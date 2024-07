Hacer ejercicio por las noches y su interferencia en el sueño

“Entrenar de noche me ayuda muchísimo a dormir —asegura Lourdes—. Porque si bien apenas termina la clase estoy con la energía bien arriba, después llegó a casa, me ducho, preparo la comida y, después de cenar, termino tan agotada que no solo me duermo más rápido que los días que no entreno, sino que duermo más profundo y mejor”.