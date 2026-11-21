Un equipo de investigación liderado por el profesor Ali Ashkar, de la Universidad McMaster, evaluó cómo influye el sexo biológico en la gravedad de las infecciones virales tras inocular ratones con el virus Zika y observar la aparición de síntomas, en un trabajo publicado en la revista Journal of Infectious Diseases.

Según la información suministrada, los hombres presentaron con mayor frecuencia complicaciones neurológicas graves, como debilidad y parálisis, en un contexto en el que el texto también menciona antecedentes de mayor severidad en infecciones virales como COVID-19, gripe y virus del Nilo Occidental, con el fin de examinar el papel del sexo biológico en la respuesta frente a estos agentes.

De acuerdo con el relato del investigador principal, los animales incluidos en el experimento fueron expuestos bajo condiciones equivalentes: compartían similitud genética, tenían la misma edad y recibieron idéntica cantidad del virus procedente del mismo vial.

Ante la magnitud de las diferencias observadas en la manifestación de los síntomas, el equipo descartó que el resultado se explicara únicamente por una mayor carga viral que exigiera un esfuerzo adicional para eliminar el patógeno. En su lugar, los datos sugirieron que el sexo biológico incide de manera relevante en cómo se desarrolla el cuadro clínico.

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Respuesta inmunitaria e inflamación

Según lo expuesto por el profesor Ali Ashkar, en el ámbito de las infecciones virales agudas existe un reconocimiento creciente de que los desenlaces varían entre machos y hembras. El investigador señaló que la respuesta inmunitaria en los machos tiende a ser más intensa, lo que puede derivar en mayor inflamación o daño en el sitio de la infección.

A partir de estos resultados, Ashkar planteó la conveniencia de vigilar la inflamación en etapas tempranas en pacientes varones frente a infecciones virales agudas. Asimismo, indicó que ya existen fármacos antiinflamatorios aprobados y que los planes de atención podrían ajustarse considerando una posible mayor susceptibilidad a cuadros severos en este grupo.

Contexto sobre sesgos en la evaluación del dolor

El texto base vincula esta investigación con otro estudio independiente realizado por científicos estadounidenses, en el que se examinó cómo se percibe el dolor en hombres y mujeres ante lesiones equivalentes. En esa evaluación, tanto observadores masculinos como femeninos tendieron a calificar como más leve el dolor reportado por mujeres y a sugerir psicoterapia en lugar de medicación con mayor frecuencia que en el caso de los hombres.