A los 24 años Sofía Jirau ya ha cumplido dos de sus sueños: convertirse en modelo y modelar en la Semana de la Moda, en Nueva York, y ser empresaria con su propia línea de productos. La pizpireta joven, una de las caras más visibles del síndrome Down, tanto en Puerto Rico como internacionalmente, ahora tiene más razones para luchar porque más personas con este trastorno genético puedan lograr sus metas.

“No hay límites”, asegura con voz contundente, mientras levanta sus brazos, como para reforzar que nada debe impedir que una persona con síndrome Down pueda demostrar sus habilidades y su potencial si les dan las herramientas y el apoyo necesario.

Por eso, en el mes de concienciación de síndrome Down, Sofía es la protagonista de la campaña “Sin límites”, que busca “educar y recordarles a las personas que, al igual que nosotros, ellos tienen un potencial infinito y que pueden lograr grandes cosas si se les apoya”.

Así lo enfatiza Alessandra Correa, fundadora de INprende, una empresa social de innovación que desarrolló el proyecto, que se lanzará el próximo 7 de octubre junto con un vídeo oficial “para visibilizar los retos por los que pasa esta población, pero también para recordarnos la importancia de vivir una vida con ilusión y sin límites”.

“Como objetivo secundario, la campaña envía un mensaje de empoderamiento al país desde la voz de Sofía para recordarnos a cada uno de nosotros que podemos soñar más allá de los límites que muchas veces nos autoimponemos”, reitera Correa, quien recuerda que Sofía llegó a la organización en 2018 como empleada.

“Desde que llegó me hizo saber que tenía muchos sueños que cumplir y yo, que me dedico a la gestión de proyectos innovadores, le pregunté cuáles eran. En ese momento me dijo que quería ser modelo profesional, ser empresaria y viajar por el mundo. Y desde ese día no he parado de soñar junto con ella”, comenta la empresaria, mientras asegura que es una experiencia que la ha transformado a ella y a todo el equipo de INprende porque “cuando uno ve el mundo desde sus ojos es de amor, de ilusión, de trabajo y de disciplina”.

Precisamente, es uno de los mensajes que se quiere llevar con la campaña “Sin límites”, concienciar y visibilizar los retos de la comunidad con síndrome Down que, en Puerto Rico, tiene una población de unas 4,000 personas.

“Con orgullo podemos decir que tenemos a una de las embajadoras más importantes de la comunidad en el mundo, Sofia Jirau, una joven modelo que desde 2019 se ha enfocado en enviarle un mensaje contundente al mundo sobre la capacidad que todos tenemos de soñar sin límites”, sostiene Correa.

Para Sofía, según exclama entusiasmada, es un proyecto que le gusta mucho por la oportunidad que tiene de apoyar a sus amigos con síndrome Down. “Estoy haciendo esta campaña para conseguir empleos a mis amigos. Es importante que la gente entienda que las personas con síndrome Down no tenemos límites, que podemos lograr las metas, que no hay límites en lo que podemos hacer”, afirma convencida.

Abrir caminos

Ser un ejemplo a seguir y abrirle paso a otros niños, jóvenes y adultos con síndrome Down, es un rol que Sofía Jirau asume con facilidad, pero también con mucha responsabilidad.

“Ella tiene unos sueños que quiere cumplir, pero al lado de eso viene su disciplina, sus ejercicios, su nutrición, su trabajo duro”, indica Correa, quien destaca que la joven le recuerda todos los días los objetivos que tiene y a dónde quiere llegar.

En ese sentido, dice que la campaña se dirige a eso, a demostrar la capacidad de las personas con síndrome Down de imaginar y de lograr sus sueños. “Ellos pueden llevar una vida como cualquier otro ser humano, tienen la capacidad de soñar, de trabajar, de cumplir sus metas. Lo que queremos, a través de ellos, es llevar un mensaje contundente sobre eso y que, con el apoyo necesario, se puede lograr”.

Por eso, el video de la campaña -filmado en Rincón con Sofía y su novio Chris, quien también tiene síndrome Down-, está diseñado para que, desde la voz de la joven “que tantas personas la ven como una imagen que inspira”, sirva para abrir paso a otros jóvenes con el mismo trastorno genético.

“Hace poco una madre me dijo lo importante que era ver hacía dónde iba Sofía porque eso la motivaba a aspirar para su hija con síndrome Down algo más”, comenta Correa, quien destaca que la joven recibe mensajes de diferentes partes del mundo sobre cómo ella inspira a otros a atreverse a soñar.

De hecho, la empresaria destaca que, ahora mismo, Sofía es la imagen de síndrome Down más importante en el mundo, lo que la convierte en un ejemplo a seguir para otros jóvenes como ella. “Ella vino a este mundo a romper esquemas, tiene todo el talento que necesita y esa picardía que tiene es su brillo de identidad, algo con lo que se nace”.

Pero hay una población con síndrome Down que no llega a tener el apoyo necesario y que necesita que más empresas se interesen en contratarlos para que ellos también puedan desarrollar sus habilidades. Según Correa, al preguntarle a la Fundación Puertorriqueña de Síndrome Down sobre los principales retos, le dijeron que les preocupaba la falta de empleo y la población de adultos que se quedan solos cuando los padres o tutores enferman o fallecen.

