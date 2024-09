¿Gruñir o gritar durante el ejercicio puede dar más energía?

Los beneficios fisiológicos

No es sorprendente que la investigación sobre los gritos atléticos sea un poco escasa. Algunos estudios pequeños sugieren que puede mejorar la fuerza, la potencia y el uso de oxígeno, pero los investigadores no están seguros de cómo funciona.

Sandage señala que algunos estudios han descubierto que algunas personas a las que se les ha removido la laringe, y por lo tanto ya no pueden retener aire en sus pulmones, tienen dificultad para levantar objetos pesados. Esto sugiere que parte de nuestra fuerza puede provenir de algo llamado maniobra de Valsalva, en la cual se ejerce presión en los pulmones mientras se cierra la garganta (similar a empujar durante una evacuación).

Los beneficios psicológicos

Gritar no es la única forma de hacerlo. Algunos prefieren la respiración consciente, mientras que otros pueden concentrar sus ojos en un punto fijo, pero la idea es encontrar una zona mental donde el rendimiento parezca más fácil. Además, la psicóloga señala que las técnicas de enfoque pueden ayudar a sintonizar mejor con el propio cuerpo y aumentar los beneficios del ejercicio para la salud mental .

Las cuestiones sociales

Independientemente de si hacer ruido mejora o no tu rendimiento, definitivamente afecta a las personas a tu alrededor. Un buen gruñido puede incluso cambiar la forma en que tu oponente de tenis evalúa tu saque, enmascarando el sonido del golpe.

“Si no puedes escuchar el sonido de la pelota y el efecto que produce, ni su peso, esto te afectará”, reflexiona Marjorie Blackwood, tres veces campeona canadiense de tenis que ha pasado los últimos 40 años entrenando y trabajando en el deporte.

Aunque esos mismos gruñidos y lamentos en el gimnasio, durante el levantamiento de pesas, pueden distraer a tu vecino, no deberías contenerte la próxima vez que quieras exprimir ese último resquicio de energía , según Sandage. Ella destaca que existe un estigma en torno a las personas, especialmente las mujeres, que hacen ruidos fuertes mientras se ejercitan. Por ello, anima a las personas a utilizar cualquier herramienta que tengan a su disposición.

Pero si realmente no te gusta, Sinnett afirma que una exhalación fuerte y rápida puede ser tan eficaz como un gruñido. Por su parte, Blackwood cree que no hay problema en hacer un pequeño ruido, pero que no debes exagerar, ya sea en la cancha, en el gimnasio o en un pacífico bosque nacional. “Pequeños ruidos”, propone.