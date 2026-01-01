Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
Estilos de vidaNutrición y ejercicios
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Cómo limpiar el estómago y aliviar la pesadez tras las comidas de Año Nuevo

¿Te excediste con los festejos? Te compartimos consejos de especialistas en nutrición para aliviar el malestar estomacal

1 de enero de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Para contrarrestar la indigestión es vital rehidratar el cuerpo (El Tiempo / GDA)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La mezcla de alimentos grasos, azúcares, carnes pesadas y alcohol, consumida de forma rápida y abundante, a menudo deriva en pesadez estomacal, hinchazón, acidez e indigestión. Este malestar es una señal del cuerpo pidiendo un “reseteo” gástrico.

RELACIONADAS

Afortunadamente, no se requiere de soluciones drásticas para recuperar el equilibrio. Especialistas en nutrición coinciden en que la clave para limpiar el estómago y aliviar la pesadez reside en la hidratación, el descanso digestivo estratégico y la incorporación de alimentos ligeros y desinflamatorios.

A continuación, trucos para limpiar el estómago y aliviar la pesadez tras las comidas de Año Nuevo.

El poder de la hidratación: bebidas para el reseteo gástrico

El primer paso para contrarrestar la indigestión es rehidratar el cuerpo y ayudar a los órganos digestivos a trabajar de forma más eficiente.

El agua es esencial, pero complementarla con ciertos ingredientes puede acelerar el proceso de limpieza.

Agua tibia con limón y jengibre

  • Limón: el jugo de limón, a pesar de su acidez, ayuda a equilibrar el pH del estómago y estimula la producción de bilis, facilitando la digestión de las grasas consumidas.
  • Jengibre: conocido como un potente antiinflamatorio y carminativo, el jengibre alivia las náuseas y los gases.
  • Preparación: beba un vaso de agua tibia con el jugo de medio limón y una rodaja pequeña de jengibre rallado o en láminas, en ayunas el día después de la fiesta.
Jengibre frío
Jengibre frío (Shutterstock)

Infusiones digestivas

El consumo de estas infusiones después de cada comida ligera ayuda a calmar el tracto intestinal:

  • Manzanilla: calma las paredes del estómago y reduce los espasmos intestinales.
  • Menta o hierbabuena: sus aceites esenciales son antiespasmódicos y ayudan a expulsar los gases.
  • Hinojo: excelente para reducir la hinchazón y aliviar la sensación de pesadez.
El té de manzanilla ayuda a calmar el tracto intestinal
El té de manzanilla ayuda a calmar el tracto intestinal (Shutterstock)

Alimentos ligeros: caldo y la fibra soluble

El día después de las celebraciones, el objetivo es darle al sistema digestivo un descanso. Esto implica evitar alimentos pesados, fritos, procesados y lácteos.

Comenzar el día con un caldo de verduras (apio, zanahoria, calabaza) sin grasa. Los caldos son fáciles de digerir y aportan nutrientes esenciales.

Evita alimentos pesados y opta por platos más livianos como las sopas con vegetales
Evita alimentos pesados y opta por platos más livianos como las sopas con vegetales (Shutterstock)

Frutas diuréticas y digestivas

  • Piña: contiene bromelina, una enzima que ayuda a descomponer las proteínas, facilitando su digestión.
  • Papaya: contiene papaína, que es similar a la pepsina gástrica y ayuda a la asimilación de alimentos.
  • Sandía y melón: son frutas con alto contenido de agua, ideales para la diuresis y la eliminación de toxinas.
La compañía local Hacienda Costa Verde ha aprovechado el clima idóneo y el suelo de Puerto Rico para comercializar esta fruta. (Archivo / GFR Media)
Opta por frutas altas en agua

Verduras cocidas y fibra suave

Optar por vegetales cocidos al vapor, en lugar de crudos, ya que son más suaves para un estómago irritado. Las verduras de hoja verde y la avena son ricas en fibra soluble, lo que ayuda a regular el tránsito intestinal sin irritar.

Tags
Año NuevoAño ViejoNutrición
ACERCA DEL AUTOR
La Nación Argentina / GDA
La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 31 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Estilos de vida
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: