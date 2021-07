Llegué 30 minutos después de la hora pautada. La distancia entre San Juan y Bayamón puede hacerse eterna en las horas pico de tráfico. Pero la invitación surgió de una forma inesperada -después de una tarde compleja emocionalmente seguida por un pedido de auxilio- así que había que hacer lo posible por llegar, aunque fuera, a las 6:30 p.m. “Necesito ayuda para controlar mi ansiedad”, fue el texto con el que horas antes solicité ayuda a mi interlocutora. Después de un intercambio en el que ella se aseguró de que “mi crisis” no requiriera una intervención urgente, llegó el mensaje: “¿Qué vas a hacer hoy a las 6:00 p.m.?”.

Unas horas después, entraba a un salón con luz apagada y donde dominaba el sonido de una fuente de agua. Allí, unas ocho mujeres de diversas edades compartían la razón por la que habían llegado esa tarde. “No sé por qué estoy aquí. Bueno sé por qué, pero no sé a lo que vine. No sé con qué me voy a encontrar”, fue lo único que pude verbalizar. Escuché a otras asistentes y empecé a entender. “Me siento muy triste y a veces cuando me siento triste, me piden que sea agradecida y sé que tengo que serlo, pero a veces sencillamente estoy triste y no puedo”. “Quiero confiar más en mí”. “Necesito tiempo para mí y espacio para soltar”. Así, cada una fuimos compartiendo nuestras situaciones personales, impactadas grandemente por más de un año de una vida pandémica que diversos estudios ya han señalado que nos ha dejado a las mujeres y madres en posiciones físicas, profesionales, económicas y emocionales muy complejas.

Tras escucharnos, la doctora Lymari Díaz Meléndez explicó que, además de lo estudiado como sicóloga e hipnoterapeuta, confirmó el poder de los círculos de mujeres cuando en agosto de 2015 realizó una bendición grupal como preámbulo a la llegada de su hijo.

Adelantó que, durante el encuentro, nos acompañaban otras dos personas que no estaban presencialmente: Alejandra Zárate, quien se conectaba desde Argentina para dirigir la meditación, y una bebé por nacer de la que luego nos percataríamos al ver a su mamá -participante del círculo- sostenerse el vientre.

Invitadas por la tallerista en Ginecología Natural, Tantra y Sexualidad, Zárate, quien se da a conocer como Poly y es creadora del proyecto digital Mujer Mumukshu, nos levantamos, cerramos nuestros ojos y comenzamos a meditar. Con cada exhalación, sentía cómo cada una de las participantes soltábamos la pesada carga con la que llegamos. Respiramos, nos reencontramos, reconectamos con nuestro interior para luego mirar a los ojos a nuestras compañeras y dejar caer las barreras y mecanismos de autoprotección que surgen en el día a día cuando dejamos de mirarnos. Fueron minutos en los que el sonido de las alertas del celular con mensajes de la familia y de trabajo desaparecieron.

“Mujer, siempre has sido sanadora, portadora de la sabiduría ancestral, guardiana del conocimiento y de la memoria sagrada, tejedora de tramas sigilosas, tejedora silenciosa. Eres capaz de contener a todas juntas... Hoy estás despertando tu energía femenina para tu propia sanación... nunca bajes la mirada ante la intimidación hiriente, nunca dejes de sembrar la esperanza en tu entorno, nunca corras prisa... Ama como nunca, acaricia sin demora, baila, salta, juega. El tiempo es ahora. Viva la mujer y su descendencia infinita”, fue parte del texto que leyó Poly -y que es parte del libro “Oráculo de la Energía Femenina”, de la terapeuta chilena Mayra Marcia Fariña Mellafe y creadora del proyecto “Divina Energía Femenina”- como parte de la meditación que terminó con un prolongado abrazo entre las ocho participantes. Mientras aprovechaba la urgente desconexión que me llevó hasta allí esa tarde, la idea de compartir la experiencia con otras mujeres se me clavó en la cabeza, y así lo hice con mi entorno más cercano tan pronto abandoné la oficina. “Esto tiene que continuar. Más mujeres, niñas, jóvenes de Puerto Rico tienen que beneficiarse de esta experiencia tan profunda como sanadora”, insistía en mi mente.

