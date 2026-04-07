Hervir cáscaras de limón con jengibre en casa: por qué lo recomiendan y para qué sirve
Esta práctica sencilla ganó popularidad como una alternativa doméstica económica
7 de abril de 2026 - 11:10 PM
7 de abril de 2026 - 11:10 PM
El hábito de hervir cáscaras de limón y jengibre ―a veces con un poco de canela― ganó popularidad como una alternativa doméstica económica para refrescar el ambiente y promover hábitos saludables.
Esta combinación sencilla de elementos naturales ofrece una solución eficaz para neutralizar olores persistentes tras cocinar o en espacios cerrados sin recurrir a fragancias sintéticas o aerosoles químicos.
La mezcla combina propiedades aromáticas únicas: el limón aporta notas cítricas de limpieza y el jengibre añade una intensidad necesaria para equilibrar el perfume. Si se le agrega la canela, suma al aroma calidez. Según el portal Cleanipedia, estos elementos logran un aroma equilibrado que refresca el hogar de manera natural.
Para perfumar los ambientes de esta forma, es necesario seguir estos pasos sencillos:
Una vez terminado el proceso, ventilar los ambientes, especialmente si hay personas con asma o alergias respiratorias.
Al prepararse como té, se le atribuyen efectos positivos sobre la digestión, el sistema respiratorio y la sensación de saciedad. El jengibre facilita los procesos digestivos, mientras que la canela estimula enzimas clave y la cáscara de limón favorece la actividad intestinal.
Además, este consumo aporta vitamina C y flavonoides del limón junto al poder antioxidante del jengibre. A su vez, la temperatura del líquido ayuda a aliviar la congestión y la irritación de garganta en cuadros de resfriados leves.
Para una taza de té, se requieren cáscara de medio limón, un trozo de jengibre de unos tres centímetros y una rama pequeña de canela. Estos son los pasos a seguir:
La recomendación principal sugiere un consumo moderado para prevenir posibles cuadros de acidez o irritación estomacal, especialmente en personas sensibles o con alergias conocidas. En el caso del uso ambiental, la precaución máxima consiste en no descuidar la olla sobre el fuego.
También es importante recordar que este preparado no reemplaza tratamientos médicos ni funciona como un remedio exclusivo, sino que complementa hábitos de bienestar doméstico mediante el aprovechamiento responsable de ingredientes naturales que de otro modo terminan en la basura.
Este contenido fue producido por un equipo de La Nación con la asistencia de la IA.
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