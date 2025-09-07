Los alimentos que debes comer en una dieta blanda para aliviar malestar estomacal
La hidratación es esencial, no solo con agua
7 de septiembre de 2025 - 11:10 PM
Cada vez que comemos algún alimento y nos cae pesado, recibimos como recomendación llevar una breve dieta blanda. Esta es de fácil digestión y ayuda a recuperarse rápidamente la flora intestinal, pues evita los condimentos y grasas.
¿Qué comer en una dieta blanda? La nutricionista Jenny indicó los alimentos que debemos comer cuando nos encontramos mal del estómago.
“Primero hay que identificar la causa de la diarrea o el malestar estomacal. En cualquiera de los casos va a depender de cada paciente. Por ejemplo, si se trata de un niño lactante, no se le puede suspender la leche materna. Lo que se recomienda es mantener la alimentación actual con una buena hidratación”, comenta la especialista.
Estar mal del estómago debe durar máximo tres días, y si no mejoras, es mejor acudir a un médico, pues podrían ocurrir las siguientes consecuencias: “En casos graves, si es que hay deshidratación, podría darse un paro cardiovascular, además de problemas al corazón o en nuestro cerebro, ya que todo nuestro cuerpo funciona con agua. En casos extremos podría darse la muerte súbita. En la flora intestinal tenemos el 80% del sistema inmunológico, por eso al paciente se le pueden dar fármacos como la enterogermina para reconstruir la flora intestinal”, finaliza García.
