando terreno en la cultura pop, con el auge de bandas musicales como BTS y películas como “Parasite”.

En el caso de “The Squid Game”, como primer punto a destacar es que está clasificada como “Mature”, lo que implica que puede tener violencia, sexo, lenguaje soez, desnudez y/o uso de sustancias. Esto significa que no es apta para menores de 17 años.

PUBLICIDAD

La serie convertida en un fenómeno mundial de masas, en la que 456 personas de diferentes clases sociales se disponen a luchar a vida o muerte por un premio millonario, es para adultos. Además de la violencia gráfica constante, aborda el abuso, el suicidio, la traición, la mentira, la violencia hacia la mujer, entre muchos otros problemas sociales.

Ahora bien, ¿te has preguntado cuán dañino puede ser que los menores estén expuestos a la violencia marcada que presenta esta serie? “Mi nene es bien maduro y él entiende que eso es mentira”, de seguro todos hemos escuchado eso alguna vez o lo hemos pronunciado.

Sin embargo, la doctora en psicología Fermina Liza Román trae a la atención la importancia de ejercer los controles parentales en estos tiempos donde los menores tienen tanta accesibilidad a materiales no aptos y que puede influir directamente en su desarrollo. Asimismo, considerar que tu niño o niña cuenta con la madurez para ver la referida serie está muy lejos de la realidad.

“No se trata de que el menor entienda que lo que están viendo en la pantalla es mentira o es verdad. Es que el cerebro de los niños está en pleno desarrollo. De hecho, está en desarrollo hasta los 21 años. Sabemos que especialmente los niños, que están en niveles elementales, aprenden de la experiencia que viven y del aprendizaje social, del modelado que reciben de las cosas que ven. Por tal razón, la violencia gráfica, como la que se puede ver en ‘The Squid Game’, les resulta mucho más difícil a los niños más pequeños poder diferenciarla. Incluso, se corre el peligro de copiar los juegos. Tal vez no los copian de forma tan violenta, pero así es que comienza el modelado, copiando ese tipo de juego”, explicó la consultora en psicología perinatal e infantil.

PUBLICIDAD

La especialista señaló que hay reportes en Estados Unidos de que algunas escuelas han dicho que los niños están copiando algunos juegos como el de “Red light, green light”, que es el primer desafío que presenta la trama. De igual modo, se denunció esta misma semana que en los colegios de Bélgica se están emulando desafíos de la referida serie.

“Lo que nos preocupa a los profesionales de la conducta humana es cómo se afecta realmente un cerebro que está en desarrollo cuando se expone a material violento, que resulta perturbador la cantidad de asesinatos y la crueldad visual que presentan. Sabemos que el cerebro que está en desarrollo produce cambios químicos, que cuando los ves en imágenes, son los mismos cambios químicos que produce un cerebro que está bajo el trastorno de estrés postraumático, lo que también se conoce como PTSD, por sus siglas en inglés”, planteó.

Según la doctora Román, si un niño -cuyo cerebro no está bien desarrollado- ha visto violencia de manera prolongada a través de la pantalla, su cerebro reacciona como si verdaderamente hubiese estado expuesto a la violencia, cuando realmente lo único que hizo fue verla en la televisión. En el caso de “The Squid Game” está compuesta por nueve capítulos que muestran constante violencia, nueve horas prácticamente.

“Es bien importante que los padres puedan entender, que no solamente se trata de que el niño entienda y diferencie entre lo real y la ficción porque es esté es maduro, no. Es que el cerebro está en desarrollo y está sufriendo unos cambios químicos ante esa exposición. Se trata de que sus cerebros e inteligencia emocional está en desarrollo”, enfatizó.

PUBLICIDAD

Reiteró que para que menores muestren las consecuencias de estar expuestos a violencia, no necesariamente tienen que vivirla física o primariamente; la exposición secundaria como lo es la exposición a material violento en la televisión, para su cerebro es lo mismo, lo capta igual.

Aun cuando esta violencia marcada también se puede ver en algunos videojuegos, la psicóloga infantil resalta que “The Squid Game” es mucho más realista versus el realismo de los videojuegos, que, aunque hoy en día tienen unas gráficas espectaculares, como quiera hay una pequeña diferencia entre ver los videojuegos y ver la serie. Por cierto, destaca se han hecho estudios longitudinales sobre el efecto de los videojuegos violentos en los niños y aquellos que están expuestos a este contenido tienen menos empatía.

Precisamente, la empatía es una de le las cosas que más se pierde cuando los niños están expuestos a la violencia.

“No queremos que los niños crezcan fríos, con falta de sensibilidad. Ves que ‘se puede morir quien sea y a mí no me da nada’, porque ya está desensibilizado. Eso es bien peligroso. Cuando combinas violencia con la falta de sensibilidad, no te va a importar lo que le suceda al otro”, manifestó.

¿Cómo se ve un niño que ha estado expuesto a mucha violencia?

Pierden la empatía, una característica tan importante, que es la sensibilidad que muestras hacia el dolor ajeno.

Son más propensos a utilizar estrategias agresivas para resolver los problemas.

Presentan problemas de atención, concentración y de control de impulso.

Son cararcterísticas que se ven a niveles conductuales, más allá de los juegos. “Nos ha pasado en oficina, que tenemos niños con unos cambios de comportamiento increíbles. Cuando vamos más allá, esto se debe a la sobre exposición del contenido violento”, agregó.

Busca opciones para cambiar la perspectiva de la violencia

Consejos para los padres: