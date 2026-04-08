Robin Arzón y Camila Ramón llegan con Peloton para dirigir el festival “Me, Myself & I”

La participación de las instructoras de Peloton, Robin Arzón y Camila Ramón, se suma al elenco de talentos locales e internacionales que formarán parte de la duodécima edición de “Me, Myself & I”, el festival de bienestar más grande de Puerto Rico y el Caribe, que se celebrará el sábado, 11 de abril en el Jardín Botánico de Caguas.

Ambas instructoras dirigirán parte del programa junto a más de 18 entrenadores y especialistas que ofrecerán sesiones a lo largo del día centradas en la actividad física, el bienestar y la conexión personal.

Arzón, que es la vicepresidenta de programación de fitness y jefa de entrenamiento de Peloton, impartirá sus primeras clases en Puerto Rico, donde llevará su energía y su inspiración de talla mundial de vuelta a sus raíces.

“Como orgullosa hija de padre puertorriqueño, volver a Puerto Rico para impartir estas clases es como regresar a mis raíces y a esa energía que me define. Esto es más que solo fitness. Aquí celebramos nuestra cultura, nuestra resiliencia y la fuerza que habita en nuestros cuerpos. Cada repetición es un recordatorio de dónde venimos y de lo que llevamos con nosotros”, indicó Ramón en declaraciones escritas.

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Peloton se une al evento por segundo año consecutivo como socio estratégico, lo que refuerza áun más su relación con la comunidad latina y amplía el acceso a experiencias de bienestar.

La instructora de Peloton, Camila Ramón. (SAGAVZN-Gabriel Saldana)

La marca apoya la misión del festival que tiene como objetivo acercar a más personas al movimiento como herramienta para mejorar la salud física y emocional a través de clases de fuerza, encuentros con los participantes y experiencias relacionadas con la nutrición y la música.

Por su parte, y tras su participación el año pasado, Ramón regresa al festival como parte de esta colaboración. Esta ha sido fundamental en el desarrollo de la relación entre Peloton y MM&I, vuelve para promover el movimiento y la comunidad, además de compartir su última evolución creativa, que es su pasión por la música.

“Estoy muy orgullosa de volver a la isla para promover la importancia del bienestar junto a una comunidad que significa tanto para mí y este año lo siento aún más personal. Más allá del movimiento y el ejercicio, también voy a compartir una parte de mí misma que nunca había mostrado antes: mi música. Si este viaje en el mundo del fitness me ha enseñado algo, es que siempre podemos dar más de lo que pensamos”, afirmó.

La participación de Arzon y Ramón forma parte de un programa más amplio que incluye yoga, Pilates, entrenamiento funcional, journalism, respiración consciente y mindfulness; ambas instructoras dirigirán la sesión de fuerza + cardio.

El pasado año, este festival estuvo muy concurrido, también celebrado en el Jardín Botánico de Caguas. (SAGAVZN-Gabriel Saldana)

El evento reunirá a más de 1,000 personas en un entorno natural, con clases de aproximadamente 20 minutos de duración que permitirán a los asistentes alternar entre diferentes experiencias a lo largo del día.

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El evento se celebrará desde las 9:00 de la mañana y contará con varias zonas de experiencias, entre las que se incluyen Burn & Sculpt Stage, Flow & Soul Stage, Equipment Tent, Mental Gym y Running for Beginners, todas diseñadas para adaptarse a diferentes niveles de experiencia y preferencias.