“La mayor falla de nosotros como sociedad es la lástima y ellos no necesitan lástima. Sofía es una embajadora. Pero hay muchos jóvenes como ella con muchos talentos que las empresas no conocen. Al apoyar a Sofía también abrimos la puerta para apoyar a otros como ella. Qué pasa si diez o 20 empresas ven la campaña y emplean a uno de estos jóvenes”, exclama Correa entusiasmada.

Recuerda que, por ejemplo, hace un tiempo hablaba con unos amigos de Sofía que también tienen síndrome Down con unos talentos y habilidades que cualquier patrón podría emplear. “Una de ellas me hablaba de la tecnología, de lo que podía hacer y conocía. Otro era músico, que muy bien podría tocar el violín en cualquier restaurante”, pone como ejemplo la empresaria.

La modelo e "influencer" Sofía, aquí junto a sus talentosos amigos Christian, Chris y Raúl.

Sueños hechos realidad

Luego de la llegada de Sofía a INprende, recuerda Correa, decidió ponerse en acción para apoyar a Sofía “porque no era normal que todos los días la escuchara sobre sus sueños y no hacía nada”. Y en 2019 se lanzó su proyecto empresarial, con la línea de productos “Alavett”, que hace referencia a su forma de expresar “I love it”, y su carrera como modelo.

“En ese momento pensé que la había ayudado a cumplir su sueño, pero me equivoqué porque me dijo que le faltaban más sueños y uno de ellos era ir a Nueva York a modelar, algo que conseguimos en 2020, antes de la pandemia”, recuerda Correa, quien destaca que ese momento marcó un hito importante porque dejó de ser una modelo puertorriqueña con síndrome Down para convertirse en una “influencer”, en el mejor sentido debido a que puede influenciar a las personas positivamente a nivel mundial.

Fue una época en que Sofía fue entrevistada por medios internacionales de renombre y muchas celebridades resaltaron en sus redes sociales su paso por Nueva York. Fue, según la empresaria, cuando dejó de ser un proyecto local, para convertirse en uno mundial. Y con la llegada de la pandemia todo se detuvo, pero también fue una oportunidad para reflexionar sobre lo que se quería hacer para apoyar y visibilizar a la comunidad con síndrome Down, pero no desde la lástima.

De hecho, dice que llevar a Sofía a Nueva York a modelar nació del convencimiento de que ella tenía el talento y la disciplina para emprender. “Muchas veces ponemos al final de un desfile a una joven con cierto grado de impedimento y todo el mundo lo aplaude, pero en el caso de Sofía fue más allá, ella tiene todos los dotes para desfilar como toda una modelo profesional y así lo dejó saber en Nueva York”, explica Correa, quien cree que el síndrome Down de Sofía pasó desapercibido porque ella demostró que tiene el cuerpo de una modelo y que puede modelar como una de ellas.

Ahora, cuando Sofía ya tiene una voz fuerte en el campo del modelaje, la empresaria afirma que también es momento de que la joven sea ejemplo de todo lo que se puede lograr con esta población cuando se le brinda el apoyo necesario.

“Puerto Rico atraviesa momentos muy complicados y una de las cosas más tristes es que estamos perdiendo nuestra capacidad de soñar, de imaginar un mejor Puerto Rico. Y Sofía es un ejemplo de que se pueden lograr los sueños, de que podemos recuperar la alegría y la ilusión, por eso trato de llevar ese mensaje”, señala Correa, quien invita a los empresarios de la isla a que vean a la población con síndrome Down no solo como una oportunidad para ayudarlos, sino también para que jóvenes como Sofía “ayuden a transformarnos y a recuperar la ilusión”.

Pero las ilusiones de Sofía Jirau no cesan. Ahora, según dice, su ilusión es modelar el año que viene en las pasarelas europeas y celebrar en la Torre Eiffel, en París, su cumpleaños.

“El 26 de marzo ella cumple 25 años y ahora todas sus energías están en celebrarlo en la Torre Eiffel. Hemos creado un viaje para el 2022 y nos vamos a estar desplazando por Francia, España e Italia”, comenta Correa. De la misma forma, el equipo de INprende ya está en conversaciones con varios diseñadores que le puedan dar la oportunidad a la joven.

“El cuerpo de Sofía es el de una modelo y comportamiento en la pasarela también”, dice Correa, quien está segura de que la disciplina de la modelo en cuidar su cuerpo la ayuda mucho. “Yo me alimento bien, me mantengo saludable y hago ejercicios todos los días”, confirma Sofía, mientras grita de alegría al pensar en ese próximo proyecto.

Campaña educativa

El próximo jueves, 7 de octubre a las 7:00 p.m. será el lanzamiento de la campaña “Sin límites” junto con el vídeo oficial, protagonizado por Sofía Jirau, un esfuerzo que también irá acompañado de mensajes en las redes sociales y en vallas de publicidad. Más información en https://inprende.com/