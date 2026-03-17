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La grasa abdominal, mejor indicador de problemas cardíacos que el índice de masa corporal

Estos son los hallazgos de una investigación realizada la Asociación estadounidense del Corazón

17 de marzo de 2026 - 4:58 PM

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En la imagen de archivo, una persona con obesidad en Ciudad de México. (Sashenka Gutierrez)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El exceso de grasa abdominal puede ser un indicador más fiable del riesgo de insuficiencia cardíaca y de inflamación que el índice de masa corporal (IMC).

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La inflamación sistémica desempeña un papel clave en la relación entre el exceso de peso acumulado alrededor de la cintura y la insuficiencia cardíaca, según una investigación presentada en las sesiones científicas sobre estilo de vida de la Asociación estadounidense del Corazón 2026.

Así, este factor podría ayudar a explicar por qué la grasa abdominal es especialmente perjudicial para la salud cardíaca, lo que sugiere que la ubicación de la grasa en el cuerpo podría ser más importante que el peso.

El análisis incluyó datos de salud de 1,998 adultos afroamericanos de zonas urbanas y rurales de Estados Unidos, que no padecían insuficiencia cardíaca en el momento de su inscripción en el estudio y a los que se hizo seguimiento durante una media de casi siete años.

Los resultados apuntaron que valores elevados de exceso de peso en la cintura se asociaron con un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca, mientras que un IMC elevado no lo hizo.

Durante el seguimiento, los participantes con niveles más altos de inflamación, según las analíticas de sangre, tuvieron más probabilidades de sufrir insuficiencia cardíaca.

La inflamación representó entre una cuarta parte y un tercio de la relación entre las medidas de grasa acumulada alrededor de la cintura y el riesgo de insuficiencia cardíaca.

Además, unos niveles más elevados de inflamación en el organismo están relacionados con un mayor riesgo de enfermedad cardíaca, incluso en adultos con niveles normales de colesterol.

El papel mediador de la inflamación en la relación entre la obesidad central y la insuficiencia cardíaca propone que reducir los niveles de inflamación podría ser una posible estrategia terapéutica para disminuir el riesgo de insuficiencia cardíaca en estas personas.

El estudio debería ayudar a comprender por qué algunas personas desarrollan insuficiencia cardíaca a pesar de tener un peso corporal que parece saludable, señaló el autor principal del mismo Szu-Han Chen, de la Universidad Nacional Yang Ming Chiao Tung de Taiwán.

Mediante el control del perímetro de la cintura y de la inflamación, los médicos podrían identificar antes a las personas con mayor riesgo y centrarse en estrategias de prevención que reduzcan la probabilidad de sufrir insuficiencia cardíaca antes de que aparezcan los síntomas.

Los investigadores indicaron que no tuvieron acceso a los subtipos de insuficiencia cardíaca de los participantes; por lo tanto, los resultados se refieren a todos los tipos de insuficiencia cardíaca en conjunto.

Por ello, investigaciones futuras deberían examinar cómo se relacionan la grasa visceral y la inflamación con los diferentes tipos de insuficiencia cardíaca y si la reducción de la inflamación puede ayudar a prevenir o reducir el riesgo de insuficiencia cardíaca.

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