Anuncian dos nuevos tratamientos contra la malaria mientras crece la resistencia a los fármacos

Los investigadores informaron el miércoles de dos nuevos enfoques prometedores para contrarrestar la creciente resistencia de la malaria a la medicación, uno de ellos relacionado con una nueva clase de fármacos.

La empresa suiza Novartis dio a conocer los resultados de lo que denominó un tratamiento de nueva generación. Un estudio de su fármaco experimental en 12 países africanos reveló que funciona bien contra el parásito transmitido por mosquitos que causa la malaria y parece bloquear su propagación.

El fármaco, llamado GanLum, aún no está autorizado y falta más de un año para que esté disponible.

Es necesario, afirmó el Dr. David Sullivan, experto en paludismo de la Universidad Johns Hopkins.

El parásito que causa la enfermedad está desarrollando resistencia a los fármacos existentes, lo que significa que “el hielo se está adelgazando”, dijo Sullivan. “No ha cedido, pero estamos preocupados”.

GanLum se ha administrado como un paquete de pequeños gránulos parecidos a un polvo, una vez al día durante tres días. Pero, conseguir que la gente tome los medicamentos contra la malaria durante varios días ha sido todo un reto: algunos dejan de tomarlos después de que una o dos dosis les hagan sentirse mejor. Los expertos afirman que un tercio o más de los pacientes de paludismo no completan el tratamiento estándar actual de tres días, un problema que puede fomentar la resistencia a los fármacos y permitir que los casos curables se intensifiquen.

En un esfuerzo por ofrecer un tratamiento único, otro equipo de investigadores afirmó que un experimento realizado en África Occidental descubrió que una única dosis de cuatro fármacos contra la malaria ampliamente disponibles resultaba una cura eficaz.

Los dos estudios se presentaron el miércoles en el congreso de la Sociedad Americana de Medicina Tropical e Higiene celebrado en Toronto.

El parásito ha desarrollado repetidamente resistencia a los fármacos

El paludismo está causado por un parásito que se transmite a través de las picaduras de mosquitos. Las personas infectadas pueden sufrir fiebre, escalofríos y una enfermedad similar a la gripe que, si no se trata, puede provocar complicaciones graves y la muerte. Se da sobre todo en climas tropicales y subtropicales. En los últimos años, el mayor número de muertes se ha registrado en niños del África subsahariana.

La batalla médica contra la malaria ha tenido altibajos, a medida que aparecían nuevos fármacos, pero el parásito desarrollaba gradualmente la capacidad de resistirlos.

A principios de este siglo, por ejemplo, la resistencia al fármaco cloroquina estaba muy extendida y la malaria mataba a más de 1.8 millones de personas al año. Pero entonces apareció una clase de fármacos conocidos como artemisininas, que funcionaron bien y ayudaron a impulsar un descenso espectacular de las tasas mundiales de mortalidad por paludismo.

Los compuestos basados en la artemisinina siguen siendo el tratamiento de primera línea en la mayoría de los casos. Pero se han observado signos de resistencia parcial y, por diversas razones, las tasas de mortalidad por paludismo se han estabilizado o incluso han empezado a aumentar en algunas partes del mundo.

Un estudio probó una combinación de 4 fármacos

El Dr. Ghyslain Mombo-Ngoma dirigió un estudio en Gabón en el que los investigadores administraron un tratamiento de dosis única que combinaba una artemisinina con otros tres medicamentos antipalúdicos: pironaridina, sulfadoxina y pirimetamina.

Entre mayo de 2024 y octubre de 2025, él y sus colegas trataron a más de 1.000 pacientes, la mitad de ellos menores de 10 años, enfermos de paludismo pero sin síntomas potencialmente mortales. Algo más de la mitad recibió el tratamiento único de cuatro fármacos. El resto recibió un tratamiento estándar a base de artemisinina.

Los análisis de sangre realizados 28 días después mostraron que el 93% de los pacientes que recibieron el tratamiento único estaban libres de parásitos, frente al 90% que recibieron el tratamiento estándar de tres días.

Mombo-Ngoma afirmó que se están manteniendo conversaciones con un fabricante de medicamentos para producir una cápsula o un paquete de píldoras que ayuden a crear una cura barata y fácil de tomar.

Sullivan, sin embargo, señaló que ya se ha establecido la resistencia a algunos componentes del tratamiento, lo que significa que probablemente resulte ser “una solución a corto plazo”.

Un tratamiento experimental prometedor

GanLum de Novartis es una combinación de un nuevo fármaco, la ganaplacida, y un medicamento de acción prolongada ya existente, la lumefantrina.

En un estudio en el que participaron unos 1.700 adultos y niños de 12 países africanos, se observó que GanLum tenía una tasa de curación superior al 97%, algo mayor que la de un tratamiento común a base de artemisinina. También fue muy eficaz contra los parásitos mutantes de la malaria con resistencia parcial a los medicamentos, dijeron los responsables de Novartis.

Los efectos secundarios fueron fiebre y anemia, similares a los observados en pacientes que toman algunos de los antipalúdicos actuales, según los responsables de Novartis. Hubo un mayor nivel de vómitos justo después de la administración del fármaco, lo que, según los responsables de la empresa, puede deberse a su sabor. La empresa está estudiando la posibilidad de aromatizarlo o endulzarlo, según un portavoz.

Los responsables de Novartis afirmaron que están trabajando para obtener las autorizaciones reglamentarias. George Jagoe, de Medicines for Malaria Venture, que colaboró con Novartis, dijo que espera que GanLum empiece a distribuirse a los pacientes en un plazo de 18 meses.

Los nuevos enfoques terapéuticos pueden complementar otros esfuerzos contra el paludismo, como las mosquiteras tratadas y las nuevas vacunas, según la Dra. Andrea Bosman, experta en paludismo de la Organización Mundial de la Salud.

Pero las prometedoras noticias llegan en un momento en que se están recortando los fondos procedentes de Estados Unidos y algunas otras fuentes, lo que podría afectar a la capacidad de los científicos para vigilar la resistencia a los fármacos o poner la prevención y los tratamientos a disposición de las personas que los necesitan, señaló Bosman.

