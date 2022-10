Ellos no solo te pueden ofrecer una perspectiva de la vida diferente, sino que, como parte de sus funciones como profesionales, están capacitados para proveer herramientas adecuadas para fortalecer la salud mental.

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra el 10 de octubre, contactamos a varios de ellos, a quienes le solicitamos que ofrecieran uno de sus mejores consejos para que cuides de ti.

Elígete todos los días

“Si te quita tu paz, es demasiado caro. Lo que tú eres es suficiente, lo que hay en tu interior es el reflejo del trabajo que haces a diario contigo, es el amor que te tienes y el que das al mundo. No permitas que alguien llegue a quitarte tu sonrisa y hacerte sentir inferior, porque tu fuerza está en tu interior. Eres suficiente, recuérdatelo siempre que puedas, aunque alguien te pueda hacer sentir que no; no necesitas que nadie más te complete. La ayuda psicológica potencia el bienestar en tu vida y te permite sanar todo aquello que necesita ser sanado. No eres menos por recibirla, todo lo contrario, te hace muy valiente. Recuerda que amarse a uno mismo es un largo camino, es un proceso y una decisión de todos los días, donde en ocasiones parecerá una montaña rusa. Sin embargo, la recompensa de escogerse y validarse, siempre valdrá la pena”.

Lcda. Joharys Aybar (Suministrada)

Lcda. Joharys Aybar, psicóloga con enfoque Terapia de Pareja y Sanación

Decide sobre tus hábitos

“Mi consejo es que todos podamos comprender que las personas no deciden sobre su futuro; deciden sobre sus hábitos y son sus hábitos lo que deciden su futuro. Por ello, evaluar tus emociones, pensamientos y acciones es determinante para convertir un proceso en un propósito, y un momento difícil en un movimiento transformador”.

Dr. Humberto Cruz Esparra (Suministrada)

Dr. Humberto Cruz Esparra, psicólogo del Hospital Menonita CIMA, especializado en servicios de salud mental

Atiende el cuerpo, la mente y el espíritu

“Es importante atender dos aspectos imprescindibles para ver nuestras metas cumplidas. El primero, que somos seres integrales. Para vivir en balance y plenitud es necesario atender el cuerpo, la mente y el espíritu. Si se abandona una de las tres, comienzan los problemas y los vacíos. El segundo, la culpa y el enojo son emociones que nada aportan, ni siquiera enseñan. Ayuda sustituir la culpa por responsabilidad y aceptación de un error, y el enojo por la integración de amor y paciencia”.

Táyna Rivera Llavona (Suministrada)

Táyna Rivera Llavona, Life Coach Integral, maestra en psicología positiva aplicada, fundadora de talleres “Lo mejor de ti”

Bájale a las expectativas

“Si bien es cierto que en cada situación y experiencia que vivimos, tener una expectativa es tener una ilusión que queremos que se cumpla, las expectativas también pueden ser peligrosas. Tenemos que dejar a un lado las expectativas y vivir nuestra realidad. La verdad es que lejos de ser un motor para alcanzar el éxito, las expectativas tienden a ser una fuente de estrés y ansiedad inagotable. Es inevitable tener expectativas acerca de algo o de alguien, hacia nosotros mismos, de cómo deberíamos de comportarnos o a lo que tendríamos que aspirar. La mayoría de ellas impuestas por la sociedad y la cultura en la que vivimos. Cuando la realidad choca con las expectativas generadas, nos hundimos. Confrontar esa verdad nos puede causar dolor, sufrimiento, decepciones y frustración. Por lo tanto, disfruta el presente, céntrate en el aquí y ahora. ¡Deja que la vida te sorprenda!”.

Dra. Caroline Toro (Suministrada)

Dra. Caroline Toro, psiquiatra de adultos

No te detengas

“En todo proceso de cambio, comenzar es lo más fácil; el reto mayor es mantenerse. Repite lo que te funciona, descarta lo que no, e incorpora nuevas estrategias, pero no te detengas. Muchos pacientes abandonan el tratamiento una vez sienten mejoría, lo que puede provocar una recurrencia en los síntomas y tal vez con consecuencias mayores”.

