La dieta y el ejercicio, la combinación perfecta

Cuando de lograr las metas de perder peso se trata, existen dos protagonistas que tienen igual importancia: la dieta y el ejercicio . Y es que, si estos dos elementos s no se trabajan a la par, tal vez no veas los resultados que desees o en el tiempo necesario para que el cambio sea saludable.

Pero esto no será suficiente, dice la experta. Pues, si la persona no lleva una dieta saludable con restricción calórica no va a ver los resultados.