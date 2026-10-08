Advierten sobre riesgos de los “energy drinks” en los niños y adolescentes: “Puede provocar una sobrecarga”

Sean y Heidi Cripe nunca olvidarán la llamada que recibieron de la escuela de su hijo, en la que les comunicaban que se llevaban a Davis a urgencias.

“Se bebió de un trago una bebida energética… ya sabes, solo para parecer cool“, dijo Sean Cripe al recordar aquel día de hace casi una década.

El corazón del adolescente pronto dejó de latir y falleció. Aunque este tipo de fallecimientos son poco frecuentes, los médicos de todo el país llevan años advirtiendo de que las bebidas energéticas contienen altos niveles de cafeína que pueden causar graves daños a los niños, provocando problemas como arritmias cardíacas, aumento de la frecuencia cardíaca, trastornos del sueño, deshidratación, agitación, hipertensión arterial y convulsiones.

Una coalición de médicos recién formada está poniendo de relieve estos riesgos a raíz de un acuerdo de patrocinio entre Monster Energy y la organización deportiva universitaria Big 12 Conference. El grupo ha pedido a los responsables de la conferencia que suspendan el patrocinio y a la NCAA que revise la comercialización de bebidas energéticas dirigidas a los jóvenes en general, citando las muertes de tres menores, entre ellos Davis, un joven de 16 años de Carolina del Sur.

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Los médicos insisten en que no solo les preocupa Monster, sino todas las bebidas energéticas y cualquier colaboración similar.

“Los niños van a ver ahora que las universidades y los deportistas a los que admiran y quieren imitar promocionan las bebidas energéticas”, afirmó el Dr. Matthew Nelson, un cardiólogo de Idaho que participa en esta iniciativa. “Los niños pensarán que son bebidas deportivas, cuando en realidad no lo son”.

Riesgos del exceso de cafeína

Varias instituciones médicas, entre ellas la Academia Americana de Pediatría, afirman que los niños y adolescentes deberían evitar por completo las bebidas energéticas. Sin embargo, muchos no lo hacen. Según los últimos resultados de la encuesta “Monitoring the Future”, financiada con fondos federales y realizada por la Universidad de Míchigan, el 23 % de los alumnos del grado 12, el 20 % de los de 10mo y el 18 % de los de 8vo afirmaron consumir bebidas energéticas a diario.

Dependiendo del producto, el contenido de cafeína puede oscilar entre 80 y 300 mg por ración. A modo de comparación, un café típico de 8 onzas contiene entre 80 y 100 mg, y algunos refrescos contienen 50 mg o menos. En general, la Academia de Pediatría recomienda que los niños de entre 12 y 18 años limiten el consumo de cafeína a 100 mg al día. Se desaconseja que los niños más pequeños consuman cafeína.

“La cafeína y otros estimulantes aumentan la frecuencia cardíaca y la reactividad del sistema nervioso —básicamente, “la rapidez con la que se desarrollan los procesos en el organismo”—, lo que puede provocar una sobrecarga del sistema", afirmó la Dra. Tamara Hannon, pediatra de Indiana y presidenta del comité de nutrición de la academia.

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Lo comparó con dejar una batidora en marcha hasta que el motor se sobrecalienta. “Lo mismo puede ocurrir cuando se administran estimulantes a las personas”, afirmó. “El corazón puede desgastarse, el sistema nervioso puede descontrolarse y pueden producirse consecuencias realmente graves”.

Aunque estos riesgos cardiovasculares son reales, los expertos de la Facultad de Medicina de Harvard afirman que no hay pruebas científicas válidas que respalden la creencia generalizada de que la cafeína puede frenar el crecimiento de una persona.

Mezclar diferentes tipos de cafeína puede ser peligroso

Los niños con enfermedades preexistentes, como la hipertensión, corren un riesgo especialmente elevado, según Hannon, pero incluso los niños sanos que consumen una cantidad excesiva de estimulantes pueden sufrir problemas graves. Esto incluye a los jóvenes deportistas.

Otra consideración: los niños suelen consumir diversos tipos de bebidas con cafeína. Ese fue el caso de Davis Cripe, que falleció en 2017. Según el forense de entonces, Davis no padecía ninguna enfermedad cardíaca previa y había tomado un Mountain Dew y un café con leche de McDonald’s a primera hora de ese mismo día. Sufrió una arritmia tras tomar la bebida energética.

No era la primera vez que Davis se tomaba uno, aunque no solía hacerlo con frecuencia.

“Habíamos hablado con él y le habíamos dicho que no eran saludables”, dijo Sean Cripe. “No nos dábamos cuenta de que podían ser mortales”.

Una asociación del sector afirma que la industria de las bebidas energéticas intenta proteger a los niños

La Asociación Americana de Bebidas —que agrupa a Monster y otras empresas que representan el 94 % del sector de las bebidas energéticas— ha afirmado que sus miembros indican de forma voluntaria el contenido total de cafeína en las etiquetas de los productos, en las que figuran advertencias como: “No apto para niños, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, ni para personas sensibles a la cafeína”. Además, los miembros no venden ni comercializan bebidas energéticas en centros de enseñanza primaria y secundaria.

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Monster Energy afirmó en un comunicado que la cafeína y otros ingredientes de estas bebidas se encuentran en una amplia gama de productos alimenticios. “Las bebidas energéticas convencionales se comercializan en todo el mundo desde hace más de 30 años y se han vendido y consumido de forma segura más de 100 000 millones de bebidas energéticas a nivel mundial”, añadió la empresa.

El acuerdo entre la Big 12 y Monster prevé la inclusión de un logotipo de marca compartida en las camisetas de fútbol americano y baloncesto, en los campos y pistas, así como en los canales digitales y en las redes sociales.

“La categoría de las bebidas energéticas no es nueva en el deporte universitario”, afirmó la Conferencia Big 12 en un comunicado, añadiendo que las empresas de bebidas siempre están buscando formas de llegar a los aficionados al deporte.

La NCAA no tiene competencia para regular los acuerdos de patrocinio de las conferencias o las universidades, según explicó la Dra. Deena Casiero, directora médica de la asociación, en una carta dirigida al colectivo de médicos. Afirmó que la asociación ofrece a las universidades recursos educativos sobre la cafeína y la salud de los estudiantes-deportistas, y que la cafeína ha sido un tema de interés para un comité de la NCAA, que recientemente ha creado un grupo asesor en materia cardíaca.

Cómo educar a los niños

Para proteger a los niños, los profesores y los entrenadores pueden informarles sobre los peligros del consumo excesivo de cafeína y la diferencia entre las bebidas energéticas y las bebidas deportivas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. Las bebidas deportivas están diseñadas para ayudar a reponer el agua y los electrolitos que se pierden a través del sudor tras la actividad física.

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Los padres y otros adultos también pueden dar ejemplo de buen comportamiento evitando consumir bebidas energéticas delante de los niños.

En las visitas de control, los padres deberían hablar con los pediatras sobre todas las bebidas que consumen sus hijos, afirmó Hannon, quien suele aconsejar a las familias que “se replanteen lo que beben”.

Sean Cripe afirmó que compartir historias como la suya también podría ayudar a los niños a comprender que las bebidas energéticas no son para ellos. “Solo esperamos que los padres utilicen nuestras historias, nuestras tragedias y nuestro dolor para influir en sus propios hijos”.

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