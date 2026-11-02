Un psicólogo explicó cómo poner límites sanos con las suegras

En el marco del Día Mundial de la Suegra, que se conmemora cada 26 de octubre, el psicólogo Miguel de Zubiría, creador de la Pedagogía Conceptual y de la Psicología del Autoconocimiento, reclamó establecer límites saludables para impedir que intervenciones familiares definan asuntos íntimos, económicos o de convivencia.

El especialista señaló que la participación familiar puede sumar experiencia en economía del hogar, crianza y proyectos a futuro, pero debe existir una frontera clara para que la pareja conserve autonomía sobre sus decisiones.

A su vez, Zubiría detalló que la interferencia negativa se produce cuando las recomendaciones familiares pasan a ser órdenes y desplazan la capacidad de decisión de la pareja. Por eso, identificó comportamientos de control con raíces culturales: descalificar a uno de los integrantes, presionar por decisiones de convivencia, intervenir en asuntos económicos o condicionar la relación a la aprobación familiar.

El psicólogo aconsejó usar el autoconocimiento para definir expectativas y aportes mutuos y hacer pausas periódicas para evaluar reconocimiento, disfrute y dificultades; así se detectan intervenciones externas y se acuerdan respuestas conjuntas.