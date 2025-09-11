Opinión
11 de septiembre de 2025
81°lluvia ligera
Estilos de vida
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Cinco cosas que debe hacer para vivir muchos más años, según expertos en longevidad

Hay varios puntos importantes a tener en cuenta

11 de septiembre de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una dieta con alimentos integrales, verduras, frutas, antioxidantes y otros alimentos no procesados protegen el organismo de enfermedades cardiovasculares. (Shutterstock)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Muchas personas recurren a diferentes tipos de estudios y se someten a cuantiosas prácticas para vivir muchos más años , cuando en realidad expertos explican que tener una vida más larga y saludable requiere de un estilo de vida más sencillo.

El estilo de vida saludable, como comer bien, dormir siete horas diarias y hacer ejercicio con regularidad son “las tácticas de longevidad más eficaces y bien respaldadas”, según John Tower, profesor de Ciencias Biológicas de la Universidad de California.

Expertos explican algunas de las tácticas más eficaces y sencillas para tener una vida larga y saludable , de acuerdo con el respaldo científico:

  1. Hacer ejercicio regularmente. Mantener una actividad física regular es importante para tener mejor calidad de vida , el ejercicio y la movilidad de las articulaciones demostraron prolongar la salud y la esperanza de vida. Roger Fielding, jefe del Centro de investigación sobre el envejecimiento del USDA, explicó que no es necesario gimnasios modernos si no que el ejercicio en sí mismo es lo que mejora la mortalidad.
  2. Dieta saludable y balanceada. Una dieta con alimentos integrales, verduras, frutas, antioxidantes y otros alimentos no procesados protegen el organismo de enfermedades cardiovasculares y prolongan la esperanza de vida según expertos.
  3. Dormir bien, al menos siete horas. La calidad del sueño es importante para regular las hormonas y los niveles de azúcar en la sangre, además permite que el cerebro elimine toxinas. Expertos señalan que dormir al menos siete horas ininterrumpidas fortalece el sistema inmunológico y contribuye a la esperanza de vida.
  4. Entrena el cerebro para ser optimista. La mentalidad positiva y el optimismo contribuyen en gran medida a tener una vida más larga y saludable, por eso expertos recomiendan rodearse de amigos y familiares, hacer terapia y disminuir el estrés para mejorar la esperanza de vida. “Las personas optimistas disfrutan de mejor salud física y mental“, asegura el doctor Gary Small, especialista en envejecimiento.
  5. Observa cómo te sientes. No es necesario hacer pruebas de edad biológica, es mejor analizarte tú mismo y descubrir si te encuentras bien en tu entorno, si los cambios en tu estilo de vida te hacen sentir más joven, más sano, más atento, según William Mair, profesor de metabolismo molecular en Harvard, “el objetivo debe ser vivir mejor, no simplemente más tiempo”.

No existe fórmula real de un medicamento o tratamiento para la longevidad, realmente el estilo de vida es lo que marcará nuestra salud por el tiempo en que vivamos.

ACERCA DEL AUTOR
La Nación Argentina / GDA
La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
