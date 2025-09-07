Opinión
7 de septiembre de 2025
Nutrición y ejercicios
Los alimentos que debes comer en una dieta blanda para aliviar malestar estomacal

La hidratación es esencial, no solo con agua

7 de septiembre de 2025 - 11:10 PM

La bacteria E. Coli puede causar diarrea, dolor abdominal, fiebre y vómitos. (Shutterstock)
Estar mal del estómago debe durar máximo tres días, y si no mejoras, es mejor acudir a un médico.
Por El Comercio / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Cada vez que comemos algún alimento y nos cae pesado, recibimos como recomendación llevar una breve dieta blanda. Esta es de fácil digestión y ayuda a recuperarse rápidamente la flora intestinal, pues evita los condimentos y grasas.

¿Qué comer en una dieta blanda? La nutricionista Jenny indicó los alimentos que debemos comer cuando nos encontramos mal del estómago.

“Primero hay que identificar la causa de la diarrea o el malestar estomacal. En cualquiera de los casos va a depender de cada paciente. Por ejemplo, si se trata de un niño lactante, no se le puede suspender la leche materna. Lo que se recomienda es mantener la alimentación actual con una buena hidratación”, comenta la especialista.

  1. Hidratación: Cuando estamos con diarrea, se eliminan agua y electrolitos. Esa descompensación puede poner en riesgo la vida de las personas, sobre todo de los pacientes vulnerables que son los niños menores de 5 años, madres gestantes y lactantes y personas de la tercera edad o adultos mayores. Hidrátate no solo con agua, sino también con sales y electrolitos.
  2. Tratamiento farmacológico: Siempre es importante acompañar la hidratación con el tratamiento farmacológico para dar un soporte a la nutrición y evitar que la persona se descompense.
  3. Buena alimentación: Se debe modificar el aporte de fibra, por ejemplo si se van a comer verduras cocidas como zanahoria o calabaza, se puede añadir papa sancochada. En el caso de las proteínas se puede combinar: pollo, claras de huevo, pescado, alimentos de carne blanca, sudado a la olla, a la plancha o al vapor. En el caso de las frutas es recomendable la manzana, el membrillo y el durazno en compotas o mazamorras.

Posibles consecuencias del mal de estómago

Estar mal del estómago debe durar máximo tres días, y si no mejoras, es mejor acudir a un médico, pues podrían ocurrir las siguientes consecuencias: “En casos graves, si es que hay deshidratación, podría darse un paro cardiovascular, además de problemas al corazón o en nuestro cerebro, ya que todo nuestro cuerpo funciona con agua. En casos extremos podría darse la muerte súbita. En la flora intestinal tenemos el 80% del sistema inmunológico, por eso al paciente se le pueden dar fármacos como la enterogermina para reconstruir la flora intestinal”, finaliza García.

SaludAlimentosDieta
El Comercio / GDA
El Comercio es un diario fundado en 1839 en Lima, Perú. Es un medio generalista que analiza e interpreta la realidad peruana y mundial. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA),...