Durante años, los círculos de mujeres han servido para sanar y reconectar con la profundidad de la esencia femenina. Durante la reunión, que se puede extender durante una o tres horas, un grupo de mujeres -reunidas en círculo y sin jerarquías- olvidan sus roles y los mandatos para centrarse en lo esencial, escucharse y apoyarse. La práctica es tan antigua como la existencia de la vida humana en grupos, sin embargo, en la modernidad una de sus principales propulsoras ha sido la siquiatra Jean Shinoda Bolen.

Según explicó, Díaz Meléndez acogió los círculos como una práctica formal en mayo de 2019.

“La idea del círculo de mujeres se fortaleció en mí con todo lo que he vivido a nivel personal, como mujer, dentro de un patriarcado, y todo lo que he tenido que manejar. Sentí que algunas mujeres que estaban alrededor mío, incluyéndome, necesitaban un espacio a solas, un espacio para ventilar, un espacio tranquilas. Me puse a leer más información sobre los grupos, había una amiga haciéndolos, y, hablando con ella, me motivé”, explicó la doctora en una entrevista posterior a ese primer encuentro con el círculo de mujeres.

Por complicaciones con la coordinación de espacios, su práctica privada y las agendas de las participantes, se vio obligada a pausar la iniciativa, pero a mediados de julio los retomó impulsada por “todo lo que está pasando con las mujeres en Puerto Rico, con los feminicidios y con las historias de mis clientas. Tengo mucha cliente mujer, y están abrumadas, están contenidas están con mucha ansiedad, con mucho estrés, tratando de cumplir con los roles sociales”, indicó.

Como especialista en conducta, para manejar la dinámica que se extiende durante poco más de una hora (aunque reitera que el tiempo lo define el grupo), utiliza técnicas de hipnosis, meditación, terapias de sonido y de colores y movimiento corporal, entre otras. “Se usan libros para reflexionar, aceites esenciales, de todo un poco. Son técnicas holísticas, como la escritura sanadora, también”, explicó la especialista con diez años de experiencia ayudando a otros a manejar problemas de ansiedad, depresión, adicciones, traumas del pasado y falta de autoconocimiento entre otros. Díaz Meléndez ofrece, además, certificación en hipnoterapia profesional y conductora del podcast Mi Dieta Mental.

“La idea es que las mujeres tengan un espacio protegido para soltar, para expresarse, para ser y que de alguna manera le podamos devolver a las mujeres su ser, porque en una sociedad patriarcal como la que vivimos las mujeres han perdido su ser, su alma, y (el círculo) es una manera para mí de devolverle a las mujeres su fuerza, su poder, su ser, su voluntad, que no es nada de lo que la sociedad propone”, destacó la fundadora del Centro de Hipnoterapia y Bienestar de Puerto Rico, en Bayamón.

Aunque entiende que, de alguna manera, en algunas religiones existen los círculos de mujeres como herramienta de oración y sanación, Díaz Meléndez aclaró que lo que realiza no tiene un origen o fin religioso, “es simplemente un espacio espiritual para conectar con el espíritu de ser mujer. Las mujeres deben reunirse, apoyarse, sostenerse, porque somos muy poderosas y, si nos unimos, podemos cambiar el mundo porque parte del problema que tiene el mundo y la humanidad es, precisamente, la invisibilización de la mujer”.

Las personas interesadas en información sobre el círculo de mujeres, pueden comunicarse al Centro de Hipnoterapia y Bienestar de Puerto Rico en sus redes sociales en Instagram y Facebook.