Nuevos espejuelos aprobados por la FDA pueden frenar la miopía en los niños

WASHINGTON - Para muchos niños, la experiencia de ponerse sus primeras gafas es un hito inevitable, el primero de toda una vida de visitas al oculista.

Pero, ¿y si esas lentillas pudieran ayudar realmente a preservar la visión del niño y reducir las probabilidades de problemas oculares más graves en la edad adulta?

Esa es la promesa de un nuevo tipo de lente aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) en septiembre. Aunque esta tecnología ya estaba disponible en Europa, Asia y otras partes del mundo, ahora llega a Estados Unidos.

Esto es lo que hay que saber sobre el nuevo enfoque.

¿Qué es la miopía y por qué aumenta?

La miopía se produce cuando las personas pueden ver claramente los objetos de cerca, pero tienen dificultades con los objetos lejanos, que a menudo aparecen borrosos o indistintos.

Estudios realizados en todo el mundo han puesto de manifiesto el aumento de las tasas de miopía, que los investigadores han asociado a un mayor tiempo en interiores mirando pantallas, libros y otros objetos que se sostienen cerca de los ojos.

En Estados Unidos, entre el 30% y el 40% de los niños tendrán miopía cuando acaben el bachillerato, según el doctor Michael Repka, profesor y oftalmólogo pediátrico de la Facultad de Medicina Johns Hopkins.

Hasta ahora, los médicos tenían pocas opciones para tratar la enfermedad.

“Era típico y sencillo: ‘Su hijo necesita llevar gafas y vivirá con ello’”, dijo Repka. “Será para toda la vida y es probable que empeore en los próximos años’”.

¿Cómo funcionan las nuevas lentes?

Las gafas especializadas, vendidas bajo la marca Essilor Stellest, están aprobadas por la FDA para frenar la miopía en niños de 6 a 12 años.

La FDA autorizó las lentillas basándose en datos de la empresa que mostraban que los niños experimentaban una reducción del 70% en la progresión de su miopía al cabo de dos años.

Con el tiempo, la miopía hace que el ojo se alargue, empeorando la visión y aumentando el riesgo de desgarros en la retina, el tejido sensible a la luz situado en la parte posterior del ojo que es esencial para la visión.

Las nuevas lentes utilizan 11 anillos concéntricos llenos de diminutos puntos en relieve para reenfocar la luz sobre la retina de una forma que se cree que ralentiza el alargamiento del ojo.

“Que esta hipótesis se demuestre finalmente que es cierta, por supuesto, sólo importa en parte”, dijo Repka, señalando que los lentes parecen funcionar independientemente de cómo funcione la ciencia subyacente.

En el estudio de la empresa, los niños que llevaban la lente mostraron una reducción del 50% en el alargamiento del ojo cuando se midió al cabo de dos años.

Actualmente, investigadores de Estados Unidos y otros países están realizando sus propios estudios independientes para confirmar esos resultados.

Los oftalmólogos afirman que los posibles beneficios no se limitan a preservar la visión, sino que previenen algunas de las consecuencias a largo plazo de la miopía grave, como cataratas, glaucoma y desprendimiento de retina, que pueden conducir a la ceguera.

“Ahora tenemos una forma de ralentizarlo y quizá podamos evitar que los niños tengan ese ojo tan alargado que les pone en riesgo de ceguera”, afirma la Dra. Rupa Wong, oftalmóloga pediátrica de Honolulu.

¿Cuánto cuestan las lentes?

El precio de venta recomendado es de $450, según EssilorLuxottica, la empresa que fabrica las lentes.

Se espera que los principales proveedores de seguros oftalmológicos de Estados Unidos cubran las lentes para niños que cumplan los criterios de prescripción.

¿Cómo se comparan los nuevas lentes con los tratamientos anteriores?

El único otro producto aprobado por la FDA para frenar la miopía son las lentes de contacto fabricadas por una empresa llamada MiSight.

Los lentes desechables diarios, aprobados en 2019, utilizan un enfoque similar destinado a frenar la progresión de la miopía en niños de 8 a 12 años.

Pero Gupta afirma que es probable que muchos padres y médicos prefieran las gafas.

“Muchas personas dudan en poner lentillas a un niño de 8 años, así que las gafas son una buena alternativa”, afirma.

Algunos médicos recetan colirios medicinales para frenar la miopía, pero no están aprobados por la FDA.

¿Qué niños son buenos candidatos?

Según la decisión de aprobación de la FDA, los lentes pueden prescribirse a cualquier niño con miopía que esté dentro del rango de edad recomendado.

Según la FDA, no se produjeron efectos secundarios graves, aunque algunos niños informaron de alteraciones visuales, como halos alrededor de los objetos mientras llevaban las lentes.

Los estudios que la FDA revisó para su aprobación se realizaron en Asia. Repka dijo que los oftalmólogos y optometristas estadounidenses pueden querer ver alguna investigación adicional.

“Creo que antes de que se generalice su uso, necesitaremos algunos datos en Estados Unidos” que demuestren que las lentes funcionan, afirma Repka, que está realizando un estudio en Estados Unidos sobre las nuevas lentes con el apoyo de los Institutos Nacionales de Salud.

