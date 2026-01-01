Cómo limpiar el estómago y aliviar la pesadez tras las comidas de Año Nuevo

( El Tiempo / GDA )

La mezcla de alimentos grasos, azúcares, carnes pesadas y alcohol, consumida de forma rápida y abundante, a menudo deriva en pesadez estomacal, hinchazón, acidez e indigestión. Este malestar es una señal del cuerpo pidiendo un “reseteo” gástrico.

Afortunadamente, no se requiere de soluciones drásticas para recuperar el equilibrio. Especialistas en nutrición coinciden en que la clave para limpiar el estómago y aliviar la pesadez reside en la hidratación, el descanso digestivo estratégico y la incorporación de alimentos ligeros y desinflamatorios.

A continuación, trucos para limpiar el estómago y aliviar la pesadez tras las comidas de Año Nuevo.

El poder de la hidratación: bebidas para el reseteo gástrico

El primer paso para contrarrestar la indigestión es rehidratar el cuerpo y ayudar a los órganos digestivos a trabajar de forma más eficiente.

El agua es esencial, pero complementarla con ciertos ingredientes puede acelerar el proceso de limpieza.

Agua tibia con limón y jengibre

Limón: el jugo de limón, a pesar de su acidez, ayuda a equilibrar el pH del estómago y estimula la producción de bilis, facilitando la digestión de las grasas consumidas.

Jengibre: conocido como un potente antiinflamatorio y carminativo , el jengibre alivia las náuseas y los gases.

Preparación: beba un vaso de agua tibia con el jugo de medio limón y una rodaja pequeña de jengibre rallado o en láminas, en ayunas el día después de la fiesta.

Jengibre frío (Shutterstock)

Infusiones digestivas

El consumo de estas infusiones después de cada comida ligera ayuda a calmar el tracto intestinal:

Manzanilla: calma las paredes del estómago y reduce los espasmos intestinales.

calma las paredes del estómago y reduce los espasmos intestinales. Menta o hierbabuena: sus aceites esenciales son antiespasmódicos y ayudan a expulsar los gases.

sus aceites esenciales son antiespasmódicos y ayudan a expulsar los gases. Hinojo: excelente para reducir la hinchazón y aliviar la sensación de pesadez.

El té de manzanilla ayuda a calmar el tracto intestinal (Shutterstock)

Alimentos ligeros: caldo y la fibra soluble

El día después de las celebraciones, el objetivo es darle al sistema digestivo un descanso. Esto implica evitar alimentos pesados, fritos, procesados y lácteos.

Comenzar el día con un caldo de verduras (apio, zanahoria, calabaza) sin grasa. Los caldos son fáciles de digerir y aportan nutrientes esenciales.

Evita alimentos pesados y opta por platos más livianos como las sopas con vegetales (Shutterstock)

Frutas diuréticas y digestivas

Piña: contiene bromelina , una enzima que ayuda a descomponer las proteínas, facilitando su digestión.

contiene , una enzima que ayuda a descomponer las proteínas, facilitando su digestión. Papaya: contiene papaína , que es similar a la pepsina gástrica y ayuda a la asimilación de alimentos.

contiene , que es similar a la pepsina gástrica y ayuda a la asimilación de alimentos. Sandía y melón: son frutas con alto contenido de agua, ideales para la diuresis y la eliminación de toxinas.

Opta por frutas altas en agua

Verduras cocidas y fibra suave