Hay más de 150 tipos de sarcoma reconocidos por la Organización Mundial de la Salud, un tipo cáncer muy raro que, además, suele ser mal diagnosticado o confundido con un tumor benigno, lo que complica aún más el panorama de salud para el paciente que lo padece. A esto se suma que no hay medicamentos específicos o quimioterapia para su tratamiento y que, en términos generales, los médicos no lo identifican a tiempo. En Puerto Rico, además de que no hay estadísticas sobre su prevalencia, tampoco hay médicos especializados en la enfermedad.