La Casa Protegida Julia de Burgos celebrará su Feria de Salud Comunitaria en Ponce
El evento es uno libre de costo para que la ciudadanía pueda acceder a recursos de salud, prevención y educación
18 de septiembre de 2025 - 5:10 PM
La Casa Protegida Julia de Burgos anunció la celebración de su Feria de Salud Comunitaria, en alianza con el Municipio de Ponce, con la que busca crear un espacio accesible y gratuito para que la ciudadanía pueda acceder a recursos de salud, prevención y educación.
Esta se llevará a cabo el próximo viernes, 19 de septiembre de 2025, en la Plaza de Ponce, en horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Durante la jornada se ofrecerán charlas educativas, dinámicas físicas, presentaciones artísticas y recorridos por mesas informativas con servicios de apoyo y orientación.
La feria contará con la participación de Conexión Laboral, Acción Social, MedCentro, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, Prevén, Instituto Premier, B. Health, Proyecto SOCI, Repostería Inclusiva, COPA, Urban Strategic, Happy Kitchen y 2 GEN, entre otros recursos comprometidos con el bienestar integral de la población.
“La salud física, mental y social son pilares de una vida libre de violencia. Cuando llevamos recursos de prevención, orientación y cuidado, estamos sembrando esperanza en las comunidades”, expresó Lenna Ramírez Cintrón, directora ejecutiva de la Casa Protegida Julia de Burgos, a través de declaraciones escritas.
Según se informó, entre julio de 2024 y junio de 2025, la Casa Protegida Julia de Burgos atendió a 409 participantes en sus programas, de los cuales 190 fueron personas que accedieron por primera vez a los servicios de la organización. Estas cifras reflejan la necesidad constante de acompañamiento que tienen las mujeres y la niñez que enfrentan situaciones de violencia de género en Puerto Rico.
La programación de la feria incluirá una apertura con sesión de Zumba, charlas de nutrición y autocuidado, actividades recreativas y rifas como incentivo a la permanencia de los participantes. El evento será gratuito y abierto al público.
“Con esta feria reafirmamos nuestro compromiso de prevenir, orientar y apoyar. La salud y la seguridad son derechos fundamentales, y al unir esfuerzos con organizaciones comunitarias y el Municipio de Ponce, seguimos construyendo caminos hacia una vida libre de violencia”, añadió Ramírez Cintrón.
