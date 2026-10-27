La verdad sobre el acné de adultos: así la puedes tratar

NUEVA YORK — Cuando era adolescente, el acné de Gillian Maegan Montalbo no era demasiado grave: solo tenía unas cuantas espinillas en la frente y la nariz.

Sin embargo, ya de adulta y en el mundo laboral, los brotes reaparecieron y se agravaron. El acné en las mejillas y la barbilla hacía que le costara mirar a los ojos a sus jefes.

“Me afectó mucho a la autoestima y a la confianza en mí misma”, afirmó Montalbo, especialista en marketing y creadora de contenidos que vive en Filipinas.

Los granos y el acné son un síntoma molesto de la adolescencia, pero los adultos también pueden sufrir brotes. El acné también puede aparecer en otras partes del cuerpo, como el pecho y los hombros. Y luego está el “bacne”, el término que se utiliza en Internet para referirse a los brotes en la espalda.

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Los mejores tratamientos varían de una persona a otra, dependiendo de la causa del acné y de su aspecto. Además, los brotes pueden dejar manchas oscuras y cicatrices que tardan aún más en curarse.

Los granos aparecen y desaparecen, pero si los brotes persisten y provocan decoloración o cambios en la textura de la piel, es recomendable acudir al dermatólogo.

“Sabemos cómo tratar el acné. Conocemos su causa. Así que no sufras en soledad”, afirmó la Dra. Crystal Aguh, dermatóloga y directora del Programa de Piel Étnica de la Facultad de Medicina de Johns Hopkins.

Las causas del acné pueden variar

El acné puede ser una pesadilla para adultos. (Shutterstock)

El acné juvenil suele aparecer en la frente, la nariz y las mejillas. Las personas de más edad, y las mujeres en particular, pueden sufrir acné hormonal, que se manifiesta a lo largo de la línea de la mandíbula y en el mentón, según explicó Aguh. El consumo de esteroides también puede provocar acné en algunas personas.

Los granos aparecen cuando los poros diminutos de la piel se obstruyen con sebo, bacterias y células muertas. Pueden desaparecer en el transcurso de semanas o meses, pero si las zonas afectadas persisten y se extienden, podría ser un síntoma de acné, que los dermatólogos consideran una afección médica.

“En esencia, no te estás tomando un respiro de un brote”, afirmó Aguh.

El acné está provocado por muchos factores, entre ellos la genética, las hormonas, el entorno e incluso la alimentación —como el consumo excesivo de productos lácteos—. Las causas del acné facial y corporal son similares, aunque las bacterias de la piel a veces desempeñan un papel más importante en el acné corporal.

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Los brotes pueden presentarse en forma de protuberancias blancas más leves e indoloras o de puntos oscuros conocidos como espinillas blancas y puntos negros, o bien como protuberancias rojas más dolorosas y quistes más profundos, un síntoma característico del acné quístico.

Existen tratamientos para el acné

No te toques ni te revientes los granos, por muy fuerte que sea el impulso o por muy satisfactorio que pueda resultar.

“Todo el mundo quiere tocarse y exprimirse los granos. Eso casi siempre empeora las cosas”, afirmó la Dra. Lauren Fine, fundadora de Fine Dermatology en Chicago.

Hurgarse los granos puede hacer que la inflamación se extienda a capas más profundas de la piel y provocar que el acné se propague. Además, aumenta el riesgo de que queden marcas y cicatrices. En el caso de las personas de piel más oscura, esas marcas tardan más en desaparecer porque su piel produce más pigmento cuando está sometida a estrés, explicó Aguh.

Los tratamientos para el acné van desde cremas y lociones de venta libre hasta medicamentos con receta médica. Los dermatólogos afirman que es algo más fácil tratar el acné en la cara que en el resto del cuerpo, ya que la cara tiene más glándulas sudoríparas y no se reseca tan fácilmente. Además, resulta más complicado aplicar algunos tratamientos, como las cremas, en zonas de difícil acceso, como la espalda, por lo que los médicos suelen recetar medicamentos por vía oral.

En los casos más leves de acné facial, los dermatólogos pueden recomendar jabones faciales o cremas que contengan peróxido de benzoilo, ácido salicílico o retinoides como el adapaleno.

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Si los brotes son más frecuentes, es posible que se receten tratamientos más potentes, como antibióticos o medicamentos que contengan tretinoína. La isotretinoína puede ser una opción si esos medicamentos no surten efecto, o en casos de acné quístico grave.

Los tratamientos para el acné hormonal en adultos, especialmente en mujeres, pueden diferir de los que se aplican a los adolescentes. Algunos dermatólogos recomiendan anticonceptivos, que pueden ayudar a estabilizar las hormonas, o tratamientos como la espironolactona.

Las inyecciones de cortisona pueden ayudar a tratar los granos activos en caso de emergencia, pero no son una solución a largo plazo, según Fine.

Los parches para granos que contienen un gel llamado hidrocoloide pueden absorber el líquido de los granos que supuran y evitar que te los toques. Aguh afirmó que solo son adecuados para casos leves de acné; Fine señaló que los parches han provocado decoloración en algunos de sus pacientes y que no los recomienda.

Así puedes tratar las manchas

Los exfoliantes son de utilidad.

Los expertos afirman que los exfoliantes y los limpiadores faciales que contienen ácido glicólico pueden ayudar a atenuar las manchas. Los productos de venta libre que contienen adapaleno y las cremas de retinol también pueden resultar útiles.

En el caso de cicatrices más graves, los dermatólogos pueden recomendar tratamientos más intensivos, como el láser, que actúa a mayor profundidad en la piel.

Elaborar el plan de tratamiento adecuado puede llevar tiempo, y aún más tiempo ver los resultados. Al comenzar un nuevo tratamiento, algunas personas también pueden sufrir una “purga cutánea”: brotes que se producen cuando un producto hace que los poros obstruidos salgan rápidamente a la superficie de la piel.

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El acné de Montalbo desapareció al cabo de un año tras acudir al dermatólogo, pero seguía teniendo que lidiar con las cicatrices del acné. A partir de entonces, tuvo que recuperar la confianza en sí misma.

Dijo que contar con un buen sistema de apoyo era esencial para superar algunos de los momentos más difíciles. Su padre, que también había sufrido acné, fue quien la animó a acudir al médico y a buscar los productos adecuados. Además, tenía una amiga íntima que viajó con ella al extranjero de vacaciones en el momento más grave de los brotes y que, de paso, comentó que ni siquiera se había fijado en el acné de Montalbo.

“Cuando estás con las personas adecuadas, a ellas no les importa tu aspecto”, dijo Montalbo. “Porque para ellas, lo importante es cómo las tratas”.

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