El proyecto CAMPO, que se lleva a cabo en el Hospital del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico (CCCUPR), anunció hoy en un comunicado de prensa el estreno de su campaña publicitaria “Únete al movimiento para prevenir el cáncer en personas que viven con VIH”. CAMPO es un proyecto colaborativo entre California, México y Puerto Rico enfocado en la prevención de cánceres asociados a la infección con el virus del papiloma humano (VPH) en personas que viven con VIH, agrega la información suministrada.

Según se indica, CAMPO está reclutando participantes para un estudio clínico enfocado en la prevención de cáncer cervical en mujeres que viven con VIH y del cáncer anal en mujeres y hombres que viven con VIH. Esta campaña busca informar a toda la comunidad que vive con VIH y a los proveedores de salud en Puerto Rico sobre el estudioy los criterios para participar del mismo.

La campaña cuenta con la participación del “influencer” Ronaldo Andrés Vázquez, mejor conocido en sus plataformas sociales como MonoTrepa’o, donde se destaca por su contenido educativo y de activismo para las más de 50,000 personas que, como él, han sido diagnosticadas con VIH o SIDA en Puerto Rico.

PUBLICIDAD

“Estoy muy contento de participar en esta campaña publicitaria que promueve la educación a la población de personas que viven con VIH en Puerto Rico. Desde hace varios años me he empoderado de mi condición de VIH y he utilizado mis plataformas sociales de Instagram y Facebook para educar a la población en general sobre la prevención del VIH bajo el lema ‘El VIH se VIVE y se HABLA’. Ahora me uno al equipo CAMPO para promover este importante estudio, y hablar sobre la prevención de los cánceres asociados al VPH en las personas que viven con VIH en Puerto Rico”, añadió Vázquez.

Por su parte, la doctora Vivian Colón López, una de las investigadoras de la iniciativa y profesora en el CCCUPR expuso que “estamos muy entusiasmados de anunciar el estreno de esta campaña de salud pública para este importante estudio que ayudará a prevenir el cáncer cervical en mujeres que viven con VIH y cáncer anal en mujeres y hombres que viven con VIH”.

De la misma forma, la doctora Ana Patricia Ortiz, investigadora principal del estudio en Puerto Rico y profesora en el CCCUPR, explicó que “los resultados del estudio CAMPO ayudarán a las personas viviendo con VIH en el futuro, ya que el mismo busca desarrollar mejores estrategias para detectar las lesiones precancerosas de alto grado en cérvix y ano, las cuales tienen el potencial de convertirse en cáncer. Hoy día sabemos que tratar estas lesiones ayuda a prevenir que las mismas progresen a cáncer. Por lo tanto, al desarrollar mejores estrategias para identificar las mismas, podemos contribuir a la prevención del cáncer cervical y anal en esta población”.

PUBLICIDAD

El estudio se propone reclutar 1,400 personas de 21 años o más que viven con VIH o SIDA en Puerto Rico. Las personas interesadas en participar, pueden comunicarse al (787) 595-4811. Los procedimientos se llevarán a cabo en el Hospital del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico, donde los participantes recibirán un examen clínico detallado para la detección temprana de cáncer cervical y anal, asesoramiento para la prevención de estos cánceres, y un incentivo económico por cada procedimiento realizado. La información señala también la importancia del estudio debido a que las personas que viven con VIH están a mayor riesgo de ser diagnosticados con cáncer anal y cervical.

“Al participar del estudio CAMPO las personas tienen acceso a pruebas innovadoras de detección temprana para el cáncer anal y cervical, incluyendo el Papanicolau y la prueba del virus del papiloma humano (VPH). A su vez tendrán acceso a pruebas diagnósticas y referidos en caso de presentar lesiones precancerosas de alto grado en ano o cérvix”, resaltó en el comunicado la doctora Marievelisse Soto Salgado, investigadora en el CCCUPR que participa de los esfuerzos de reclutamiento y retención del estudio CAMPO en Puerto Rico.

CAMPO es parte de uno de los tres centros que comprende la red de ensayos clínicos US-Latin American-Caribbean HIV/HPV-Cancer Prevention Clinical Trials Network (ULACNet por sus siglas en inglés), fundada en el 2019 y patrocinada por la División de Prevención del Cáncer (DCP) del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos.

Las personas interesadas en participar del estudio, pueden comunicarse al (787) 595-4811 (texto o llamadas) o al (787)772-8300 ext. 1409. También pueden visitar la página web (http://www.cccupr.org/campo/) para más información o proveer su información de contacto para recibir una llamada de parte del equipo de investigación.