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Hervir cáscaras de limón con jengibre en casa: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Esta práctica sencilla ganó popularidad como una alternativa doméstica económica

7 de abril de 2026 - 11:10 PM

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El jengibre facilita los procesos digestivos, mientras que la canela estimula enzimas clave y la cáscara de limón favorece la actividad intestinal. (Shutterstock)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El hábito de hervir cáscaras de limón y jengibre ―a veces con un poco de canela― ganó popularidad como una alternativa doméstica económica para refrescar el ambiente y promover hábitos saludables.

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Esta combinación sencilla de elementos naturales ofrece una solución eficaz para neutralizar olores persistentes tras cocinar o en espacios cerrados sin recurrir a fragancias sintéticas o aerosoles químicos.

La mezcla combina propiedades aromáticas únicas: el limón aporta notas cítricas de limpieza y el jengibre añade una intensidad necesaria para equilibrar el perfume. Si se le agrega la canela, suma al aroma calidez. Según el portal Cleanipedia, estos elementos logran un aroma equilibrado que refresca el hogar de manera natural.

¿Cómo preparar esta mezcla para aromatizar el hogar de manera segura?

Para perfumar los ambientes de esta forma, es necesario seguir estos pasos sencillos:

  1. Preparación de la mezcla: Llenar una olla con tres o cuatro tazas de agua. Luego, agregar la cáscara de un limón entero e incorporar tres o cuatro rodajas frescas de jengibre. También se le puede sumar una rama de canela.
  2. Aromatizar el hogar: Calentar la mezcla hasta el punto de hervir, lo que permite que el vapor aromatice los espacios. Se sugiere reponer el agua constantemente para evitar que se consuma totalmente.

Una vez terminado el proceso, ventilar los ambientes, especialmente si hay personas con asma o alergias respiratorias.

¿Qué beneficios ofrece esta mezcla como infusión?

Al prepararse como té, se le atribuyen efectos positivos sobre la digestión, el sistema respiratorio y la sensación de saciedad. El jengibre facilita los procesos digestivos, mientras que la canela estimula enzimas clave y la cáscara de limón favorece la actividad intestinal.

Además, este consumo aporta vitamina C y flavonoides del limón junto al poder antioxidante del jengibre. A su vez, la temperatura del líquido ayuda a aliviar la congestión y la irritación de garganta en cuadros de resfriados leves.

¿Cuál es la receta exacta para preparar el té?

Para una taza de té, se requieren cáscara de medio limón, un trozo de jengibre de unos tres centímetros y una rama pequeña de canela. Estos son los pasos a seguir:

  1. Hervir la mezcla: En una olla se hierven todos los ingredientes en 500 ml de agua durante un lapso de siete a diez minutos.
  2. Servir el té: Luego de hervir, se debe dejar reposar unos minutos. Acto seguido, se debe colar el líquido para quitar cualquier residuo. Se puede endulzar la infusión con miel para mejorar su sabor.

¿Qué precauciones se necesitan para el uso de esta mezcla?

La recomendación principal sugiere un consumo moderado para prevenir posibles cuadros de acidez o irritación estomacal, especialmente en personas sensibles o con alergias conocidas. En el caso del uso ambiental, la precaución máxima consiste en no descuidar la olla sobre el fuego.

También es importante recordar que este preparado no reemplaza tratamientos médicos ni funciona como un remedio exclusivo, sino que complementa hábitos de bienestar doméstico mediante el aprovechamiento responsable de ingredientes naturales que de otro modo terminan en la basura.

Este contenido fue producido por un equipo de La Nación con la asistencia de la IA.

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limóninfusión
ACERCA DEL AUTOR
La Nación Argentina / GDA
La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
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