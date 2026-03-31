Ideas de actividades “wellness” que puedes hacer durante la Semana Santa
Aprovecha el tiempo de ocio para reconectar contigo mismo y realizar actividades en favor de tu bienestar emocional y descanso mental
31 de marzo de 2026 - 11:10 PM
31 de marzo de 2026 - 11:10 PM
La vorágine de compromisos, labores y deberes del diario vivir a veces impide que logremos bajar la velocidad para preocuparnos por el bienestar propio.
Si bien muchos eligen tomar libre los días de la Semana Santa para vacacionar y descubrir lugares, dentro y fuera de Puerto Rico, hay quienes prefieren tomar ese tiempo de ocio para reconectar consigo mismo, alimentar su fe y realizar actividades en favor de su bienestar emocional y descanso mental.
Si tienes una tina o bañera, llénala con agua tibia y sumérgete. Utiliza alguna vela aromática o un difusor de aceites esenciales, que ayudan a nivelar tus emociones, enfocarte mejor y dormir profundo:
1. Aceite de lavanda: Sedante y calmante natural que ayuda a aliviar el insomnio y el estrés.
2. Aceite de limón: Emocionalmente ayuda a liberar energía bloqueada, estimula la creatividad y la concentración. Te ayuda a despejar la mente y te ofrece una sensación de bienestar.
3. Aceite de menta: A nivel emocional te ayuda a despertar la mente y provee energía.
4. Aceite de Ylang Ylang: Sedante natural que equilibra las emociones extremas como el pánico, la ira y la frustración. Ayuda a regular la respiración y las palpitaciones aceleradas. Se utiliza para bajar los niveles de estrés, ansiedad, depresión leve, tensión nerviosa e insomnio.
Cabe destacar que los aceites esenciales o aromáticos son potentes y debemos tener precaución al usarlos. Existen diversos modos de empleo para los aceites esenciales: realizar varias respiraciones profundas directamente del frasco evitando el contacto directo con la piel; aplicar en un difusor; verter en un algodón o tela y permitir que el olor se disperse; diluir en un aceite base y aplicar en la sien, centro de la frente o en las muñecas.
La meditación es una práctica que nos permite dominar la mente y, así, alcanzar un estado de conciencia plena. Además de que nos ayuda a reducir el estrés y aumentar nuestra concentración, según expertos.
Si bien estos días pueden ser de descanso, mantenerte en movimiento también te ayudará a sentirte mejor. Es idóneo para practicar tu actividad física favorita, realizar un hobby, pintar mandalas, dibujar, realizar caminatas cortas o actividades al aire libre. Encuentra rutinas de ejercicio para mantenerte en forma, practica el yoga, haz pilates o un baño de sonido.
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