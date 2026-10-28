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prima:Menos hospitalización y más tratamiento médico en casa: paciente narra su experiencia

Se está transformando la experiencia de muchos pacientes en Puerto Rico ante la posibilidad de recibir terapias intravenosas y medicamentos especializados en el hogar, cuando la condición clínica y la orden médica así lo permiten

28 de octubre de 2026 - 11:10 PM

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La administración en tu hogar del medicamento intravenoso que tu médico te haya recetado es un servicio valioso que debes considerar.
La administración en tu hogar del medicamento intravenoso que tu médico te haya recetado es un servicio valioso que debes considerar. (Shutterstock)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Ante una infección urinaria severa que presentó Caterine Robinson Sierra, requería de atención inmediata hospitalaria para someterla a tratamiento intravenoso. Al padecer de otras condiciones médicas, su sistema inmunológico está comprometido, por lo que le daba temor tener exponerse a contraer alguna bacteria o contagio en una institución hospitalaria.

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Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
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