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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.
Menos hospitalización y más tratamiento médico en casa: paciente narra su experiencia
Se está transformando la experiencia de muchos pacientes en Puerto Rico ante la posibilidad de recibir terapias intravenosas y medicamentos especializados en el hogar, cuando la condición clínica y la orden médica así lo permiten
28 de octubre de 2026 - 11:10 PM