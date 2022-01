Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

La cena, algunas veces nos hace entrar en conflicto, pues, en ciertas ocasiones, lo que comemos nos cae pesado y no podemos dormir, además el metabolismo trabaja de manera más lenta mientras dormimos, por lo que podríamos subir de peso fácilmente. Para que no te compliques al elegir los alimentos para la noche, te decimos qué comer en la noche para no engordar.