Evelio Santiago Morales (Suministrada)

Evelio Santiago Morales, consejero del Hospital Menonita CIMA, especializado en servicios de salud mental

No compares tu proceso

“Sé amable contigo misma o mismo. Esto significa darnos permiso para no siempre dar el 100%, sino hacer lo mejor que podamos en este momento de la vida. Muchas veces “lo mejor” es algo simple, como sobrellevar el día. Para cada uno de nosotros, dependiendo de dónde nos encontremos en la vida y el estado de nuestra salud mental puede verse diferente. Así que no compares tu proceso con el de otras personas. Sé amable contigo y pausa cuando sea necesario. Tu definición de dar lo “mejor” se verá diferente a la de cualquier otra persona y eso también está bien”.

Dra. Fermina Liza Román (Suministrada)

Dra. Fermina Liza Román, psicóloga perinatal, salud mental materna e infantil, intervención temprana, crianza, autismo, neurociencia cognitiva forense

Regálate 5 minutos al día

“No dejes pasar un día sin conectar con tu salud mental. ¿Cómo haces esto? Todas las mañanas o en cualquier momento del día o noche regálate 5 minutos para ti. Identifica como están tus pensamientos, valida tus emociones y actúa teniendo control. Si sientes que no lo puedes lograr no olvides buscar ayuda profesional. Cuida tu salud mental”.

Lcda. Francheska Mieles (Suministrada)

Lcda. Francheska Mieles, psicóloga licenciada

Conecta con tu respiración

“Mi invitación es a hacer espacio en la agenda diaria para hacer respiraciones conscientes. Puedes hacer tan solo 3 respiraciones profundas o prestar atención a tu respiración (sentir el aire que entra y sale de tu cuerpo) por 1 minuto. Si tu mente se distrae fácilmente, comienza por contar las respiraciones para sostener tu atención a la misma. Esta práctica te ayudará a descansar tu mente de pensamientos que te agotan. Crea el hábito de respirar consciente por tu salud mental”.

Delia Román (Suministrada)

Delia Román, entrenadora certificada en empoderamiento personal y Mindfulness / Redes:

Crea rutinas saludables

“Ante un estado de ansiedad o alerta constante, nuestro cerebro pone el cuerpo a generar hormonas de autodefensa que producen inflamación y eventualmente sin darte cuenta estás en un ciclo del que es muy difícil salir de él. La clave es la gestión emocional, tu percepción de la realidad y cómo manejas esas emociones. Nuestra voz interior tiene gran impacto en nuestra calidad de vida, a nivel físico y psicológico porque puede enfermarnos o ayudarnos a vivir mejor. Con el yoga comencé a educar mi voz interior y mover el cuerpo con regularidad me ayudó a bajar la inflamación que producía mi ansiedad. Cuidado con ese saboteo que te lleva a fracasar antes de intentar algo. Trata en lo posible de crear rutinas saludables y vas a ver cómo también para ti será posible”.

Nayda Fernández, Health Coach e instructora de yoga (Suministrada)

Nayda Fernández, Health Coach e instructora de yoga con especialidad en stress management y yoga para cáncer

Lidera tus pensamientos

“Mantén tu mente ocupada, distrae tus emociones. No podemos evitar que las aves vuelen sobre nosotros, pero sí podemos evitar que aniden en nuestra cabeza. Los pensamientos llegarán, es inevitable, pero no debemos permitir que se queden. Debemos recordar que nuestras emociones son provocadas por nuestros pensamientos”.

Wilmer Rivera, trabajador social (Suministrada)

Wilmer Rivera, trabajador social de las clínicas ambulatorias del Hospital Menonita CIMA, especializado en servicios de salud mental