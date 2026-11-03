Las carreras de noviembre: 5k, 10k, 21k y otras distancias
Este mes está colmado de eventos en la zona norte, este, sur, centro y oeste de la isla con oportunidades de ir a disfrutarlos en familia
3 de noviembre de 2026 - 10:21 AM
3 de noviembre de 2026 - 10:21 AM
Durante este mes los eventos deportivos de carreras abundan en la zona norte, este, sur, centro y oeste de la isla, con oportunidades de ir a disfrutarlos en familia, incluyendo con mascotas y carreras para aquellos en silla de ruedas. ¡A correr y caminar para alcanzar la meta! También puedes ir de espectador para apoyar a los participantes para gozar la experiencia.
Fecha: miércoles, 4 de noviembre de 2026
Hora: 7:00 a.m.
Salida: El Capitolio, San Juan
Registro: Sold out
Fecha: jueves, 5 de noviembre de 2026
Hora: 11:59 p.m.
Modalidad Virtual
Fecha: jueves, 5 de noviembre de 2026
Hora: 11:59 p.m.
Modalidad Virtual
Fecha: 6, 7 y 8 de noviembre
Horario por día: viernes a las 4:30 a.m. desde el lado norte del Capitolio de Puerto Rico; sábado a las 4:30 a.m. desde el balneario El Escambrón; domingo a las 4:00 a.m. desde el balneario El Escambrón
Llegada: Parque del Tercer Milenio y el área de El Escambrón, San Juan
Fecha: domingo, 8 de noviembre
Hora: 6:00 a.m.
Lugar: Antigua Central Azucarera, Canóvanas
Registro: MyRaceResult
Fecha: domingo, 8 de noviembre
Hora: 4:30 p.m.
Lugar: Sucursal Central de Yaucoop, Yauco
Registro: MyRaceResult
Fecha: miércoles, 11 de noviembre de 2026
Hora: 7:00 a.m.
Salida: Coamo
Registro: Sold out
Fecha: miércoles, 11 de noviembre de 2026
Hora: 7:00 a.m.
Modalidad Virtual - Sold out
Fecha: sábado, 14 de noviembre de 2026 ·
Hora: 6:00 a.m.
Salida: Escambrón, Viejo San Juan
Registro: Sold out
Fecha: sábado, 14 de noviembre de 2026
Hora: 8:00 a.m.
Salida: Bosque Pterocarpus, Palmas del Mar, Humacao
Fecha: sábado, 14 de noviembre de 2026
Hora: 4:00 p.m.
Salida: Salinas
Registro: MiCarreraPR
Fecha: sábado, 14 de noviembre de 2026
Hora: 4:30 p.m.
Salida: Parque del Norte, Hatillo
Fecha: sábado, 14 de noviembre de 2026
Hora: 5:30 p.m.
Salida: Kanela Coffee Shop, Juana Díaz
Registro: Sold out
Fecha: sábado, 14 de noviembre de 2026
Hora: 6:00 p.m.
Salida: Plaza Pública, Coamo
Fecha: domingo, 15 de noviembre de 2026
Hora: 6:45 a.m.
Salida: Hacienda Guillermina, Ciales
Registro: Sold out
Fecha: domingo, 15 de noviembre de 2026
Hora: 7:00 a.m.
Salida: Marginal de Don Frappé, Añasco
Fecha: domingo, 15 de noviembre de 2026
Hora: 7:00 a.m.
Lugar: Caguas
Fecha: domingo, 15 de noviembre de 2026
Hora: 4:00 p.m.
Lugar: Colegio San Ignacio de Loyola, San Juan
Fecha: domingo, 15 de noviembre de 2026
Hora: 4:30 p.m.
Salida: Estacionamiento Ramón Cabañas, Utuado
Fecha: domingo, 15 de noviembre de 2026
Hora: 5:00 p.m.
Salida: Lajas Coop, Lajas
Fecha: sábado, 21 de noviembre de 2026
Hora: 6:30 a.m.
Salida: San Juan
Fecha: sábado, 21 de noviembre de 2026
Hora: 7:00 a.m.
Salida: Plaza pública Ramón Frade León, Cayey
Fecha: sábado, 21 de noviembre de 2026
Hora: 4:00 p.m.
Salida: Hospital General Castañer, Lares
Fecha: sábado, 21 de noviembre de 2026
Hora: 5:30 p.m.
Salida: Salinas Speedway, Salinas
Fecha: domingo, 22 de noviembre de 2026
Hora: 6:30 a.m.
Salida: Acrópolis de Manatí, Manatí
Fecha: domingo, 22 de noviembre de 2026
Hora: 7:00 a.m.
Salida: Selectos, Barrio Sabana Yeguas, Lajas
Fecha: domingo, 22 de noviembre de 2026
Hora: 7:00 a.m.
Salida: El Parterre, Aguadilla
Fecha: domingo, 22 de noviembre de 2026
Hora: 5:00 p.m.
Salida: Bayamón
Fecha: domingo, 22 de noviembre de 2026
Hora: 6:00 p.m.
Salida: Universidad de Puerto Rico, Mayagüez
Fecha: jueves, 26 de noviembre de 2026
Hora: 6:00 a.m.
Salida: Parque Jaime Benítez, Condado, San Juan
Registro: TurkeyRunPuertoRico
Fecha: jueves, 26 de noviembre de 2026
Hora: 7:00 a.m.
Salida: Santa Isabel
Fecha: sábado, 28 de noviembre de 2026
Hora: 6:00 a.m.
Salida: Toa Baja
Fecha: sábado, 28 de noviembre de 2026
Hora: 1:00 p.m.
Salida: Caguas
Registro: Sold out
Fecha: sábado, 28 de noviembre de 2026
Hora: 4:00 p.m.
Salida: Calle Duarte 235, Hato Rey, San Juan
Fecha: sábado, 28 de noviembre de 2026
Hora: 7:00 p.m.
Salida: Camuy
Fecha: domingo, 29 de noviembre de 2026
Hora: 5:45 a.m.
Salida: Toa Baja
Fecha: domingo, 29 de noviembre de 2026
Hora: 5:00 p.m.
Salida: Plaza Pública, Hatillo
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