¿Sin agua por la avería del Superacueducto? Productos y consejos para sobrevellar la situación

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) inició en la madrugada de este martes los trabajos para reparar una rotura en una tubería de 72 pulgadas del Superacueducto, en la zona de Manatí. Esta avería, detectada el pasado domingo, podría dejar sin servicio de agua potable a entre 165,000 y 168,000 abonados en distintos municipios del norte del país.

Ante esta situación, mantener la limpieza del hogar y la higiene personal puede convertirse en un reto. Sin embargo, en el mercado existen varios productos que pueden simplificar tu rutina y asegurar un aseo adecuado de una manera sencilla y al alcance de tu mano.

Toallitas húmedas de bebé

Desde refrescarte, si no has podido darte un baño, hasta limpiar marcas de desodorante en tu ropa, las toallitas húmedas de bebé tienen muchos más usos de los que puedas imaginar. Son súper convenientes para llevar en tu cartera o en tu bolso del gimnasio. Las puedes usar también en el baño, si te falta el papel higiénico y, además, las chicas pueden usarlas para quitarse el maquillaje de los ojos. En la casa, las toallitas húmedas son también un éxito, pues las puedes usar para limpiar las hojas de tus plantas y hasta para refrescar y limpiar el pelo de tus mascotas.

Papel toalla

Este es uno de esos artículos que definitivamente no deben faltar en el hogar, ¡y no solo para limpiar pequeños derrames o secarse las manos! Por ejemplo, es una gran ayuda para atrapar la humedad cuando congelas el pan (si tienes electricidad y deseas que el pan te dure más, solo coloca una hoja de papel toalla dentro de bolsa para que, cuando lo descongeles, absorba la humedad). Y, si lo has considerado, este es gran momento para comenzar un pequeño huerto en casa y el papel toalla húmedo puede ayudarte a germinar semillas para transferirlas a tiestos y cultivarlas. Además, si la humedad de nuestro clima endureció el azúcar que usas para tu café, solo coloca una hoja húmeda de papel toalla dentro del tarro donde la guardas, déjala de un día para otro y ¡listo! ¿Te mudas? Usa papel toalla para envolver esos artículos delicados que se puedan romper.

Toallas faciales húmedas

Por supuesto que las debes usar para quitar el maquillaje diario de tu cara, pero también son un éxito para refrescar tu piel luego de un día de diligencias en nuestro clima tropical o luego de un viaje largo en auto o en avión. Si tu cartera es un contenedor sin fondo, estas toallitas pueden ayudarte a mantenerla limpia si las usas para limpiar el interior de tu bolso. Y, si has manchado tu ropa con un poco de maquillaje, toma una toallita y procede a limpiarla.

Olvídate del cubo y el mapo

En lugar de mapear, usa un aditamento para barrer y mapear sin agua. Estos instrumentos son perfectos porque te permiten barrer sin levantar el polvo y limpiar el suelo con poco líquido y de una manera muy sencilla. Para estos aditamentos puedes encontrar unas toallas de fibra tridimensional que tienen un gran poder de limpieza y absorción, ya sea en seco (para barrer) o húmedas. Existen desde modelos básicos hasta uno más avanzado que te permite rociar el suelo. ¡Tú casa quedará súper fresca y podrás usarlo entre limpiezas para mantenerla limpia con un mínimo de esfuerzo! Si usas las toallas secas puedes preparar una solución con un limpiador multiusos y un poco de agua. También puedes echar mano de las esponjas limpiadoras hechas de espuma de melanina, las cuales son muy resistentes y quitan el sucio y las manchas de diferentes superficies.

Refresca el aire y tu ropa

La humedad puede causar un olor desagradable que se puede sentir no solo en el ambiente, sino también en tu ropa. Los rociadores de aire ayudarán a que el ambiente se refresque y evitan a que predomine el olor a humedad o por desechos acumulados. Los rociadores de tela pueden refrescar tu ropa entre lavadas para que puedas usarla sin que despidan mal olor. ¡Súper convenientes!

Champú seco