Dr. Juan Rivera explica qué tipo de cáncer pudo haber tenido Don Omar

“Hoy me levanté sin cáncer y agradecido. Gracias por sus buenos deseos, oraciones y miles de mensajes. Mi operación fue todo un éxito y ahora queda recuperarme ”, fue el último mensaje de la voz de éxitos como “Salió el sol” y “Danzakuduro”.

A raíz de esto, han sido muchas las personas que le han escrito al cardiólogo Dr. Juan Rivera, quien es reconocido en la comunidad y televisión hispana de Estados Unidos, para preguntarle qué tipo de cáncer padece el artista. Aunque lo desconoce, pues no es su médico, este aliado de la plataforma Estar Bien , usó sus redes sociales para orientar acerca del tema.

“Al someterse a una cirugía curativa, dice varias cosas. Número uno, no es un cáncer avanzado. Número dos, no puede ser un cáncer en la sangre, como un linfoma o una leucemia, porque eso no se arregla con cirugía. ¿Qué puede ser entonces en un hombre de 46 años? Puede ser de tiroides, puede ser colon, puede ser próstata o puede ser un cáncer en la piel. Lo importante es que lo ha dicho el propio Don Omar, que se sometió a una cirugía exitosa y curativa. Esos son muy buenas noticias”, señaló el también fundador de la plataforma Santo Remedio.