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3 de noviembre de 2026
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Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Las carreras de noviembre: 5k, 10k, 21k y otras distancias

Este mes está colmado de eventos en la zona norte, este, sur, centro y oeste de la isla con oportunidades de ir a disfrutarlos en familia

3 de noviembre de 2026 - 10:21 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Este próximo 6, 7 y 8 de noviembre se llevará a cabo el Lola Challenge Weekend 2026. (Suministrada)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Durante este mes los eventos deportivos de carreras abundan en la zona norte, este, sur, centro y oeste de la isla, con oportunidades de ir a disfrutarlos en familia, incluyendo con mascotas y carreras para aquellos en silla de ruedas. ¡A correr y caminar para alcanzar la meta! También puedes ir de espectador para apoyar a los participantes para gozar la experiencia.

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5K del Distrito Capitolino 2026

Fecha: miércoles, 4 de noviembre de 2026

Hora: 7:00 a.m.

Salida: El Capitolio, San Juan

Registro: Sold out

5k Virtual - Logia Delta 64

Fecha: jueves, 5 de noviembre de 2026

Hora: 11:59 p.m.

Modalidad Virtual

Registro: MiCarreraPR

5k Kilómetros de Amistad

Fecha: jueves, 5 de noviembre de 2026

Hora: 11:59 p.m.

Modalidad Virtual

Registro: MiCarreraPR

Lola Challenge Weekend: 5k, 10k y 21k

Fecha: 6, 7 y 8 de noviembre

Horario por día: viernes a las 4:30 a.m. desde el lado norte del Capitolio de Puerto Rico; sábado a las 4:30 a.m. desde el balneario El Escambrón; domingo a las 4:00 a.m. desde el balneario El Escambrón

Llegada: Parque del Tercer Milenio y el área de El Escambrón, San Juan

5K Paralímpico

Fecha: domingo, 8 de noviembre

Hora: 6:00 a.m.

Lugar: Antigua Central Azucarera, Canóvanas

Registro: MyRaceResult

5k Yaucoop De Frente al Alzheimer

Fecha: domingo, 8 de noviembre

Hora: 4:30 p.m.

Lugar: Sucursal Central de Yaucoop, Yauco

Registro: MyRaceResult

5k Veterans Day Run

Fecha: miércoles, 11 de noviembre de 2026

Hora: 7:00 a.m.

Salida: Coamo

Registro: Sold out

5k Veterans Day Run

Fecha: miércoles, 11 de noviembre de 2026

Hora: 7:00 a.m.

Modalidad Virtual - Sold out

Encaminada 5K por la Diabetes 2026

Fecha: sábado, 14 de noviembre de 2026 ·

Hora: 6:00 a.m.

Salida: Escambrón, Viejo San Juan

Registro: Sold out

3knino @ Pawlmas

Fecha: sábado, 14 de noviembre de 2026

Hora: 8:00 a.m.

Salida: Bosque Pterocarpus, Palmas del Mar, Humacao

Registro: MiCarreraPR

2 millas Parcelas Vázquez

Fecha: sábado, 14 de noviembre de 2026

Hora: 4:00 p.m.

Salida: Salinas

Registro: MiCarreraPR

5k Corre y Recicla

Fecha: sábado, 14 de noviembre de 2026

Hora: 4:30 p.m.

Salida: Parque del Norte, Hatillo

Registro: MiCarreraPR

5kanela Glow Run

Fecha: sábado, 14 de noviembre de 2026

Hora: 5:30 p.m.

Salida: Kanela Coffee Shop, Juana Díaz

Registro: Sold out

3k Canino Neon

Fecha: sábado, 14 de noviembre de 2026

Hora: 6:00 p.m.

Salida: Plaza Pública, Coamo

Registro: MiCarreraPR

4.5Kfe

Fecha: domingo, 15 de noviembre de 2026

Hora: 6:45 a.m.

Salida: Hacienda Guillermina, Ciales

Registro: Sold out

Perfect Dog Run Fest 3k

Fecha: domingo, 15 de noviembre de 2026

Hora: 7:00 a.m.

Salida: Marginal de Don Frappé, Añasco

Registro: MiCarreraPR

Carrera PI (π) C3TEC 2026

Fecha: domingo, 15 de noviembre de 2026

Hora: 7:00 a.m.

