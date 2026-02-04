¿Dónde están las llaves? Trucos para recordar dónde pones las cosas

Con la bufanda colgando del bolsillo del abrigo y los guantes olvidados en la cafetería, en invierno hay más cosas que perder. Eso sin contar las llaves extraviadas en casa o esos momentos de exasperación buscando el móvil cuando dices: “¡Ya lo tenía!”.

No se martirice. Incluso Mark McDaniel, que lleva casi 50 años estudiando la memoria y el aprendizaje humanos, se dejó hace poco un sombrero debajo de la silla en un restaurante. No suele llevar sombrero, así que lo olvidó.

“Debería saber cómo recordar para recordar, pero en ese momento no cree que vaya a olvidar”, afirma McDaniel, profesor emérito de ciencias psicológicas y del cerebro de la Universidad de Washington en San Luis.

Por suerte, existen estrategias. Si te acuerdas de ponerlas en práctica, aquí tienes cómo dejar de perder cosas.

Una avería en el cerebro

Daniel L. Schacter, profesor de psicología de la Universidad de Harvard y autor de “Los siete pecados de la memoria”, afirma que todo el mundo es propenso a perder cosas, en distintos grados. Depende de las circunstancias de la vida que alejan la mente del presente.

En lugar de tener mala memoria, podría tratarse de “un fallo en la interfaz de la memoria y la atención”, dijo Schacter. “Eso es lo responsable, según la investigación, según la experiencia personal, de muchos de los fallos de memoria que darían lugar a perder cosas”.

La memoria se desarrolla en tres fases en el cerebro: codificación, almacenamiento y recuperación. Schacter comparó la pérdida de las llaves con los conductores que llegan sanos y salvos a su destino sin recordar cómo han llegado.

En ambos casos, el recuerdo de la acción no se codifica porque las personas estaban pensando en otra cosa, lo que dificulta su recuperación posterior.

“Tienes que hacer un poco de trabajo cognitivo”, dijo Schacter. “En el momento de la codificación, tienes que centrar tu atención”.

Para cosas que usas habitualmente, ayuda a no tener que recordar dónde están algunas cosas.

Schacter sugiere identificar los objetos problemáticos, como el teléfono, la cartera o las llaves, y crear una estructura que se vuelva automática con la práctica. Siempre deja las gafas de leer en un lugar concreto de la cocina. Cuando va a jugar al golf, su teléfono siempre va en el mismo bolsillo de la bolsa.

“Quizá no siempre, pero sí un porcentaje muy alto de las veces”, dijo.

Si se observa un aumento notable en la pérdida de cosas en comparación con el pasado reciente, acompañado de otros problemas de memoria que interfieren con su funcionamiento normal, podría ser el momento de ver a un médico, dijo Schacter.

Para cosas que no usas habitualmente

Según McDaniel, el cerebro recuerda mejor las cosas cuando recibe varios fragmentos de información que luego pueden conectarse. Entre los investigadores de la memoria, se conoce como elaboración.

Una forma de dejar de perder objetos que no utilizas habitualmente -pero que pierdes a menudo, como un sombrero- es decir en voz alta dónde los has puesto cuando los dejas en el suelo. Verbalizar hace dos cosas que ayudan a la recuperación.

“Decirlo en voz alta crea una mejor codificación porque te hace prestar atención, y la verbalización crea una memoria más rica”, dijo McDaniel.

Cuanto más detallada sea la elaboración, más conexiones habrá en el cerebro para ayudarte a recordar.

Una versión extrema de la elaboración es el “palacio de la memoria” que utilizan los competidores de memoria durante los campeonatos. Para recordar una serie de números y otros retos, visualizan un entorno familiar y estructurado, como una casa o una ruta, imaginando los números en lugares concretos.

Para algo como tu sombrero, imagínatelo en el lugar y relaciónalo con una razón y una consecuencia: “He puesto el sombrero debajo de la silla porque no quería ensuciarlo en la mesa, pero la última vez me lo dejé”.

Puede que no te acuerdes de cogerlo cuando te vayas, pero probablemente recordarás dónde lo dejaste.