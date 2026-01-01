Cómo limpiar el estómago y aliviar la pesadez tras las comidas de Año Nuevo
¿Te excediste con los festejos? Te compartimos consejos de especialistas en nutrición para aliviar el malestar estomacal
1 de enero de 2026 - 11:10 PM
La mezcla de alimentos grasos, azúcares, carnes pesadas y alcohol, consumida de forma rápida y abundante, a menudo deriva en pesadez estomacal, hinchazón, acidez e indigestión. Este malestar es una señal del cuerpo pidiendo un “reseteo” gástrico.
Afortunadamente, no se requiere de soluciones drásticas para recuperar el equilibrio. Especialistas en nutrición coinciden en que la clave para limpiar el estómago y aliviar la pesadez reside en la hidratación, el descanso digestivo estratégico y la incorporación de alimentos ligeros y desinflamatorios.
A continuación, trucos para limpiar el estómago y aliviar la pesadez tras las comidas de Año Nuevo.
El primer paso para contrarrestar la indigestión es rehidratar el cuerpo y ayudar a los órganos digestivos a trabajar de forma más eficiente.
El agua es esencial, pero complementarla con ciertos ingredientes puede acelerar el proceso de limpieza.
El consumo de estas infusiones después de cada comida ligera ayuda a calmar el tracto intestinal:
El día después de las celebraciones, el objetivo es darle al sistema digestivo un descanso. Esto implica evitar alimentos pesados, fritos, procesados y lácteos.
Comenzar el día con un caldo de verduras (apio, zanahoria, calabaza) sin grasa. Los caldos son fáciles de digerir y aportan nutrientes esenciales.
Optar por vegetales cocidos al vapor, en lugar de crudos, ya que son más suaves para un estómago irritado. Las verduras de hoja verde y la avena son ricas en fibra soluble, lo que ayuda a regular el tránsito intestinal sin irritar.