Lugar: Caguas

Registro: MiCarreraPR

5k Pepito Marrero 2026

Fecha: domingo, 15 de noviembre de 2026

Hora: 4:00 p.m.

Lugar: Colegio San Ignacio de Loyola, San Juan

Registro: MiCarreraPR

Corre o Camínalo 5k 2026

Fecha: domingo, 15 de noviembre de 2026

Hora: 4:30 p.m.

Salida: Estacionamiento Ramón Cabañas, Utuado

Registro: MiCarreraPR

5k Lajas Coop

Fecha: domingo, 15 de noviembre de 2026

Hora: 5:00 p.m.

Salida: Lajas Coop, Lajas

Registro: MiCarreraPR

5k Ciegos con Visión

Fecha: sábado, 21 de noviembre de 2026

Hora: 6:30 a.m.

Salida: San Juan

Registro: MiCarreraPR

5k Nueva Mujer

Fecha: sábado, 21 de noviembre de 2026

Hora: 7:00 a.m.

Salida: Plaza pública Ramón Frade León, Cayey

Registro: MiCarreraPR

5k De La Salud 2026

Fecha: sábado, 21 de noviembre de 2026

Hora: 4:00 p.m.

Salida: Hospital General Castañer, Lares

Registro: MiCarreraPR

5K Porsche Lovers Foundation

Fecha: sábado, 21 de noviembre de 2026

Hora: 5:30 p.m.

Salida: Salinas Speedway, Salinas

Registro: MiCarreraPR

Manatí Half Marathon & 5k Fun Run 2026

Fecha: domingo, 22 de noviembre de 2026

Hora: 6:30 a.m.

Salida: Acrópolis de Manatí, Manatí

Registro: MiCarreraPR

Selectos 5k Carrera del Pavo

Fecha: domingo, 22 de noviembre de 2026

Hora: 7:00 a.m.

Salida: Selectos, Barrio Sabana Yeguas, Lajas

Registro: MiCarreraPR

Explosivas 5k

Fecha: domingo, 22 de noviembre de 2026

Hora: 7:00 a.m.

Salida: El Parterre, Aguadilla

Registro: MiCarreraPR

5k El Mago Foundation

Fecha: domingo, 22 de noviembre de 2026

Hora: 5:00 p.m.

Salida: Bayamón

Registro: MiCarreraPR

3k Turkey Trot 2026

Fecha: domingo, 22 de noviembre de 2026

Hora: 6:00 p.m.

Salida: Universidad de Puerto Rico, Mayagüez

Registro: MiCarreraPR

Turkey Run Puerto Rico

Fecha: jueves, 26 de noviembre de 2026

Hora: 6:00 a.m.

Salida: Parque Jaime Benítez, Condado, San Juan

Registro: TurkeyRunPuertoRico

5K Happy Thanks Run 2026

Fecha: jueves, 26 de noviembre de 2026

Hora: 7:00 a.m.

Salida: Santa Isabel

Registro: MiCarreraPR

5k Che Márquez

Fecha: sábado, 28 de noviembre de 2026

Hora: 6:00 a.m.

Salida: Toa Baja

Registro: MiCarreraPR

Turkey Run Hacienda San José 2026

Fecha: sábado, 28 de noviembre de 2026

Hora: 1:00 p.m.

Salida: Caguas

Registro: Sold out

10k Da Gracias

Fecha: sábado, 28 de noviembre de 2026

Hora: 4:00 p.m.

Salida: Calle Duarte 235, Hato Rey, San Juan

Registro: MiCarreraPR

Christmas by the Sea 5k

Fecha: sábado, 28 de noviembre de 2026

Hora: 7:00 p.m.

Salida: Camuy

Registro: MiCarreraPR

Medio Maratón Che Márquez

Fecha: domingo, 29 de noviembre de 2026

Hora: 5:45 a.m.

Salida: Toa Baja

Registro: MiCarreraPR

5k de los Santos Inocentes

Fecha: domingo, 29 de noviembre de 2026

Hora: 5:00 p.m.

Salida: Plaza Pública, Hatillo

Registro: MiCarreraPR

Tags
Carrera pedestre
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
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