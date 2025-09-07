Los alimentos que debes comer en una dieta blanda para aliviar malestar estomacal

Cada vez que comemos algún alimento y nos cae pesado, recibimos como recomendación llevar una breve dieta blanda. Esta es de fácil digestión y ayuda a recuperarse rápidamente la flora intestinal, pues evita los condimentos y grasas.

¿Qué comer en una dieta blanda? La nutricionista Jenny indicó los alimentos que debemos comer cuando nos encontramos mal del estómago.

“Primero hay que identificar la causa de la diarrea o el malestar estomacal. En cualquiera de los casos va a depender de cada paciente. Por ejemplo, si se trata de un niño lactante, no se le puede suspender la leche materna. Lo que se recomienda es mantener la alimentación actual con una buena hidratación”, comenta la especialista.

Hidratación: Cuando estamos con diarrea, se eliminan agua y electrolitos. Esa descompensación puede poner en riesgo la vida de las personas, sobre todo de los pacientes vulnerables que son los niños menores de 5 años, madres gestantes y lactantes y personas de la tercera edad o adultos mayores. Hidrátate no solo con agua, sino también con sales y electrolitos. Tratamiento farmacológico: Siempre es importante acompañar la hidratación con el tratamiento farmacológico para dar un soporte a la nutrición y evitar que la persona se descompense. Buena alimentación: Se debe modificar el aporte de fibra, por ejemplo si se van a comer verduras cocidas como zanahoria o calabaza, se puede añadir papa sancochada. En el caso de las proteínas se puede combinar: pollo, claras de huevo, pescado, alimentos de carne blanca, sudado a la olla, a la plancha o al vapor. En el caso de las frutas es recomendable la manzana, el membrillo y el durazno en compotas o mazamorras.

Posibles consecuencias del mal de estómago