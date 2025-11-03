Pruebas del microbioma intestinal están por todas partes: ¿deberías hacerte una?

Las pruebas caseras del microbioma intestinal están de moda, vendiendo información a los curiosos, empoderamiento a los enfermos crónicos y un supuesto camino hacia la longevidad a los conscientes del bienestar.

Compañías privadas están ofreciendo pruebas, que cuestan entre $100 a $500 o más, que prometen un inventario bacteriano de tus intestinos.

¿Pero pueden las pruebas del microbioma realmente proporcionar información de salud útil?

A medida que más pacientes llegan a las citas médicas con los resultados en mano, los gastroenterólogos frustrados quieren que la gente sepa que las pruebas tienen límites.

Hay un mundo en tu intestino y todavía no sabemos mucho sobre él.

Dentro de nuestros intestinos, ecosistemas enteros de bacterias nos ayudan a digerir nuestra comida, absorber vitaminas clave, combatir la inflamación y mucho más. La investigación muestra que un microbioma intestinal saludable puede jugar un papel en la prevención de cosas como la enfermedad hepática y la diabetes, e incluso podría influir en la salud mental.

PUBLICIDAD

El microbioma intestinal es increíblemente complejo y nuestra comprensión de él ‘está en su infancia’, dijo el doctor Mark Benson, un gastroenterólogo del sistema de salud de la Universidad de Wisconsin-Madison.

‘Pero hay evidencia creciente de que hay cambios en el microbioma intestinal que están asociados con diferentes enfermedades, incluyendo la diabetes, la enfermedad hepática, la obesidad y la enfermedad inflamatoria intestinal’, dijo.

Sin embargo, hay una trampa clave: en muchos casos, no está claro si el cambio en el microbioma intestinal es la causa, o un efecto, de la enfermedad.

Además de eso, el microbioma intestinal de cada persona es único, como una huella dactilar. Incluso puede variar dentro del intestino de una persona.

‘La mayor parte de la variabilidad entre las personas, no la entendemos’, dijo el doctor Eamonn Quigley, jefe de gastroenterología y hepatología del Houston Methodist Hospital, quien ha pasado 30 años investigando el microbioma intestinal y los trastornos de las interacciones intestino-cerebro, como el síndrome del intestino irritable.

¿Cómo funcionan las pruebas del microbioma intestinal?

En la mayoría de los casos, una prueba del microbioma implica tomar una muestra de heces, generalmente usando un hisopo o una toallita para la recolección. Las muestras se envían por correo a un laboratorio para su análisis.

Luego, las compañías proporcionan un informe de cómo la mezcla de microbios intestinales de la persona se compara con un supuesto ideal, o describe dónde están los desequilibrios.

Estas pruebas directas al consumidor no están destinadas para uso clínico y no están reguladas federalmente, por lo que es casi imposible decir qué tan confiables son. Diferentes compañías pueden establecer diferentes estándares y métodos para sus pruebas.

PUBLICIDAD

Eso plantea muchas preguntas para los médicos: ¿Es la recolección de muestras consistente y confiable? ¿Cuál es la ciencia detrás de los puntos de referencia con los que están comparando los resultados? ¿Son las heces el mejor lugar desde donde tomar una muestra, o debería provenir de más arriba en el intestino?

¿Qué pueden hacer los médicos con los resultados de las pruebas?

Los médicos a veces ordenan pruebas de heces, pero normalmente están buscando problemas específicos: infecciones, inflamación por enfermedades transmitidas por los alimentos o el uso de antibióticos, o cáncer.

Cuando los pacientes llegan con sus propios resultados de una prueba de venta libre, hay pocos consejos para dar.

‘Si hablas con los pacientes, estas pruebas son atractivas. Son geniales. Son todos estos datos’, dijo el doctor Sean Spencer, un médico científico de la Universidad de Stanford. La frustración para los médicos, dijo, es la falta de herramientas para cambiar el microbioma.

Spencer, Quigley y Benson han tenido pacientes que les traen los resultados de las pruebas del microbioma. Pero los antibióticos y la dieta son realmente las únicas herramientas probadas que tienen los médicos para cambiar el microbioma intestinal, dijo Spencer.

Ocasionalmente, las pruebas muestran una medida de inflamación en el intestino o la función pancreática que puede ser útil para los médicos, dijo Quigley. Pero más allá de eso, ‘para la mayoría de la gente, en realidad están desperdiciando su dinero’, dijo.

La lista de bichos intestinales y supuestos desequilibrios no se alinea con ningún tratamiento con respaldo médico, dijeron los médicos.

PUBLICIDAD

‘La tecnología se está adelantando a la aplicación clínica’, dijo Quigley. ‘Solo porque puedas medir algo no significa que valga la pena’.

Algunos resultados de las pruebas vienen con un argumento de venta.

Las compañías que ofrecen pruebas dicen que no están tratando ninguna condición específica. Pero muchas de ellas, alrededor del 45%, según un artículo de marzo de 2024 en Science Policy Forum, también venden suplementos que recomiendan a los clientes junto con sus resultados.

Una de ellas es Thorne, una compañía de bienestar que vende pruebas del microbioma intestinal e incluye recomendaciones para sus suplementos con los resultados de sus pruebas, junto con cambios de estilo de vida recomendados.

El director científico Nathan Price dijo que no ve eso como un conflicto de intereses. Los clientes ‘no están obligados’ a comprar nada, dijo, pero muchos están buscando soluciones. La prueba de Thorne puede entonces rastrear si los probióticos están cambiando sus resultados con el tiempo.

Los probióticos y otros suplementos no están regulados como medicamentos por la Administración de Alimentos y Medicamentos, lo que deja muchas preguntas sobre cuáles funcionan e incluso si contienen lo que afirman. La investigación sobre el potencial de los probióticos para tratar varias condiciones de salud crónicas, como la dermatitis atópica, el colesterol alto y el síndrome del intestino irritable, ha arrojado resultados mixtos o un impacto limitado.

Otra compañía, Tiny Health, recomienda marcas de suplementos basadas en sus propias pruebas, pero no los vende ni obtiene dinero del marketing de afiliación. Esa fue una línea importante para la doctora Elisa Song, directora médica de la compañía y pediatra integrativa.

PUBLICIDAD

‘Fui muy clara en que Tiny Health no debería estar vendiendo probióticos, porque no debería haber ese conflicto de intereses allí’, dijo Song. ‘Tienes que mantener la ciencia limpia’.

No necesitas una prueba para mejorar tu salud intestinal.

Los gastroenterólogos que hablaron con The Associated Press coincidieron en que no hay daño en hacerse una de estas pruebas si tienes curiosidad por tu intestino o quieres contribuir a la investigación de una compañía.

Pero puedes mejorar tu salud intestinal sin las pruebas, dijeron los médicos.

‘No cambiaría significativamente la terapia ni tomaría un montón de suplementos caros basados en estos resultados’, dijo Benson.

En cambio, come mucha fibra y proteína de origen vegetal. Mejora tu sueño. Mueve tu cuerpo. Consulta a un médico para síntomas intestinales graves, como heces con sangre, estreñimiento y diarrea continuos o dolor intenso.

Spencer, quien es el director médico de Microbiome Diagnostics and Therapeutics en Stanford Medicine, espera el día en que los médicos traten el microbioma adaptando los tratamientos para abordar los desequilibrios.

Él y los otros gastroenterólogos dijeron que entienden las frustraciones de las personas con condiciones digestivas complejas y difíciles de tratar. Las compañías de pruebas dicen que están tratando de impulsar esa tecnología hacia adelante.