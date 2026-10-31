“Deben tratarse”: Nuevas recomendaciones sobre los síntomas de la menopausia

Por primera vez en doce años, una importante asociación de ginecólogos y obstetras ha actualizado sus recomendaciones sobre el tratamiento de los sofocos, los sudores nocturnos, los cambios en el sueño y otros síntomas molestos que suelen acompañar a la menopausia.

Los médicos destacaron la importancia de las terapias hormonales, que muchas mujeres están volviendo a plantearse tras la retirada de las advertencias de seguridad federales. El viernes, las autoridades federales afirmaron que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha estado tomando medidas para garantizar un suministro adecuado.

Los médicos también describieron diversas opciones no hormonales en las nuevas recomendaciones publicadas este mes por el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG).

“Nos encantaría que nuestras pacientes acudieran a sus ginecólogos para consultarles cualquier duda sobre la menopausia y que realmente insistieran en recibir el tratamiento que necesitan”, afirmó la Dra. Camille Clare, presidenta del grupo.

PUBLICIDAD

La menopausia se produce cuando una mujer lleva 12 meses consecutivos sin tener la menstruación. En Estados Unidos, suele producirse alrededor de los 50 años. El periodo previo a la menopausia se denomina perimenopausia, durante el cual la producción de las hormonas estrógeno y progesterona por parte del cuerpo disminuye drásticamente.

Es habitual que surjan problemas. Más de la mitad de las mujeres en la menopausia afirman sufrir problemas “vasomotores”, como sofocos y sudores nocturnos, según el ACOG. Hasta dos tercios de ellas refieren trastornos del sueño relacionados con la menopausia. Y más de un tercio de las mujeres en la perimenopausia y la posmenopausia de todo el mundo refieren síntomas depresivos.

Según los médicos, en el pasado muchas mujeres sufrían en silencio.

“Existe un consenso cada vez mayor en que “estos síntomas deben tratarse”“, afirmó la Dra. JoAnn Manson, profesora de medicina en la Facultad de Medicina de Harvard. “Esto debería ayudar a las mujeres a sentirse más seguras a la hora de hablar de sus síntomas con su profesional sanitario”.

La terapia hormonal se considera una buena opción para muchas personas

Manson afirmó que las nuevas directrices de la ACOG son similares a las publicadas por otras organizaciones médicas.

“Los síntomas de la menopausia, ya sean moderados, graves o molestos, deben tratarse con terapia hormonal como primera línea de tratamiento”, afirmó. Aunque no es adecuada para todas las mujeres, añadió, es una buena opción para muchas.

Sin embargo, algunos se han mostrado recelosos.

En 2002, un estudio histórico realizado en mujeres que tomaban una combinación de estrógenos y progestágenos en forma de píldora se interrumpió prematuramente debido a su relación con el cáncer de mama, los coágulos sanguíneos y otros problemas graves. Las preocupaciones persistieron a pesar de que estudios posteriores demostraron que, para muchas mujeres, los beneficios de las terapias hormonales actuales superan los riesgos. Durante más de 22 años, todos los tratamientos hormonales para la menopausia llevaban una advertencia del Gobierno, lo que, según Manson, disuadía tanto a las pacientes como a los médicos de utilizarlos.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el año pasado, la FDA anunció que eliminaría la advertencia en recuadro de más de 20 comprimidos, parches y cremas que contienen las hormonas estrógeno y progestina. El viernes, la FDA aprobó el etiquetado actualizado de otros tres parches a base de estrógeno.

La eliminación de la advertencia en el recuadro ha contribuido a reavivar el interés y la demanda de estos tratamientos.

Desde que la FDA modificó el etiquetado, algunas mujeres han señalado que tienen dificultades para conseguir parches de estrógenos en determinadas dosis y formulaciones.

Los responsables de la FDA afirmaron el viernes que, a pesar de dichos informes, no tienen constancia de “un riesgo inminente de escasez a nivel nacional”. Asimismo, señalaron que los fabricantes de medicamentos han duplicado su producción de estos productos durante el último año, añadiendo turnos de fabricación adicionales y aumentando la capacidad de producción.

La Dra. Stephanie Faubion, directora médica de The Menopause Society, afirmó que le complace que las directrices del ACOG hagan hincapié en la importancia de estos tratamientos. “Es indiscutible que la terapia hormonal es el tratamiento de primera línea y el más eficaz para los sofocos”, afirmó.

El ACOG analiza los datos más recientes sobre la terapia hormonal e incluye información detallada sobre los distintos tipos. Las terapias sistémicas, que se presentan en forma de comprimidos, parches, aerosoles, geles y un anillo vaginal, liberan dosis de hormonas en el torrente sanguíneo a niveles lo suficientemente altos como para tener efectos significativos sobre síntomas como los sofocos. La terapia vaginal con estrógenos en dosis bajas se aplica directamente y apenas circula por la sangre. A menudo se receta a mujeres cuya principal molestia es la sequedad vaginal.

PUBLICIDAD

El ACOG recomienda que las decisiones sobre la terapia hormonal se tomen de forma conjunta entre los médicos y las pacientes, teniendo en cuenta los beneficios y los riesgos en función de la edad y el historial médico de cada una. Si resulta adecuado, el grupo aconseja iniciarla antes de los 60 años o en los 10 años siguientes a la menopausia.

Las hormonas no son los únicos tratamientos

Algunos pacientes optan por no tomar medicamentos hormonales de acción sistémica o sus médicos les recomiendan que los eviten debido a su historial médico o a sus afecciones.

A ellas, los médicos les recomendaron diferentes medicamentos. Uno de ellos es el fezolinetant, que actúa en la zona del cerebro que controla la temperatura corporal y bloquea una de las causas de los sofocos y los sudores nocturnos. Otro es el elinzanetant, que actúa de forma similar.

Los médicos también señalaron que ciertos antidepresivos pueden ayudar a controlar síntomas como los sofocos y la depresión en pacientes que padecen uno de estos problemas o ambos.

Según el ACOG, también hay pruebas que respaldan algunos tratamientos no farmacológicos para los sofocos, los sudores nocturnos y los problemas de sueño o de estado de ánimo. Entre ellos se incluyen la terapia cognitivo-conductual, la atención plena, el ejercicio físico, la hipnosis clínica y la acupuntura. Estos enfoques pueden utilizarse de forma aislada o junto con la medicación.

Clare señaló que las mujeres pueden encontrar en Internet información errónea y desinformación sobre los tratamientos para la menopausia, e instó a las pacientes a acudir a sus médicos si tienen alguna duda. El ACOG ofrece consejos para distinguir la verdad de las afirmaciones falsas, así como información general sobre la menopausia.

PUBLICIDAD

“Las mujeres tienen opciones. Tienen muchas opciones, tanto hormonales como no hormonales”, afirmó Faubion. “No se les debería decir que no se puede hacer nada para aliviar sus síntomas. Porque, una vez más, contamos con pruebas de que hay muchas opciones diferentes que pueden ayudar”.

___

Matthew Perrone, redactor de salud de AP, ha colaborado en este reportaje.

——