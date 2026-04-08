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Robin Arzón y Camila Ramón llegan con Peloton para dirigir el festival “Me, Myself & I”

Las destacadas instructoras se unirán a entrenadores locales e internacionales para participar de este festival de bienestar

8 de abril de 2026 - 3:54 PM

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Las instructoras Robin Arzón y Camila Ramón dirigirán parte del programa junto a más de 18 entrenadores y especialistas. (Suministrada)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

La participación de las instructoras de Peloton, Robin Arzón y Camila Ramón, se suma al elenco de talentos locales e internacionales que formarán parte de la duodécima edición de “Me, Myself & I”, el festival de bienestar más grande de Puerto Rico y el Caribe, que se celebrará el sábado, 11 de abril en el Jardín Botánico de Caguas.

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Ambas instructoras dirigirán parte del programa junto a más de 18 entrenadores y especialistas que ofrecerán sesiones a lo largo del día centradas en la actividad física, el bienestar y la conexión personal.

Arzón, que es la vicepresidenta de programación de fitness y jefa de entrenamiento de Peloton, impartirá sus primeras clases en Puerto Rico, donde llevará su energía y su inspiración de talla mundial de vuelta a sus raíces.

“Como orgullosa hija de padre puertorriqueño, volver a Puerto Rico para impartir estas clases es como regresar a mis raíces y a esa energía que me define. Esto es más que solo fitness. Aquí celebramos nuestra cultura, nuestra resiliencia y la fuerza que habita en nuestros cuerpos. Cada repetición es un recordatorio de dónde venimos y de lo que llevamos con nosotros”, indicó Ramón en declaraciones escritas.

Peloton se une al evento por segundo año consecutivo como socio estratégico, lo que refuerza áun más su relación con la comunidad latina y amplía el acceso a experiencias de bienestar.

La instructora de Peloton, Camila Ramón.
La instructora de Peloton, Camila Ramón. (SAGAVZN-Gabriel Saldana)

La marca apoya la misión del festival que tiene como objetivo acercar a más personas al movimiento como herramienta para mejorar la salud física y emocional a través de clases de fuerza, encuentros con los participantes y experiencias relacionadas con la nutrición y la música.

Por su parte, y tras su participación el año pasado, Ramón regresa al festival como parte de esta colaboración. Esta ha sido fundamental en el desarrollo de la relación entre Peloton y MM&I, vuelve para promover el movimiento y la comunidad, además de compartir su última evolución creativa, que es su pasión por la música.

“Estoy muy orgullosa de volver a la isla para promover la importancia del bienestar junto a una comunidad que significa tanto para mí y este año lo siento aún más personal. Más allá del movimiento y el ejercicio, también voy a compartir una parte de mí misma que nunca había mostrado antes: mi música. Si este viaje en el mundo del fitness me ha enseñado algo, es que siempre podemos dar más de lo que pensamos”, afirmó.

La participación de Arzon y Ramón forma parte de un programa más amplio que incluye yoga, Pilates, entrenamiento funcional, journalism, respiración consciente y mindfulness; ambas instructoras dirigirán la sesión de fuerza + cardio.

El pasado año, este festival estuvo muy concurrido, también celebrado en el Jardín Botánico de Caguas.
El pasado año, este festival estuvo muy concurrido, también celebrado en el Jardín Botánico de Caguas. (SAGAVZN-Gabriel Saldana)

El evento reunirá a más de 1,000 personas en un entorno natural, con clases de aproximadamente 20 minutos de duración que permitirán a los asistentes alternar entre diferentes experiencias a lo largo del día.

El evento se celebrará desde las 9:00 de la mañana y contará con varias zonas de experiencias, entre las que se incluyen Burn & Sculpt Stage, Flow & Soul Stage, Equipment Tent, Mental Gym y Running for Beginners, todas diseñadas para adaptarse a diferentes niveles de experiencia y preferencias.

Las personas interesadas pueden acceder al programa completo e inscribirse a través de la página web oficial del evento, en la que también encontrarán detalles sobre horarios, instructores y disponibilidad. También pueden encontrar más detalles en las cuentas oficiales de Instagram.

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YogabienestarFestivales
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Shakira Vargas Rodríguez
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Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
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