Consejos para cuidar el estómago en Navidad

”Los síntomas no se producen por una lesión orgánica que pueda detectarse en las pruebas endoscópicas o de imagen, sino por una alteración del sistema nervioso del tubo digestivo, que afecta a cómo el estómago siente y se mueve” , añaden.

La doctora Concepción Flores Muñoz, miembro de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), indica que no existen estudios científicos de calidad que establezcan firmemente la responsabilidad de determinados alimentos en el origen de la dispepsia.

No obstante, señala que se conocen varios mecanismos que podrían explicar la relación entre la aparición de síntomas y la ingesta de ciertos nutrientes que suelen estar presentes en estas fechas navideñas. En este sentido, la doctora destaca “el efecto irritante de ciertos aditivos alimentarios, de la cafeína y del alcohol. En Navidad, son frecuentes las comidas muy especiadas, mezcladas con ingesta de alcohol durante ellas y después”.

Esta entidad recomienda a las personas que padecen acidez una serie de medidas preventivas como hacer cinco comidas al día y no saciarse; evitar alimentos como el chocolate, los cítricos, el café o la menta, el exceso de grasas, el alcohol y las bebidas gaseosas; no fumar y no tener sobrepeso.