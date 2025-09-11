Mamografías libre de costo para mujeres mayores de 40

La Roche-Posay, en colaboración con Walgreens y La Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer (LPCC) del Hospital Oncológico de Centro Médico anuncia su alianza para llevar el proyecto Oncológico Sobre Ruedas a distintas comunidades en Puerto Rico.

Esta iniciativa tiene como objetivo promover la educación, prevención y detección temprana del cáncer de seno a través de mamografías gratis y accesibles en varios Walgreens alrededor de la isla.

Los asistentes podrán visitar las tiendas Walgreens en el horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., en las siguientes fechas y localidades para ser atendidas:

sábado, 13 de septiembre: Walgreens Mayagüez (992 Ave. Hostos, Mayagüez)

sábado, 18 de octubre: Walgreens Rexville (4699 RR 5 Bayamón)

sábado, 25 de octubre: Walgreens Amelia (25 Ave. Ponce de León, Guaynabo)

Por primera vez, según se informó, la clínica móvil del Hospital Oncológico se une a una marca comercial para ofrecer los servicios en estas comunidades, facilitando el acceso a pruebas de cernimiento a mujeres de 40 años o más.

La iniciativa entre la LPCC y la marca de productos del cuidado de la piel busca difundir el mensaje de la detección temprana del cáncer de seno junto a profesionales de la salud que realizarán mamografías para impactar a la mayor cantidad de mujeres de 40 años o más.

“Sabemos que el cáncer no espera, y por eso nosotros tampoco. Reconocemos el profundo impacto que tiene esta enfermedad en miles de puertorriqueños cada año. La Roche-Posay está comprometido con los pacientes oncológicos brindando soluciones dermatológicas que son adecuados para las personas que están en tratamiento. Por eso, continuamos con nuestra misión de traer iniciativas de prevención y detección contra el cáncer a las comunidades que lo necesitan junto a entidades como La Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer”, puntualizó Pamela Méndez, Brand Manager de la marca La Roche-Posay, a través de expresiones escritas.

Como parte del proceso, se indicó que a los participantes se les realizará un cuestionario y recibirán una orientación sobre la prueba de cernimiento.

Además, se darán referidos para imágenes médicas en el Centro de Imágenes de Centro Médico para aquellos que lo requieran o en caso de que la unidad móvil no cuente con el equipo adecuado para realizar el estudio.

Para ser elegible para el servicio de mamografías, las participantes deben cumplir con la categoría de edad establecida, y se recomienda evitar el uso de desodorante el día de la examinación. No es necesario tener un referido médico ni plan médico para ser atendidas. En el caso de que tengan resultados de una mamografía previa, es importante que tenga vigencia de un año y un día para poder considerarlos.

La Roche-Posay es un aliado para la lucha en contra del cáncer. (Suministrada)

Con esta iniciativa, La Roche-Posay, Walgreens y la LPCC reafirman su compromiso con la salud de las mujeres puertorriqueñas, apostando por la prevención como la mejor herramienta en la lucha contra el cáncer de seno.

La Roche-Posay con pacientes oncológicos

La Roche-Posay es un aliado de los pacientes que enfrentan el cáncer. Como parte de su misión, lanzó la campaña “El Poder del Tacto” con el objetivo de concientizar sobre los efectos de los tratamientos en la piel y cómo el apoyo de un ser querido tiene un efecto positivo en el paciente.

Como parte de sus iniciativas oncológicas, la marca se unió por primera vez a Walgreens el año pasado para ofrecer evaluaciones gratuitas de lunares, en un esfuerzo por promover la prevención del cáncer de piel, en alianza con la Fundación Piel