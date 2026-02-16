¿Es normal que jóvenes y niños se levanten frecuentemente durante la noche a orinar?
Si la nicturia no se trata a tiempo, el verdadero daño no es solo en la vejiga, sino en todo el organismo
16 de febrero de 2026 - 11:10 PM
De acuerdo con el especialista en Urología, Pablo Mateo, levantarse a orinar de noche (nicturia) tiene valores normales según la edad. En los niños (hasta los cinco años) puede ser normal levantarse una vez ocasionalmente durante la noche, ya que la vejiga está en maduración.
De 6 a 12 años lo normal es que los niños no se levanten a orinar en la noche. Durante el período de la adolescencia y adultez (13-18) hacerlo una vez ocasionalmente se considera aceptable, lo mismo para el rango de las edades de 18-40, pero ¿qué pasa si te levantas más de una vez?
El urólogo aclara que levantarse a orinar dos o más veces cada noche, de forma repetida, no es normal a ninguna edad, sino que tu cuerpo te está avisando que algo no anda bien.
“¿Por qué esto es una señal de alarma? Porque puede indicar diabetes, problemas prostáticos (en hombres), vejiga hiperactiva, infección urinaria, insuficiencia cardíaca o renal, trastornos hormonales, apnea del sueño, uso de diuréticos o exceso de líquidos nocturnos", afirma Mateo.
Al día, los niños (5-12 años) pueden orinar de 5 a 7 veces, los adolescentes (13-18 años) de 5 a 8 veces, los jóvenes adultos (18-40 años) por igual. Hacerlo más de 10 veces al día es una señal de alarma y debe despertar preocupación y evaluarse si se acompaña de ardor, dolor, incontinencia, nicturia y sed excesiva.
“Beber mucha agua, actividad física, ansiedad y un clima caliente pueden aumentar la frecuencia sin enfermedad”, asevera el profesional.
Asimismo, el experto sostiene que la nicturia (levantarse a orinar en la noche) es un síntoma frecuente en adultos mayores, pero cuando aparece en niños y jóvenes esta puede ser por varias causas:
"Un niño o joven sano no debería levantarse varias veces a orinar en la noche. La nicturia no tratada no es un simple hábito: es una señal de enfermedad y un factor de deterioro progresivo de la salud", recalca el especialista.
Agrega que cuando la nicturia no se trata a tiempo, el verdadero daño no es solo en la vejiga, sino en todo el organismo y que en niños y jóvenes puede afectar el desarrollo físico, cognitivo y el estado emocional.
En este apartado, el urólogo sostiene que hasta los 5 años es relativamente normal que un niño se despierte a orinar ocasionalmente en la noche, porque la vejiga y el control neurológico aún están madurando.
“Desde los 6 años en adelante ya no se considera normal que un niño se despierte de forma habitual para orinar en la noche. Si ocurre con frecuencia, debe evaluarse”, recomienda el especialista.
Según el urólogo Pablo Mateo estos hábitos sencillos y efectivos pueden ayudar mucho a prevenir o disminuir la micción nocturna frecuente (nicturia), especialmente en niños, jóvenes y adultos:
El urólogo Pablo Mateo subraya algunos hábitos cotidianos muy comunes que muchas personas no saben que empeoran la nicturia, entre ellos tomar mucha agua “por salud” antes de dormir.
El café, té, refrescos, mate, bebidas energéticas en la tarde/noche, alcohol, chocolate nocturno, cenas muy saladas o muy picantes, el uso de celular o pantallas hasta tarde seguido de dormir pocas horas, también figuran en la lista de malos hábitos.
