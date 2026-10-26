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Madonna revela cómo se mantiene en forma a los 68 años

A lo largo de los años, la ‘reina del pop’ ha ido cambiando su rutina debido a las exigencias de su cuerpo

26 de octubre de 2026 - 11:10 PM

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En diferentes entrevistas, la ‘reina del pop’ ha explicado que sigue una alimentación macrobiótica. (Suministrada)
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Madonna no solo lleva más de cuatro décadas siendo una de las figuras más influyentes de la música, sino que, a sus 68 años, la artista continúa realizando giras musicales y ofreciendo grandes shows, como lo hacía desde sus inicios. Todo esto se debe a la exigente preparación física y a la dieta que siempre ha llevado.

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En diferentes entrevistas, la ‘reina del pop’ ha explicado que sigue una alimentación macrobiótica, basada en productos integrales, ecológicos y de temporada.

En un diálogo que tuvo en junio de 2026 con la revista Interview, antes del lanzamiento de su álbum Confessions II, reveló que su rutina ha cambiado significativamente durante el último año, pues ya no tiene “20 años”.

Si bien es cierto que continúa haciendo ejercicio con regularidad, aseguró que, tras años de bailar con tacones altos, correr sobre el pavimento y practicar yoga ashtanga, ha tenido que hacer algunos cambios para poder moverse sin ningún problema.

Debido a los fuertes entrenamientos que hacía cuando era más joven y a las largas giras, una de sus rodillas se vio afectada; contó que “no tiene cartílago”.

“Hasta hace un año, saltaba en trampolines, hacía ejercicios cardiovasculares de baile y sometía mis articulaciones a lo que un médico llamaría sobrecarga. Ya no puedo hacer eso”, manifestó.

Ahora, su rutina de ejercicio es totalmente diferente debido a las distintas necesidades de su cuerpo, pero sigue siendo de gran beneficio.

“Ahora uso bicicletas Peloton, la VersaClimber y hago entrenamiento en circuito de alta intensidad. Ando en bicicleta al aire libre y bailo”, dijo.

La dieta también juega un papel fundamental, pues los alimentos que no pueden faltar en su alimentación son los cereales integrales, las verduras, las legumbres, los frutos secos, las semillas y el pescado.

1983 - La cantante nunca le ha tenido miedo al maquillaje fuerte que acentúa sus ojos azules. (Archivo)1984 - El “bustier” combinado con la falda de encaje fue un “look” que la caracterizó en los comienzos de su carrera. (Archivo)2023 - Madonna introduce una presentación de Sam Smith y Kim Petras en la 65a entrega anual en los Grammy en Los Angeles.
1 / 16 | Madonna: sus 65 años en fotos . 1983 - La cantante nunca le ha tenido miedo al maquillaje fuerte que acentúa sus ojos azules. (Archivo)

Otros de los ingredientes que no pueden faltar son el arroz, la quinoa y verduras como el brócoli, la calabaza y las zanahorias. Además, se mantiene alejada de los productos ultraprocesados.

La dieta macrobiótica que consume Madonna está basada en principios de equilibrio entre el yin y el yang en los alimentos, y fue desarrollada por el filósofo japonés George Ohsawa.

Para el diseñador Alberto Torres, entre los estilos más emblemáticos de Madonna están las piezas en encaje que utilizaba a mediados de los 80.La diseñadora Miriam Budet señala que aunque sus estilos favoritos eran los que la cantante utilizaba fuera del escenario, siempre le impactó ese periodo durante los años 90 en el que utilizaba el corsé de conos creado por Jean Paul GaultierEl diseñador David Antonio es un seguidor de la música y el estilo de Madonna desde sus comienzos y señala que su periodo favorito fue cuando Jean Paul Gaultier la vistió.
1 / 10 | 10 impactantes “looks” de Madonna. Para el diseñador Alberto Torres, entre los estilos más emblemáticos de Madonna están las piezas en encaje que utilizaba a mediados de los 80.

A lo largo de la jornada, la cantante también suele ingerir entre cinco y seis comidas ligeras al día, en vez de concentrar toda la alimentación en pocas comidas abundantes.

Las bebidas que también suele consumir la intérprete de Vogue son el té de jengibre, la yerba mate y el agua de coco, dejando de lado aquellos productos ricos en azúcares.

"Madonna" (1983).- Su álbum de debut y con el que saltaba de golpe al estrellato. Canciones como "Holiday", con la que desde entonces suele cerrar sus giras; "Borderline", a la que ella misma ha versionado y dado cien vueltas en sus conciertos."Like a Virgin" (1984).- Es el segundo álbum de estudio de la cantante, lanzado el 12 de noviembre por Sire Records. Tras el éxito de su álbum debut homónimo, Madonna quería convertirse en la productora discográfica de su próximo álbum. Sin embargo, su sello no estaba listo para darle libertad artística y eligió a Nile Rodgers para producir el álbum debido a su trabajo con David Bowie. Madonna escribió seis canciones en el disco, cinco de las cuales cuentan con Steve Bray como coguionista."Madame X" (2019) Es el decimocuarto álbum de estudio de la cantante, publicado el 14 de junio por la compañía Interscope Records.​ En este disco, que recibió críticas por ser demasiado ambicioso, convulso y enredado, contó con una colaboración con el cantante Maluma, y cantó en inglés, español y portugués.
1 / 14 | Los 14 discos en la carrera de Madonna. "Madonna" (1983).- Su álbum de debut y con el que saltaba de golpe al estrellato. Canciones como "Holiday", con la que desde entonces suele cerrar sus giras; "Borderline", a la que ella misma ha versionado y dado cien vueltas en sus conciertos. - Servicios combinados
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