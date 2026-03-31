Ideas de actividades “wellness” que puedes hacer durante la Semana Santa

La vorágine de compromisos, labores y deberes del diario vivir a veces impide que logremos bajar la velocidad para preocuparnos por el bienestar propio.

Si bien muchos eligen tomar libre los días de la Semana Santa para vacacionar y descubrir lugares, dentro y fuera de Puerto Rico, hay quienes prefieren tomar ese tiempo de ocio para reconectar consigo mismo, alimentar su fe y realizar actividades en favor de su bienestar emocional y descanso mental.

Cuidar tu bienestar emocional

Dedica tiempo a actividades relajantes como meditar o leer.

Desconéctate de las pantallas móviles, las redes sociales, los videojuegos y disfruta de momentos de calidad con tus seres queridos.

Duerme lo suficiente, unas ocho horas, para recuperar energía y mantener un buen estado de ánimo.

Escribir para reflexionar

Si experimentas situaciones, momentos de emociones extremas y procesos complejos que, en muchas ocasiones no se pueden apalabrar en voz alta ni compartirlos, ¡es momento de escribir!

Busca una libreta, toma un lápiz o bolígrafo, y dale rienda suelta a la escritura. Puedes escribir en primera persona, como si estuvieras contando tu historia. Sin ponerte presión en cómo redactas, los errores o la sintaxis, puedes pasar de la narración a la reflexión y hasta incluir dibujos.

Expertos de la salud mental indican que esta práctica puede resultar en un ejercicio terapéutico de relajación, sanación o liberación.

Preparar un spa en casa

La relajación no se trata solo de tranquilidad o de disfrutar de una afición, sino de un proceso que reduce los efectos del estrés en tu cuerpo y tu mente.

Sacar el tiempo para mimarte es vital en el cuidado de nuestro mejor atuendo, nuestra piel. El baño se convierte en el escenario idóneo del hogar para ese momento de pausa a la rutina y al ajoro diario.

Si tienes una tina o bañera, llénala con agua tibia y sumérgete. Utiliza alguna vela aromática o un difusor de aceites esenciales, que ayudan a nivelar tus emociones, enfocarte mejor y dormir profundo:

1. Aceite de lavanda: Sedante y calmante natural que ayuda a aliviar el insomnio y el estrés.

2. Aceite de limón: Emocionalmente ayuda a liberar energía bloqueada, estimula la creatividad y la concentración. Te ayuda a despejar la mente y te ofrece una sensación de bienestar.

PUBLICIDAD

3. Aceite de menta: A nivel emocional te ayuda a despertar la mente y provee energía.

4. Aceite de Ylang Ylang: Sedante natural que equilibra las emociones extremas como el pánico, la ira y la frustración. Ayuda a regular la respiración y las palpitaciones aceleradas. Se utiliza para bajar los niveles de estrés, ansiedad, depresión leve, tensión nerviosa e insomnio.

Cabe destacar que los aceites esenciales o aromáticos son potentes y debemos tener precaución al usarlos. Existen diversos modos de empleo para los aceites esenciales: realizar varias respiraciones profundas directamente del frasco evitando el contacto directo con la piel; aplicar en un difusor; verter en un algodón o tela y permitir que el olor se disperse; diluir en un aceite base y aplicar en la sien, centro de la frente o en las muñecas.

Podrías optar por poner música suave o instrumental, y hasta con sonidos de la naturaleza.

Aprovecha para brindarle cuidado a tu rostro y tu piel. Puedes crear exfoliantes y mascarillas caseras con solo algunos componentes naturales. El primer paso es limpiar la piel de tu rostro de manera adecuada. Esto promueve la oxigenación, elimina las células muertas y las toxinas, por lo que tu piel lucirá más saludable.

El primer paso es limpiar la piel de tu rostro de manera adecuada. Esto promueve la oxigenación, elimina las células muertas y las toxinas, por lo que tu piel lucirá más saludable. Coloca en tu mano una pequeña porción de producto limpiador que no tenga mucho olor ni color, y mezcla con 1/4 cucharadita de bicarbonato de sodio (Baking Soda). Al mezclar, se hace una buena espuma que puedes aplicar en el rostro en movimiento circular (a favor de las manecillas del reloj). Enjuaga con agua a temperatura ambiente preferiblemente. Si tienes acné y líneas de expresión, usa agua fría.

Luego de una limpieza adecuada con exfoliación, tu rostro estará listo para aplicar una mascarilla natural o una de tu preferencia. El ácido del azúcar negra ayudará a eliminar la piel con células muertas. Para realizarla, utiliza 1 cucharada de agua destilada, preferiblemente; 1/4 cucharadita de azúcar negra; y 1/4 cucharadita de zumo de limón. Diluye el azúcar negra en el agua destilada y luego echas el limón. La mueves, aplícala en la piel y retírala a los 20 minutos con agua clara.

Practicar ejercicios de meditación y respiración

La meditación es una práctica que nos permite dominar la mente y, así, alcanzar un estado de conciencia plena. Además de que nos ayuda a reducir el estrés y aumentar nuestra concentración, según expertos.

Busca un “yoga mat” para sentarte o hazlo en una superficie en la que puedas relajarte, ya sea en una parte del hogar que te resulte preferida, un balcón, una terraza o en un patio, en contacto con el verdor y la naturaleza.

Existen innumerables aplicaciones digitales que te pueden llevar por una meditación guiada, en la que conectas con la voz de quien dirige la meditación. Para quienes comienzan a meditar, la visualización es recomendada. Se trata de llevar la mente a imágenes específicas, como por ejemplo: paisajes donde nos sentimos seguros o relajados. En las visualizaciones, quien medita se imagina estando en un lugar tranquilo que le dé paz o felicidad.

en la que conectas con la voz de quien dirige la meditación. Para quienes comienzan a meditar, la visualización es recomendada. Se trata de llevar la mente a imágenes específicas, como por ejemplo: paisajes donde nos sentimos seguros o relajados. En las visualizaciones, quien medita se imagina estando en un lugar tranquilo que le dé paz o felicidad. Algunas aplicaciones de meditación muy populares son: Bambú, Insight Timer, Headspace, Aura, Calm, Petit BamBou, Intimind y Medito, entre otras.

Aprovecha para practicar la respiración consciente, al utilizar técnicas específicas, como por ejemplo, lo que se conoce como “respiración cuadrada”: inspirar en dos tiempos, retener dos, exhalar en dos tiempos y retener dos tiempos más. Así, la mente se enfoca en una tarea que la conecta con el aquí y ahora.

Mantente activo