La perimenopausia: esa etapa que no esperabas a los 35

¿Te has sentido extraña últimamente pero tus análisis salen bien? ¿Sientes que todo se te olvida, que hay cambios en tu piel y cabello, o esa irritabilidad que no tenías antes? Es posible que estés viviendo la perimenopausia.

La perimenopausia puede ser un término nuevo para muchas personas, pero es el comienzo de la transición a la menopausia, que podría comenzar tan pronto como a mediados de los 30.

La mayoría de las mujeres experimentan síntomas durante esta etapa, que pueden incluir esa sensación de tener la mente “nublada”, cambios en la piel y cabello, aumento de peso, pérdida del deseo sexual y lubricación vaginal, dificultad para dormir o insomnio, irritabilidad y muchos otros.

Es posible que lo hayas discutido con tus especialistas de salud y los estudios que te hacen, incluyendo los que miden los niveles de estrógeno y progesterona, salen bien. Pero tú sientes que hay algo más y no entiendes qué te podría estar pasando.

No piensas en la menopausia porque consideras que eres muy joven y tu ciclo menstrual llega mensualmente como un reloj suizo, sin saber que la perimenopausia podría comenzar hasta 10 años antes.

Esto quiere decir que, si el cese de la menstruación por 12 meses consecutivos marca la llegada de la menopausia natural y esta se sitúa entre los 45 y 55 años, no es absurdo pensar que hay mujeres que notan estos cambios tan temprano como a los 35.

Entonces, ¿cómo saber si estás en perimenopausia? Aquí está la clave: no existe un examen de salud que la diagnostique porque en esta etapa los niveles de estrógeno y progesterona, que son las hormonas femeninas clave, pueden aumentar o disminuir a lo largo del mes, posicionándose en el rango más bajo o más alto de lo que se considera normal.

También porque tus niveles hormonales el día que te haces la prueba pueden ser diferentes a los niveles del día después. Es por eso que los especialistas de salud que están actualizados en el tema de la menopausia tratan a sus pacientes a partir de los síntomas y no necesariamente según lo que dicen los laboratorios. Eso sí, los laboratorios pueden ayudar a identificar si esos síntomas podrían estar asociados a otras condiciones de salud.

Por tal razón, si crees que podrías estar en la etapa de la perimenopausia, como educadora en sexualidad te recomiendo lo siguiente:

Anota tus síntomas y el día del ciclo menstrual que los experimentas. Esto te ayudará a tener un récord de síntomas y saber en qué fase del ciclo menstrual están sucediendo. ¿Por qué? Porque en la fase folicular el estrógeno es protagonista, mientras que en la fase lútea es la progesterona. Discute los síntomas con tu especialista de salud. Si crees que esta persona no valida tus síntomas o no te ofrece opciones de posibles tratamientos, busca otro profesional. Busca un profesional actualizado. Un profesional de la salud que está al día con los últimos avances en tratamientos para los síntomas ofrece una orientación completa de todos los métodos que existen, desde hormonales (cremas, geles, parches, píldoras, inyecciones y otros) hasta alternativos, con sus beneficios y riesgos. Los conocidos “pellets” son solo uno de los métodos de tratamiento hormonal, pero no el único que debe proponerte. La elección del método depende de las necesidades individuales, síntomas, historial clínico y estilo de vida de cada paciente.

Ten presente que la experiencia de cada mujer y sus necesidades son únicas. Los síntomas y el tratamiento que le funciona a las personas cercanas a ti, no siempre es lo que te conviene.

Atender los síntomas de la perimenopausia con tratamientos personalizados, puede reducir los riesgos de desarrollo de condiciones de salud de alto riesgo en un futuro. De esos riesgos te escribiré en las próximas columnas.