Intenta estos ejercicios efectivos que ayudan a reducir la grasa abdominal

Otro aspecto importante, según nos recalcó el experto, es consultar con un nutricionista para conocer qué tipo de alimentación o dieta llevar, según el plan de entrenamiento que se desee llevar a cabo. “Siempre hay que trabajar de la mano de un nutricionista para lograr el objetivo. Importante, cuando hablamos de adelgazar, hablamos de ingesta, debemos llevar un balance en la nutrición, al igual que en los entrenamientos. No podemos entrenar solamente sin la nutrición, porque si no, no vamos a lograr nuestros objetivos y metas”.